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2019秋冬時裝週熱話 除了哀傷、除了流行 還有什麼？

2019-04-03 15:05LaVie

文 Factory girl

圖片提供 FENDI、CHANEL、VIVIENNE WESTWOOD、Victoria Beckham、Dior、MAISON KITSUNE、BOTTEGA VENETA、Tomo Koizumi、GUCCI 、BALENCIAGA

送走了多舛的2018年，在2019年的年初，迎來了本年度的第一次時裝週。新的一季是否有新氣象？就讓我們透過一幕幕大秀場景，細數本季風格主題與趨勢！

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除了哀傷，時尚英雄更長存心中

在大衛鮑伊的歌曲《Heroes》中，我們送走了當代最偉大的時尚設計師Karl Lagerfeld。CHANEL開秀前兩週，傳來Karl Lagerfeld逝世的消息，今年1月底在大皇宮的高級訂製服系列已不見老人家謝幕身影，彼時謠言四起，然而品牌只發出簡短「Karl感到很累」的聲明。終究他還是沒有等到自己最後一場大秀，便與世長辭。

Karl Lagerfeld一生奉獻時尚，在2019秋冬時裝週期間逝世。
Karl Lagerfeld一生奉獻時尚，在2019秋冬時裝週期間逝世。
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消息公布三天後，先迎來了FENDI的2019秋冬系列，在Runway底投影出率性的手寫字「For Karl」，看似那麼輕，卻又那麼重。開場音樂響起低喃著「一位從鄉村來的小男孩⋯⋯」，似乎訴說這位來自德國小鎮的男孩，從六歲開始自學英語、法語，為的就是能夠離開故鄉成為一位服裝設計師。這位小男孩最終成功進入時尚圈，成為舉足輕重的傳奇大帝。秀的最後，超模Gigi Hadid踩著輕盈的步伐，穿著一套優雅的黃色洋裝，全場起立鼓掌，設計師Silvia Venturini Fendi獨自一人，眼眶含著淚水從後台走出，我們知道這也代表了FENDI與Karl Lagerfeld長達54年的合作已經謝幕。

今年CHANEL大秀，Cara Delevingne帶領模特兒謝幕。
今年CHANEL大秀，Cara Delevingne帶領模特兒謝幕。
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時間跳轉至3月5日，大皇宮外時尚編輯們不約而同穿著深色的服裝，手裡握著邀請卡魚貫入內，醞釀了兩週，近乎一觸即發的情緒蔓延整個秀場，空氣中凝結深深的惆悵，轉頭望向秀場，卻是絕世美景，有人說這是Karl懷念故鄉之作，追憶也好、弔唁也罷，隨著開秀的燈光亮起，大皇宮內靜默一分鐘，哀悼Karl的離世，接著眾人聽到他的聲音，就像他還在現場一般，Cara Delevingne踩著她獨特的步伐開場，也率領眾模特兒們謝幕，只不過這次少了她的忘年之交Karl Lagerfeld牽著她，一旁模特兒們紛紛落下眼淚，在場的時裝編輯、出席嘉賓，也都落下了淚水，因為眾人知曉，這位時尚大帝，這次是真的離我們遠去。據說他在離世前十天，依舊奮力不斷工作，同時也留下了五頁指導手冊，規畫好他過世之後的每一項細節，當然包括欽點自己的接班人Virginie Viard。FENDI與CHANEL兩場秀都選擇了大衛鮑伊的歌曲《Heroes》作為謝幕曲，也許這也是Karl Lagerfeld為自己的精心安排。人們或許會遺忘，在2019年秋冬時裝週期間失去了一位時尚英雄，但Karl的精神，將永遠留在時尚人的心中。

這一季FENDI大秀也是Karl Lagerfeld所設計的最後一季。
這一季FENDI大秀也是Karl Lagerfeld所設計的最後一季。
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Karl Lagerfeld在54年前進入FENDI第一天的手繪稿。
Karl Lagerfeld在54年前進入FENDI第一天的手繪稿。
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除了流行，時裝可以對抗世界

在資訊爆炸的當代，設計師關注的議題趨於多元，除了設計本身，傳達更多不同面向的聲音，是設計師們肩負起的另外一項重責大任。「環保」往往是首先被提出檢驗與發聲的議題。終於在去年買回大部分股權的STELLA McCARTNEY，對於設計師來說代表了擁有更多的自由度。熟悉這個品牌的人都知道，以往從不使用動物皮革更遑論皮草，這一季品牌更祭出了「全環保材質」的大秀…(完整內容請見《LaVie》2019年4月號)

LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！
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