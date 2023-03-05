【撰文/鄺介文/ 旅讀】

即便開幕以來，媒體網民推播再三，遊人旅客口耳相傳，已經不必贅述美麗海水族館多麼值回票價，然而它終究是躲不過、逃不開、避不掉的路線，幾乎與沖繩畫上等號。一如無邊際游泳池，無限貼近自然的概念，還有什麼是比建在海岸的水族館，更理所當然、更因地制宜的呢？只見海中有池、池外有天、藍上加藍，這是屬於海洋生物們的無邊際游泳池。

IMAX 欣賞「海底總動員」

過去為了舉行海洋博覽會而建的海洋博公園，現今更名「國營沖繩紀念公園」，包括植物園、天文館、鄉土村等等設施，卻無礙水族館成為園區裡頭最負盛名的景點。就建築規模而言，畜養水池世界第二（壓克力觀景窗刷新金氏紀錄）；就生態研習而言，繁殖巨魟世界最早（自二〇〇八年）、飼養鯨鯊世界最久（自一九九五年），種種紀錄似在說明何以它躲不過、逃不開、當然也避不掉。

貫通兩層樓高的「 黑潮之海」，係一可以容納七千五百立方公尺水量的水槽，動物明星鯨鯊、鬼蝠魟以及各色魚群悠游，空間之寬敞、環境之原始、物種之豐碩宛如海底總動員，似乎不必擔心牠們適應不良。而包覆水槽的弧形景窗，寬達廿二點五公尺、高達八點二公尺， 像是一幅IMAX 巨幕，只不過搬演的不是電影、而是人生。一旁的專用座席也確實有遊客，一坐就坐上三五十分鐘，細窺宇宙奧秘。如此一來，便又像是拿自己的人生，去換一場電影。

可以遠觀 也能夠近玩

水族館設計完全比照天然，一樓是深海、二樓是中海、三樓是淺海。拾級而上，燈光／日光愈透，沒有屋頂，於是能夠折射出來萬千色相的藍。位在三樓的「珊瑚之海」棲息著各種淡水生物，包括四百餘種群體珊瑚在內，其中熱帶魚可供遠觀，而海星海參甚至可以近玩，不妨給孩子們來場實地生物教學。

而自水族館步出戶外，重頭戲海豚大秀每日五場定時上演。只見身手矯捷的印太瓶鼻海豚以及偽虎鯨旋轉跳躍，自如來去池底與水面，與飼育員間默契幾乎達到心領神會的境界，往往是一個口令一個動作，甚至還能即興表演，殺得飼育員措手不及，而又哄得現場觀眾掌聲如雷，天生就是喜劇演員。隔壁的海洋潟湖則闢出一片透明景窗，得以觀覽海豚在水面下的泳姿。

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不單只是Under the Sea

深海的是鯨鯊，淺海的是海豚，還有更淺的海牛與海龜，額外飼養在岸際的兩座獨立場館。海牛能夠垂直漂浮，頭部露出水面，額前覆蓋海草，胸前一對乳房，性格溫淳而身段優美（翻身泳姿幾乎就像《小美人魚》裡的愛麗兒），興許因為如此，長期謠傳是美人魚的原型。而牠們也如美人魚一般─假如世上真有美人魚的話──瀕臨絕種，成為保育動物。

而水下生活、陸上產卵的海龜，正好作為水族館由深海至淺海的動線終點。場館分為地下、地面、沙坑三個展區，可分別從不同視角觀察海龜生活面目。海龜儘管每次產卵可達一百顆以上，然而真正能夠「長大成人」者唯有一到兩隻，兼之濫捕、誤捕、誤傷，入列瀕危物種名單。現存的七種海龜當中，此地便育有玳瑁海龜、赤蠵龜、綠蠵龜、欄蠵龜與黑海龜等五種。

因為美麗海 我們永遠記得鯨鯊

兩年以前，水族館內的母鯨鯊因進食障礙身亡，共計十三年又兩個月的日本全境飼育時間最長紀錄，至此告一段落。而「黑潮之海」一公一母鯨鯊共游的泳姿亦再不復見。這才明白，何以日劇當中的青年男女，每每選在水族館約會。那是因為，戀愛當前，時間空間彷彿為之停止運行，那是定格相片般永恆的一瞬。─而那瞬間，不單記錄了戀人，同時記錄了約會現場，那尾母鯨鯊的身影，也會為了所有戀人而存留。

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(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)