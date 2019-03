街角遇見新趨勢 5間全球必訪設計藝廊

說到「藝廊」(Gallery),是否直接地想到藝術類的展覽空間呢?讓我們重新定義「Gallery」一詞,從藝術展覽空間的思維跳脫,讓「設計」取代「藝術」的制式想像,跟我們一起探尋世界各地以設計為核心的展覽空間,直擊設計趨勢最前線。

超過半世紀的設計好品味 倫敦 The Aram Gallery

以挖掘當代設計為宗旨的The Aram Gallery,位於生活風格重鎮的柯芬園街區,比鄰倫敦市區內最重要的劇院區,與舉世知名的頂尖學府倫敦政經學院(LSE)僅一路之隔。2002年時,由現任總監Zeev Aram與知名策展人Daniel Charny成立,距今不到20個年頭,早已是倫敦眾多藝廊中最具代表性的存在,不僅策展獨具前瞻性的眼光洞見、跳脫單純藝術之列,更多次響應倫敦設計節的活動,串聯城市設計氛圍,策展人廣大的人脈網絡也不容忽視,可說是倫敦設計界相當重要的指標藝廊。

現代家具設計是The Aram gallery重要的策展主題,也延續Aram Store的品牌核心。

這座引領倫敦設計思維的藝廊可不是憑空竄起,事實上,位於3樓的The Aram Gallery是由家具店起家,建築物1、2樓仍為自1964年便開張的Aram Store,是倫敦最具代表性的現代家具店。The Aram Gallery則是17年前開始發展的嶄新藝廊品牌,不辜負Aram家族之名,藝廊承襲累積超過半世紀的設計品味,致力於發掘設計新銳,強調具有實驗思維及前衛的創新設計,每年固定舉辦5檔主題展覽,以純粹不花俏的空間樣態與展覽形式,呈現與眾不同的設計品,期望藉此能啟發大眾不同的想法與觀點。

延續Aram Store關注的議題,The Aram Gallery多次舉辦令人印象深刻的家具設計、建築設計相關展覽,包含普立茲克獎得主Norman Foster、國際知名的烏拉圭現代主義建築大師Julio Vilamajó等人的建築模型個展,或如椅子、櫃子等家飾品的多種創意變形。除此之外,The Aram Gallery也搜羅產品設計、平面設計、珠寶、時尚設計等創作,秉持著非商業空間的概念,歡迎所有人免費入場參觀,交流激發出與自身截然不同的觀察視角。

The Aram Gallery已連續舉辦10年的建築模型與實驗展覽,邀請建築師透過模型分享設計的過程。

最新展覽暨新書發表活動《Isokon and the Bauhaus in Britain》呼應2019年包浩斯百年紀念,透過設計建造英國現代公寓住宅與家具企業品牌Isokon的軼事,配合Isokon著名家具設計的展覽,持續探索設計的未來。而可說是慧眼獨具的策展力,讓藝廊舉辦的精彩展覽成為《Wallpaper*》、《Elle Decoration》等設計媒體報導的常客,也越發快速地累積出聲量,絕對是到倫敦必訪的設計藝廊之一。

www.thearamgallery.org

平面設計界必訪的疊字藝廊 日本ggg gallery、ddd gallery

ggg gallery與ddd gallery是設計師到日本旅行的必訪口袋名單。ggg是日本平面設計界最具代表性的藝廊;而ddd則與其師出同門,分別於東京與京都兩大城市展出國內外頂尖的平面設計作品。自Ginza Graphic Gallery縮寫的暱稱ggg,位在新舊交融的東京銀座七丁目,由世界級規模的綜合印刷公司「大日本印刷株式會社」(DNP)於1986年成立。企業體同時有著ggg Books的出版業務,許多配合展覽的設計師作品集、攝影集皆出自於此。而1991年創設的ddd gallery在2014年從大阪搬遷至京都市右京區,亦是關西相當重要的平面設計展覽據點。

每年ggg會舉辦8檔展覽,而ddd gallery則約5∼6檔展覽,各自獨立為字型、海報、排版等平面設計效力,策展切角關乎音樂、科學教育、品牌圖騰等主題,有「日本設計教父」之稱的福田繁雄、無印良品藝術總監原研哉、21_21 DESIGN SIGHT美術館總監佐藤卓等皆曾參展,另外瑞士國際平面設計聯盟(AGI)主席Lars Müller、台灣設計師聶永真也都曾為展覽主角。

ggg gallery與ddd gallery已舉辦了數百場的展覽,探究平面設計之於社會的角色,也挖掘設計本質與未來可能性。而極具聲望的字型設計展《Tokyo Type Directors Club Exhibition》(TDC)也將在4月開幕!

ggg gallery

www.dnp.co.jp/gallery/ggg_e

ddd gallery

www.dnp.co.jp/gallery/ddd_e

世界設計之都的推手 墨西哥城 Archivo Diseño y Arquitectura

延續千年璀璨卻嘎然而止的馬雅文明,讓位於中南美洲的墨西哥在人們心中添增神秘色彩,在古老阿茲特克帝國百年文化孕育下,墨西哥的文化藝術涵養有著一眼望不穿的深度,不僅名列聯合國世界文化遺產數量全球第六之位,2018年也成功以「世界設計之都」之姿,帶領全球探究當代設計的奧義,其中Archivo Diseño y Arquitectura藝廊更扮演重要角色。

在綠意環抱的環境裡,Archivo Diseño y Arquitectura的策展形式也充滿著閒適的氛圍。 分享 facebook

Archivo Diseño y Arquitectura由墨西哥出身的建築師Fernando Romero與其妻Soumaya Slim於2012年創立,是墨西哥唯一從收集當代設計、策展到反思設計意涵的獨立藝廊,其中又分為兩個部分,一為超過1800件工業設計、流行設計與建築相關之收藏,二為研究當地現代主義建築師Enrique del Moral的私人圖書館,綜觀而言,Archivo Diseño y Arquitectura在設計場域中,提出更多研究精神與批判思辨,旨在探討設計的歷史演進、原理本質與開拓未來潛能。

儘管Archivo Diseño y Arquitectura蘊藏許多設計與建築專業的資料與訊息,可被定位為產業的前導者,然而曲高和寡卻不是團隊秉持的態度。他們自比為設計師的靈感庫,希望能將新觀點以最廣泛的程度傳播給每一位設計愛好者,因此除了舉辦展覽、活動,更在2016年時決定開放展品儲藏區域與顧問諮詢區,將藝術設計工作的流程與內容透明化。

Archivo Diseño y Arquitectura收藏1800件當代流行文化的工業設計品,從中注入研究精神與批判思辨。

Archivo Diseño y Arquitectura創造出的廣大空間場域亦是令人神往的關鍵。在茂密綠意植栽的環抱下,展覽空間隱身於1952年由藝術家兼建築師Arturo Chávez Paz打造的老宅,也藉由花園、咖啡廳、閱覽室等休憩環境的設置,歡迎參觀者以享受生活的氛圍觸及設計。而鄰門則是第二屆普立茲克獎得主路易斯‧巴拉岡(Luis Barragán)的故宅,同時也是一座世界文化遺產,保留了墨西哥城Tacubaya傳統鄰里的特性,也為此區增添傳奇色彩。

archivo.design/en