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復返光輝歲月：Peridot Grand Hotel

聯合新聞網／ 旅讀
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【撰文/甘炤文/副總編輯】

彷彿霓虹燈色間一方沉潛的隱世綠洲，想抵達PeridotGrand Hotel，必須通過一段拱廊街般著意挑高的過道，方得以在花園和瀑布的圍環下，敲開酒店高華的門扉。

Peridot Grand Hotel 戮力營造法式優雅風格，整體環境直追過去那段泛著薄金霧光的殖民地歲月，然而在空間設計上卻又符合當代審美趣味，顯得輕盈不老氣；旅人步入酒店大堂，很難不為眼前高懸的水晶燈盞、富麗堂皇的巨大掛畫以及親切周到的禮賓服務，發出由衷的驚豔。

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酒店比照五星級規格打造，硬體設備方面自然維持一定水準，透過油畫、造型燈飾以及瓶花的點染，所有客、套房俱體現高華的質感；值得一提的是，酒店各房型的衛浴設備均附帶澡缸，方便旅人浸浴、舒緩筋骨的疲勞。

Peridot Grand Hotel 也是河內市區少數規劃有無邊際泳池的酒店，其位處高樓層，露天的環境在視覺上益形開闊無遮；與之相毗鄰的，則是占地遼敻的Ignite Sky 酒吧──就像一艘自在翱翔的飛船，旅人廁身其間，將得以三百六十度無死角地遠眺燈火流離的河內市景，享受「高人一等」的暢意；而每逢週末時節，更有不少時髦的紅男綠女相偕前來，他們或對坐閒談，或憑靠透明扶欄，啜飲醇美的特調酒飲；有時主事方更將安排DJ 或樂團歌手進行演出，炒熱現場氣氛，讓無眠的熱帶夜晚化作剔透潤亮的橄欖石，在旅人的胸臆間輾轉放光。

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(慢遊河內華洋風 /《旅讀》第 132 期)
(慢遊河內華洋風 /《旅讀》第 132 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.132；訂閱or旅讀電子版

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