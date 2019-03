年度代表色誰說了算?──專訪Pantone 總監Leatrice Eiseman

文 郭慧 圖片提供 Pantone、Adobe Stock、富邦講堂

有什麼事情,每年都能引起時尚界、設計圈、媒體圈,乃至一般大眾的高度關注?答案是「彩通」(Pantone)公布的「年度代表色」(Color of the Year)。隨著「年度代表色」逐年發布、社群媒體推波助瀾,彩通的知名度也跟著水漲船高。而從一家美國色票公司,躍升至國際色彩權威,彩通華麗轉身的幕後關鍵之一,正是「彩通色彩研究所」(Pantone Color Institute™)。彩通色彩研究所究竟在做什麼?又為何能成為流行推手?藉由行政總監艾斯曼(Leatrice Eiseman)來台演講的契機,讓我們跟著「美國色彩女士」(Ms. Color in America),走進顏色與它們的產地。

彩通色彩研究所公布「活珊瑚橘」為2019年度代表色。活潑而不失柔美的色彩,給人放鬆的感覺;同時也提醒人們關心氣候變遷與海洋生態。

想知道「彩通色彩研究所」究竟在做什麼,得從1960年代,彩通成立之初開始說起。有感於色彩系統混亂造成溝通落差,在化妝品色卡印刷公司任職的化學家赫伯特(Lawrence Herbert)買下其效力的品牌、將它定名為「彩通」(Pantone),並在1963年推出「彩通配色系統®」(PANTONE MATCHING SYSTEM®),打造色彩世界的通用語言。然而,這時的彩通雖在設計圈佔有一席之地,但對於普羅大眾而言仍是籍籍無名。為了提升彩通品牌形象,1986年彩通成立「彩通色彩研究所」,由創辦人赫伯特親自出馬,邀請色彩心理學家艾斯曼出任行政總監。除了作為品牌形象大使,也負責B2B的色彩諮詢工作,更是每年「年度代表色」定錘者。

除了公布年度代表色,彩通色彩研究所也針對產業端,發布彩通2019年度代表色活珊瑚橘「服裝,家居+室內裝潢色彩」限量版色彩指南。

從年度代表色 走進大眾視野

說起發表「年度代表色」這個重大轉捩,艾斯曼表示,這個決定其實集結了天時、地利、人和。「還記得在千禧年前夕,社會上的氛圍可以說是一半擔憂、一半興奮。一邊擔心千禧蟲危機(Year 2000 Problem),卻也興奮於新科技帶來的無限可能。在那個特殊的時間點,很多人好奇,怎樣的色彩能代表這個重大時刻。」最後,彩通色彩研究所選擇「天青藍」(Cerulean Blue)作為千禧年代表色彩。「不同文化背景的人,都可以對天空產生連結與共鳴,藍天也有光明的意象。」

彩通年度合作夥伴Adobe Stock共同策畫的年度代表色影像系列(Color of the Year collection),為「活珊瑚橘」色彩應用提供更豐富的靈感。

光明的意象,不只是彩通色彩研究所對千禧年的展望,也象徵著年度代表色燦爛的開始。從千禧年打響第一炮後,彩通逐年發表年度代表色,也得到越來越多關注。成立專業研究團隊、選在關鍵時間點發布,再加上社群媒體的推波助瀾,讓色彩成為文化現象。儘管如此,艾斯曼表示,「發布年度代表色的目的,不是想要成為色彩的獨裁者,告訴大家應該用什麼色彩,或是哪些顏色最熱門,而在於開啟對話。一旦開啟對話,大家會發現,色彩在每個人的生命當中,都有一定的意涵。顏色跟生命的連結,遠遠超過我們所想。」

彩通連續2年與Adobe Stock合作策畫年度代表色影像系列(Color of the Year collection),結合彩通的色彩專業與Adobe Stock的豐富圖像資源,為創意、設計社群提供更多啟發。

從時尚到居家 產業設計風向標

然而,艾斯曼也表示,人們對於顏色的看法,其實相當主觀。「為了要讓人們理解顏色的象徵意義,我們必須幫顏色勾勒出畫面。」以2019年度代表色活珊瑚橘(Living Coral)為例,彩通希望以這個顏色,表現出活力與生機,同時呼籲大眾關心海洋環境。「也因此,我在介紹活珊瑚橘時,就會讓人想像,『在冷冷的冬天裡,你想要到熱帶島嶼度假,讓身體浸泡在海水中,這時你見到了美麗的珊瑚,覺得非常開心。』」

「其實顏色就是那些,比起顏色本身,人們賦予它的象徵意義,才是最重要的。」艾斯曼表示,「大家有沒有辦法接受這個顏色,端看我們如何運用背景故事。當我們描繪出一個美好的圖像時,大眾的接受度其實很高。」

事實上, 彩通色彩研究所要說服的人,不只有普羅大眾,除了著重議題性、概念性、面向大眾的年度代表色,彩通色彩研究所也針對時尚、家居產業, 發布「服裝,家居+室內裝潢色彩」(Fashion,Home+Interiors)。「以商業角度來說,色彩的選擇,其實對於銷售有很大影響。」艾斯曼舉例道,「就像我們走過百貨公司,如果櫥窗顏色都一樣,久而久之,人們就會對櫥窗視而不見;但只要換上新的顏色,卻能迅速吸引行人的注意力。流行色在某種程度上,可以激起人們的消費欲望。而在資本社會中,消費也是經濟運作的重要一環。」

Leatrice Eiseman

Leatrice Eiseman

「艾斯曼色彩信息和培訓中心」(Eiseman Center for Color Information and Training)創辦人、「彩通色彩研究所」行政總監。以色彩心理學的專業素養,為許多知名品牌從事色彩諮詢。曾被《財富》(Fortune)稱為美國最具影響力的色彩大師,《居家裝飾》雜誌則將它列入美國50大風格創造者之一。著有《穿出你的魅力色彩》、《色隨心動》、《彩通色彩書》、《彩通色彩搭配指南》等著作。