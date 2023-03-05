「慢」遊奧捷小鎮──哈斯達特及庫倫洛夫

【撰文/Domingo、黃彥綾/ 旅讀】

歐洲，世界上第二小的洲，卻是僅次亞洲與非洲、人口第三多的洲。多元的族群在山地丘陵、廣袤平原和高地峽灣間，各自建立獨立政權，並在長年征戰交流中，相互碰撞、相互交融，孕育豐厚絢爛的歷史文化。憑著濃厚的人文底蘊，每年吸引數不清的旅人造訪這些奠定近代文明的重要基地。

小小城鎮 大大美麗

作為熱門旅遊目的地，倫敦及巴黎等大城市便好似皇冠上正中央的寶石，璀璨奪目、光彩懾人，使眾人奮力追捧──一不小心，致使周圍的碎鑽珍珠遭忽略──正如歐洲一些不為人知的村落城鎮。

值此疫後旅遊復甦之際，專注挖掘世界最美角落的旅遊品牌「吉光旅遊」，在其擁有逾二十年旅遊經驗、歐洲線資深領隊Domingo 帶領下，精選十大歐洲最美小鎮，引領遊人一窺或是如童話世界、或是如凝鍊時空，那些可親可愛、各有風采的純樸小鎮。

「每一個小鎮就像一顆顆不同顏色的小寶石。」Domingo 說， 隱藏著令人驚豔美麗風景和人文特色的小鎮，猶如紅的、橘的、綠的、藍的⋯⋯光芒各異的寶石。當旅人循線拜訪和停留，便如一位尋寶獵人，將一顆顆受到漠視的珍寶，蒐藏至專屬人生旅遊回憶的珠寶盒。

其中，吉光旅遊嚴選的城鎮分散東歐、西歐及南歐，包括奧地利哈斯達特（Hallstatt）、捷克庫倫洛夫（Český Krumlov）、克羅埃西亞杜布羅尼克（Dubrovnik）、斯洛維尼亞布萊德（Bled）、瑞士策馬特（Zermatt）、德國羅騰堡（Rothenburg）、西班牙托雷多（Toledo）、葡萄牙歐比多斯（Obidos）、義大利波西塔諾（Positano）及陶米納（Taormina）。依據城鎮特性，以每兩座小鎮為一組，規劃出五條旅遊路線。

其中，在繁花盛開的春日，最推薦由哈斯達特及庫倫洛夫串起的經典「奧捷之旅」。

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凡塵仙境 「鹽」之有物

背山面湖，一幢幢綴著方窗的尖頂屋舍依山勢而起，構築成懸崖峭壁下的聚落。位於歐洲中部的奧地利，有一處常見於風景明信片、曝光度極高的城鎮──哈斯達特。該鎮依山傍湖，水色映著小巧屋子，映著教堂尖頂，映著巍峨山脈，映著飄渺雲霧⋯⋯恍如仙境。

下轄奧地利著名的風景名勝「薩爾磁卡默古特湖區（Salzkammergut）」， 哈斯達特的風光不言而喻。不過，若只為其山水而去，實屬可惜。一九九七年，聯合國教科文組織將哈斯達特列為「世界文化遺產」。

考究該鎮地名「Hallstatt」，「Hall」 可能源自塞爾特民族（Celt，中歐原住民統稱）語言中的「鹽」，「Statt」在德語中則意為「小鎮」。對於中古世紀的歐洲，鹽巴被視為「白色的黃金」，此地區也憑藉富饒的鹽礦而發家致富。哈斯達特鹽礦不僅是世界上最古老的鹽礦，最特別的是，該區更成為學者研究塞爾特民族歷史的推手。

一八四六年，哈斯達特礦山官員拉姆紹爾在採礦過程中，發現一處不知名的遺址。

根據考據，遺址存在年代共橫跨兩個半世紀，從中挖掘出的文物各具風格，包括青銅器皿及紡織品碎片等，在在使後人得以更深度觀察塞爾特文化，一揭其神秘歷史。此外，當同時期歐洲各地仍以農業、畜牧業為主，此區已因開採鹽礦而進入輕工業社會，獨具歷史價值。

由城鎮渡輪口附近搭乘軌道車，可抵現今「哈斯達特鹽礦」。隨著軌道纜車冉冉爬升，一面眺望哈斯達特湖，一面感受山谷拂過的微風。而後下車，沿著簡述塞爾特文化的指示牌，來到礦坑導覽入口。正式進入礦坑前，遊客會先換上礦工服，順著驚險刺激的滑梯深入地底，伴著以彩色燈光妝點的鹽礦與地底河，聆聽鹽礦成因、礦工生活及產業為城鎮帶來的影響，最後搭乘有趣的「板凳車」離開洞穴，整段過程富含樂趣及教育意義。

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(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)