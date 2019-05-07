跳脫傳統設計 進化中的城市休閒運動場域

【文 陳岱華 攝影 Adam Moerk 圖片提供 Shin-toyosu Brillia Running Stadium、E.P.A.、Marko Mihaljevi & GEplus arhitekti、C.F. Møller Architects】

近期不少運動休閒場域跳脫體育館的傳統設計，以更自由的形式提供人們活動的場所。它們不僅增加社區居民的交流、互動，也讓運動休閒這件事變得更輕鬆、自在。

現代人對休閒生活越發重視，與運動相關的空間也隨之增多，然而要在地狹人稠的城市裡打造新的運動場館，並不是一件容易的事，於是各地開始出現在城市畸零地或建築閒置空間中，打造顛覆傳統的運動場所。像近期丹麥建築團隊BIG在哥本哈根設計的垃圾焚化廠，便是在屋頂採用回收再利用的合成材質打造了一個滑雪場。另外，丹麥建築團隊JAJA Architects在一座停車場的頂樓，設計了一個擁有各種運動設施的橘紅色系公共空間，休閒之餘還能眺望美麗的哥本哈根港口全景。這些空間相較於一般運動中心、體育館等較制式封閉的設計，整體上有更開放的空間與大膽的色彩搭配，不只為人們、也為城市地景提供更活潑、輕鬆的意象。

為了響應2020年東京奧運的到來，東京的新豊洲BrillIa賽跑體育館除了提供殘奧選手更完善的訓練場地，也提供一般民眾運動、舉辦藝文活動使用。建築結合落雨松木材和高度適應各種氣候的氟塑膜，為運動場館帶來更輕盈的感受。 分享 facebook

而除了巧妙運用空間打造休閒場地，如何串連社區、增進居民間的交流也成為建築師設計時的考量重點。因此在設計上，建築師規畫了同時提供動態、靜態活動的空間，這些場地，不只可進行體育活動，也可舉辦藝文類節目。另外，概念上也吹起永續風潮，大至2020年東京奧運場館、小至社區運動場域等，建築師在設計上就地取材、運用可回收材質、並增加綠意等，增添休閒空間之餘，也能降低對當地環境的破壞。近年這些擁有多功能、具永續價值和串連社區的場域，不但讓市民生活更加豐富多元，也為城市帶來更有創意的氣息。

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水灣旁的隧道型跑步場館 東京新豊洲BrillIa 賽跑體育館

2020年東京奧運即將到來，東京地區也緊鑼密鼓地展開相關的城市建設與場館興建。為了響應這個體育盛事，同時提供頂尖殘障奧運選手一處培訓場地，建設公司太陽工業株式會社（Taiyo Kogyo Co., Ltd.）在江東區打造了一個室內的新豊洲BrillIa賽跑體育館（Shin-toyosu Brillia RunningStadium），除了讓殘奧選手有更完善的訓練空間，也期望成為當地社區交流的場所。

體育館內的義肢製造公司Xiborg，有專門研發、生產義肢的實驗室，也提供調整義肢的服務。 分享 facebook

體育館開設的兒童運動課程，教練正教導孩童們基礎跑步動作。 分享 facebook

這座賽跑場地鄰近東京灣，如隧道造型的建築全長108公尺，有6條60公尺長的跑道，負責操刀設計的日本建築團隊E.P.A.，運用彎曲的落雨松木材，打造如蜂巢狀的建築結構，特別的是，體育館上方覆蓋新型建築材料氟塑膜（ETFE），是日本首度採用此建材的建築，這種材料不僅輕薄、可以高度適應溫差，高透光性讓體育館整體看起來更輕盈，白天時也因為透入自然光而形成更有朝氣的場域。另外，建築團隊也採用奧林匹克等級的Mondo Super X橡膠地板，這種採用再生材料製成的材質，賦予建築環保價值，也讓這座體育館被全力發展低碳城市計畫的日本國土交通省列為「永續建築專案」

(完整內容請見《 LaVie 》2019年5月號)