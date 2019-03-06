年度代表色誰說了算？──專訪Pantone 總監Leatrice Eiseman

文 郭慧 圖片提供 Pantone、Adobe Stock、富邦講堂

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有什麼事情，每年都能引起時尚界、設計圈、媒體圈，乃至一般大眾的高度關注？答案是「彩通」（Pantone）公布的「年度代表色」（Color of the Year）。隨著「年度代表色」逐年發布、社群媒體推波助瀾，彩通的知名度也跟著水漲船高。而從一家美國色票公司，躍升至國際色彩權威，彩通華麗轉身的幕後關鍵之一，正是「彩通色彩研究所」（Pantone Color Institute™）。彩通色彩研究所究竟在做什麼？又為何能成為流行推手？藉由行政總監艾斯曼（Leatrice Eiseman）來台演講的契機，讓我們跟著「美國色彩女士」（Ms. Color in America），走進顏色與它們的產地。

彩通色彩研究所公布「活珊瑚橘」為2019年度代表色。活潑而不失柔美的色彩，給人放鬆的感覺；同時也提醒人們關心氣候變遷與海洋生態。 分享 facebook

想知道「彩通色彩研究所」究竟在做什麼，得從1960年代，彩通成立之初開始說起。有感於色彩系統混亂造成溝通落差，在化妝品色卡印刷公司任職的化學家赫伯特（Lawrence Herbert）買下其效力的品牌、將它定名為「彩通」（Pantone），並在1963年推出「彩通配色系統®」（PANTONE MATCHING SYSTEM®），打造色彩世界的通用語言。然而，這時的彩通雖在設計圈佔有一席之地，但對於普羅大眾而言仍是籍籍無名。為了提升彩通品牌形象，1986年彩通成立「彩通色彩研究所」，由創辦人赫伯特親自出馬，邀請色彩心理學家艾斯曼出任行政總監。除了作為品牌形象大使，也負責B2B的色彩諮詢工作，更是每年「年度代表色」定錘者。

除了公布年度代表色，彩通色彩研究所也針對產業端，發布彩通2019年度代表色活珊瑚橘「服裝，家居+室內裝潢色彩」限量版色彩指南。 分享 facebook

從年度代表色 走進大眾視野

說起發表「年度代表色」這個重大轉捩，艾斯曼表示，這個決定其實集結了天時、地利、人和。「還記得在千禧年前夕，社會上的氛圍可以說是一半擔憂、一半興奮。一邊擔心千禧蟲危機（Year 2000 Problem），卻也興奮於新科技帶來的無限可能。在那個特殊的時間點，很多人好奇，怎樣的色彩能代表這個重大時刻。」最後，彩通色彩研究所選擇「天青藍」（Cerulean Blue）作為千禧年代表色彩。「不同文化背景的人，都可以對天空產生連結與共鳴，藍天也有光明的意象。」

彩通年度合作夥伴Adobe Stock共同策畫的年度代表色影像系列（Color of the Year collection），為「活珊瑚橘」色彩應用提供更豐富的靈感。 分享 facebook

光明的意象，不只是彩通色彩研究所對千禧年的展望，也象徵著年度代表色燦爛的開始。從千禧年打響第一炮後，彩通逐年發表年度代表色，也得到越來越多關注。成立專業研究團隊、選在關鍵時間點發布，再加上社群媒體的推波助瀾，讓色彩成為文化現象。儘管如此，艾斯曼表示，「發布年度代表色的目的，不是想要成為色彩的獨裁者，告訴大家應該用什麼色彩，或是哪些顏色最熱門，而在於開啟對話。一旦開啟對話，大家會發現，色彩在每個人的生命當中，都有一定的意涵。顏色跟生命的連結，遠遠超過我們所想。」

彩通連續2年與Adobe Stock合作策畫年度代表色影像系列（Color of the Year collection），結合彩通的色彩專業與Adobe Stock的豐富圖像資源，為創意、設計社群提供更多啟發。 分享 facebook

從時尚到居家 產業設計風向標

然而，艾斯曼也表示，人們對於顏色的看法，其實相當主觀。「為了要讓人們理解顏色的象徵意義，我們必須幫顏色勾勒出畫面。」以2019年度代表色活珊瑚橘（Living Coral）為例，彩通希望以這個顏色，表現出活力與生機，同時呼籲大眾關心海洋環境。「也因此，我在介紹活珊瑚橘時，就會讓人想像，『在冷冷的冬天裡，你想要到熱帶島嶼度假，讓身體浸泡在海水中，這時你見到了美麗的珊瑚，覺得非常開心。』」

「其實顏色就是那些，比起顏色本身，人們賦予它的象徵意義，才是最重要的。」艾斯曼表示，「大家有沒有辦法接受這個顏色，端看我們如何運用背景故事。當我們描繪出一個美好的圖像時，大眾的接受度其實很高。」

事實上， 彩通色彩研究所要說服的人，不只有普羅大眾，除了著重議題性、概念性、面向大眾的年度代表色，彩通色彩研究所也針對時尚、家居產業， 發布「服裝，家居+室內裝潢色彩」（Fashion,Home+Interiors）。「以商業角度來說，色彩的選擇，其實對於銷售有很大影響。」艾斯曼舉例道，「就像我們走過百貨公司，如果櫥窗顏色都一樣，久而久之，人們就會對櫥窗視而不見；但只要換上新的顏色，卻能迅速吸引行人的注意力。流行色在某種程度上，可以激起人們的消費欲望。而在資本社會中，消費也是經濟運作的重要一環。」

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Leatrice Eiseman

「艾斯曼色彩信息和培訓中心」（Eiseman Center for Color Information and Training）創辦人、「彩通色彩研究所」行政總監。以色彩心理學的專業素養，為許多知名品牌從事色彩諮詢。曾被《財富》（Fortune）稱為美國最具影響力的色彩大師，《居家裝飾》雜誌則將它列入美國50大風格創造者之一。著有《穿出你的魅力色彩》、《色隨心動》、《彩通色彩書》、《彩通色彩搭配指南》等著作。