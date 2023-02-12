【撰文/甘炤文/副總編輯】

對越南人而言，春節不僅是貨真價實的「元旦節」，更是一年當中最為隆重且殊勝的節日！

就如同漢字文化圈的其他國家和地區，越南的春節同樣體現了送舊迎新、闔家團圓的精神；平素在外地工作、求學的遊子，都將設法趕在除夕當夜十二點以前抵返家門，從而開啟為期數日的天倫樂時光。

時序回推至歲末，每年的臘月廿三到隔年正月初五左右，正是一波進香參拜的旺期，家家戶戶除了忙於送灶神、祭祖等活動，以傳統製香工藝聞名的村落作坊也都將提前備置繽紛的線香產品，提供給各地的消費者使用；這些線香採用肉桂粉、木屑等天然原料混製而成，當中又屬吉利的紅色系產品最受顧客眷愛，成為年節前期一道芬芳的文化風景。

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除了貼春聯、發送紅包等與臺灣相類的禮俗，有些越南家庭會著意於進門處立放「迎春竿」，上頭披掛各式各樣祈禳的飾物，一來藉以標記領地範圍，二來從形上意義而言，這樣的裝置據言能夠避邪除祟、招徠好運，從而為闔家帶來安康與平安。

正如同越南俗諺所言：「 肥肉、醃、紅對聯；幡竿、炮仗、綠年粽（Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.）。」雖然歷經過法國殖民統治，現代化的生活步調也稍稍沖淡了「共歡新故歲，迎送一宵中」的喜慶氛圍，可是這春節必備的六項物事，卻早已刻印在越南人的文化基因裡，生生世世，千年萬年。

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（慢遊河內華洋風 /《旅讀》第 132期）