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一種反骨的繪畫視角──專訪視覺藝術家鄒駿昇

2019-01-31 16:25LaVie

賴郁秀、編輯部　攝影 黃少柔　圖片提供 學學文化創意基金會

倘若仔細端詳鄒駿昇筆下建構出的世界，會發現其實作品與創作者本人，彷彿有著一股相似的潛在氣質。那是一種低調、細膩、卻又總是在思索著什麼的狀態。當年那個為了追求夢想的他，毅然捨下穩定的美術老師工作，直奔英國主攻繪畫及插畫創作，轉眼間已經是台灣最具代表性的視覺藝術家。然而，創作路上的轉折和變化，當然不是這樣一句話就能說盡的。藉著鄒駿昇近期舉辦《From Stop to Start 啟示的起始—鄒駿昇個展》的機會，就讓我們一探他創作路上的所思所想。

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在這個無處不是影像的時代，人們選擇的觀看視角，其實隱然透露出每個人的內在個性。如果用這樣的邏輯來理解鄒駿昇視角下所繪出的一筆一畫，或許是個窺見藝術家內心世界的途徑。

許多人認識鄒駿昇是從他一系列以後腦勺為主題的「後視系列」開始，當年在倫敦的他，給自己訂了30天內要畫3,000張面孔的任務，就在幾乎完成大半之際，他突然反思起，怎麼畫了這麼久，卻從沒挑戰去畫出明明存在、卻總被忽略的背面視角呢？帶著這樣有點反骨的想法，他毅然挑戰了後腦勺這冷門主題，問起當初原委，他以一貫溫和又略帶幽默的語調說，「可能我自己的個性很不正經、很反骨吧，多多少少也反映在作品中。我自己沒有很刻意這麼做，但我就喜歡不完美的東西，有時候不完美反而比較自然。」

2015年完成的〈諾亞方舟〉帶有物種大遷徙的史詩風格，這也是鄒駿昇在法國駐村期間...
2015年完成的〈諾亞方舟〉帶有物種大遷徙的史詩風格，這也是鄒駿昇在法國駐村期間的作品。他發揮無限想像力，以大型熱氣球吊掛瀕臨絕種的動物，呈現藝術家的浪漫與對現實社會的觀察。
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精彩創作　源於濃烈的個人情感

旅居英國的那六年，扎實的英式教育，的確將鄒駿昇訓練成跨界好手，學校開放式的工作室，裡頭臥虎藏龍，每個人專精的領域不同，平面設計、產品設計、動畫⋯等等，學校強調的跨界，要求著他與各領域同學透過相互交流，進而汲取不同養分。因為跨足各個不同領域，有人說鄒駿昇的身分是難以定義的。

也因為那段期間的訓練，他的創作多了許多不同色彩，無形中培養出對藝術、設計等多方領域的見解與厚度。不論從他所畫的繪本插畫、設計作品，還是他策畫的展覽，總能在獨特的表達方式中，窺見藝術氣息與設計美感，並融入空間美學概念。在他的三本繪本《勇敢的小錫兵》（2012）、《禮物》（2014）與《軌跡》（2015）中，隱隱透著的懷舊情感，如書中所出現的大型工廠、熱氣球或飛船⋯等工業時代的描繪，皆呈現那相對緩慢的時代感。

2015年完成的《軌跡》是鄒駿昇繼《勇敢的小錫兵》與《禮物》後的第三本繪本，用以...
2015年完成的《軌跡》是鄒駿昇繼《勇敢的小錫兵》與《禮物》後的第三本繪本，用以慶祝台北建城130周年，重現台北產業發展中重要的產業據點。
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在平面創作中，鄒駿昇論述故事的方式，透露著濃烈的個人情感，像是去年為台中市水利局打造插畫人孔蓋，出身台中豐原的他細細爬梳在地歷史，決定以「集散地」作為切入點，以豐原的美好年代中，穿梭於豐原丘陵地的客運與油罐車為主要元素，打造出滿滿台灣風味的作品。對他來說，接下這次合作邀約的原因很單純，「主要是為了想回饋家鄉與家人。像在現在的生活中，兩歲大的寶貝女兒，對我來說也佔了很重要的地位」，他甚至在英文繪本創作裡暗藏許多象徵女兒的符號，家庭對他的重要性不言可喻。

鄒駿昇與臺北市立美術館合作推出的中文繪本《禮物》，描寫原本對藝術欣賞毫無興趣的小...
鄒駿昇與臺北市立美術館合作推出的中文繪本《禮物》，描寫原本對藝術欣賞毫無興趣的小男孩，在經過一段特別的美術館體驗後，體會到當代藝術創作的多樣性，從而了解觀看作品的樂趣。
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嚴肅中加點玩味　蘊藏對真實社會的反思

在鄒駿昇的筆下，每一幅畫都深具幽默詼諧，卻又寓意深長，畫中植入的各種圖像線索，在在表述他對各種社會現象的看法。英國繪本裡的裕隆汽車，傳達著他對台灣的濃厚情感；〈玩具車〉則反映著人性與社會價值的相互矛盾，在童趣的畫風中加入象徵暴力的槍枝，隱喻著看似風平浪靜的表向中，潛藏著各種人性的自我衝突與矛盾。

像是新聞畫面出現鯨魚因誤食垃圾導致擱淺的景象，聖經裡〈諾亞方舟〉描述上帝創造災難的故事，都讓鄒駿昇思考著，在現今的社會狀態中，人類不需要上帝創造災難，反倒是自己創造出許多災難。於是在〈諾亞方舟〉的畫作中，他以浪漫的手法描繪一隻隻瀕臨絕種的動物被熱汽球懸吊在空中，如此嚴肅的景象，卻有著別具特色的美感氛圍，亦成為他最愛的作品之一。

在繪本《軌跡》的敘事發展中，鄒駿昇更藉由一位老台鐵技工與他所養的狗，追逐象徵「更快、更好、更理想」未來生活的小鳥畫面，帶領著讀者回顧台灣不同的歷史建築與車站，詼諧的畫面看似趣味橫生，然而事實上，他更想提醒的是，「正當追逐美好未來的同時，有時候停下腳步，好好感受身邊原本已有的美好事物，也是一種過生活的態度。」

鄒駿昇（Page Tsou）

平面與空間設計工作室「吉日」主理人，畢業於英國皇家藝術學院，被法國時尚雜誌《WAD》評為最傑出新銳之一。曾獲2011年美國3x3國際當代插畫藝術競賽全場最大獎（best of show）、義大利波隆納插畫展首獎等國際重要獎項，並參與2016年臺北世界設計之都國際設計展，與擔任2017年義大利波隆納插畫展台灣主題館策展人等，多元藝術才華備受矚目。

【完整內容請見《LaVie》2019年2月號】

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LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！

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