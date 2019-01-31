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2019年令人期待的8款新車！

2019-01-31 13:16LaVie

文 Colin　圖片提供 Audi、BMW、JAGUAR、PORSCHE、MAZDA、Mercedes-Benz

如果2018 年是休旅年，那麼2019 年就是電動車年。SUV 車款是潮流產物，雖代表商機，卻難以創造汽車工業大躍進。對車廠來說，汽車的未來是電動車，2019 預告上市的新車大可分兩走向，SUV為數仍多且熱度未減，另一方面由Mercedes-Benz、Porsche、Audi 等品牌領軍，經過多年孕育的高成熟度純電車齊聲發表，這些產品不但立下了車款標準，也可預見未來10 年車壇將是電動車的天下。

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純電+ 休旅= 兩大熱銷元素齊備

Audi e-tron

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目標瞄準Tesla Model X和Jaguar I-PACE，Audi第一款純電動車即將在歐洲上市，在今年底以前，我們應該有機會看見e-tron來台。非電動車起家的傳統車廠，對於產品的態度較為不同。Audi看的不只是續航力，也更關心日常使用性、操控性與安全性。底盤鋰電池組各自獨立，並有框架保護，減低撞擊後的傷害，也更通風耐用。創新的電能回充系統，可額外供應e-tron 30%以上的能源，歐盟WLTP測試續航力超過400公里。智能配備方面，本車虛擬後視鏡乃車壇首創，其原理是採攝影機與螢幕取代傳統後視鏡片，並將道路狀況顯示於車門邊OLED螢幕上，你可以透過觸碰來調整或放大縮小顯示，而當外車接近盲點區域時，螢幕會自動變色達到警告作用。身為純電SUV，外觀帥氣自不在話下， 408匹動力外全時四輪傳動，也承繼智慧型恆時四輪傳動系統quattro基因無可取代的特質。

Mercedes-Benz EQC

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EQ是Mercedes-Benz旗下純電動車系的統稱。2016年Concept EQ概念車發表之際，原廠就許下豪語，2022年要達到10款純電車型的目標，預計今年量產的EQC是Mercedes的第一款純電產品，也是EQ家族第一輛Crossover SUV。EQC車身尺碼與GLC相若，兩者皆具Mercedes家族精神，但呈現出的風格完全不同。GLC延續的是Mercedes現階段Modern Luxury 定位，但EQ車系則是面向未來的Progressive Luxury體驗，其中包含了未來美學、數位元素，以及數位設計，EQC外觀看起來比GLC更先進洗鍊、輕盈流線；內裝部分多數類比面板都已進化數位，而金橘色與藍色畫龍點睛，讓車室充滿濃濃數位奢華。雖然本車價位與正式上市時間未定，但你若要找下一代與眾不同的Mercedes-Benz，答案就是EQC。

JAGUAR I-PACE

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既然被Audi e-tron列為對手，I-PACE自有過人之處。JAGUAR延續叫好又叫座的F-PACE和E-PACE兩款休旅，品牌旗下首款純電動車I-PACE以SUV跑車定位登場，開創了不同的格局風貌。I-PACE跑車定義可不是無中生有，JAGUAR自2016年起就參與Formula E電動方程式賽事，2018年更展開I-PACE eTROPHY統一規格系列賽，成為全球首創的國際純電動量產車競賽。此車外型流線，擁有0.29Cd的超低風阻係數，由前方看去確實像跑車一般，直到車尾部分略為上提，才會認知此乃休旅一族。6萬英鎊起跳車價的I-PACE比起e-tron便宜一點，綜效馬力近400匹，WLTP認證續航力達470km，0到100公里加速4.5秒就能完成，整體實力高於Model X 75D。台灣分公司曾宣告將於上半年引進I-PACE，且讓我們拭目以待！

T E S L A 小心， 純電跑車的未來式

Porsche Taycan

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沒有一輛純電車如Taycan般引起那麼大迴響，去年底PORSCHE在全球官網推出預購計畫之後（台灣也可，上網填預購單並預繳88,000新台幣），才一個多月時間，北美地區就已經將一年份的車賣完了，PORSCHE同時也從眾多預購者中發現，他們多數是TESLA車主，事實上，Taycan本就將目標放在TESLA Model S，看來挑戰是成功了一半。與眾多品牌一樣，這是PORSCHE旗下第一輛純電車款。Taycan外觀帶點Panamera的影子，但比之更具犀利跑格，超過600匹動力，0-100公里加速僅3.5秒，即便加速到200公里也不到12秒，至於你我都關心的售價，入門版本約90,000美元，可說是非常合理。套句政治名嘴常說的流行語，Taycan簡直是純電跑車界的「定海神針」。

房車積極尋回失落的榮耀

BMW 3 Series

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不只是車壇常青樹，更是BMW長期以來的銷售主力，近幾年3系列在頭號勁

敵Mercedes-Benz C Class外觀精進強襲之下，顯得有些欲振乏力，好在全新第

七代3系列終於要在今年登場，風水輪流轉就趁現在。新3系列車身尺碼比上一代來得大些，整輛車看起來較有氣勢。設計上與上代明顯不同之處，在於前方雙腎形護罩形狀修得棱角分明，與LED頭燈組融為一體，虎虎生風；側身設計上將原有的腰線一分為二，犀利度提升，車尾部分的重點在於尾燈修飾，表現更為洗鍊。至於車室設計，新款確實比前代來得有整體性，質感也大為提升。總和前述，新一代三系列著重運動感的加強，仍是BMW一貫狂放風格，與稍為拘謹的C-Class相比，略勝一籌，但C-Class乃優雅取向，兩者仍是一時瑜亮。

MAZDA 3

現役MAZDA 3是台灣人喜愛的熱門車款之一，即便5、6年過去，此車外觀設計依然時尚，未顯老態，但是，預計今年登場的第四代MAZDA 3則更為突破，尤以掀背車款，其C柱後方之渾圓性感，足以與Alfa Romeo等級義大利車媲美。設計一向是MAZDA的強項，第四代車款當然也是承襲KODO魂動設計語彙，新車採Single motion設計，意即設計師透過更為圓滑的線條，強調車身在光影之間的美感，所呈現出來的是一種流暢又優雅的形態。MAZDA 3內在與外在同樣與時俱進，動力方面加入了品牌最新科技Skyactiv-X引擎，車身剛性還提升了30%，身為MAZDA粉絲，千萬不能錯過。

【完整內容請見《LaVie》2019年2月號】

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LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！

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