月光下的太魯閣族野宴

【撰文/張慧萱/ 旅讀】

月光之下，原野之上，一場新舊交融的太魯閣饗宴熱鬧開席。返鄉的太魯閣族青年們，接續述說著點滴部落文化，從種植技術到料理記憶、從射箭技巧到織布技藝，佐上原味佳餚，品味在舌尖跳躍的支亞干部落故事。

雖然生活在同一片土地上，但不同族群與部落卻各自孕育出獨有肴饌文化，歷經百年更迭，族人們除了遵循古法，呈現食物原始、單純之味，同時融入獨到創意，重新演繹料理滋味，呼喚著人們前往縱谷，開啟舌尖上的部落之旅。

自二〇一八年起，由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處主辦的「縱谷原遊會」，希望用一場餐桌時間說一個部落故事，將往昔花東縱谷原住民獨特生活智慧加以推廣。第五屆「餐桌上的部落旅行」攜手阿美族織羅部落、太巴塱部落、布農族永康部落、崁頂部落，以及太魯閣族支亞干部落合作，透過一場場特色餐桌，不只打開旅人們味蕾，更一探此地源遠流長的豐沛文化力。

太魯閣族支亞干部落在二〇二二年首次加入縱谷原遊會，推出「月光下耕吧樹洞餐桌」。「耕吧」一詞在太魯閣語中，意為「在土地上勞動」；「樹洞」一詞則是支亞干部落有條名為RangahQhuni 的支亞干溪，意思是「打開的樹洞」，形容河道突然開闊，宛如深邃洞穴被打開，陽光照射進來之貌。

©張慧萱/ 旅讀

祖先智慧佐上摩登滋味

不遠的空地上，一座精緻竹屋燈火通明，由四人組成的返鄉青年團隊「阿改玩生活」，正在忙進忙出準備一場極上「原」宴。

菜單發想來自團隊負責人ApyangImiq（程廷），他將從小到大於部落發生的點滴集結，與夥伴一同擬訂餐桌菜餚，每道菜皆有一段回憶與祖先智慧結合，嚴選在地食材，用一場饗宴食光，緩緩敘述支亞干部落百年演變。

餐宴所在的耕吧園區於二〇二二年落成，是阿改玩生活全新里程碑，Apyang重新整理家中菜園後於此築屋設園，他認真的說：「希望將年輕人對部落的願景於此實現。」三位五十至七十歲的部落長輩認同團隊理念，便捲起衣袖，親手幫助阿改玩生活建造能實現各種奇思妙想的「耕吧園區」。園區不只單純作為野宴之所，此處還種植各種時令鮮蔬、傳統編織材料苧麻，同時嘗試將農業、飲食、編織、弓箭等傳統文化技藝於此集結，不僅孕育著支亞干部落願景，更將旅人帶進部落，透過珍饈來場文化盛宴。

首道佳餚「耕吧天光」，以山葵、小番茄，佐蘋果蝶豆花醬、刺蔥海鹽、蜂蜜芥末、桔醬、辣椒六種醬料組成。六種醬料全由天然食材製成，呼應著原住民彩虹橋傳說，「天光」則取自Apyang 希望能早睡早起耕作的目標。「咖哩火雞」端上桌，卻只看到雞蛋、芋頭、地瓜與南瓜，卻不見咖哩醬與火雞肉，其實這道菜是以菜名述說支亞干部落「換雞文化」，部落長輩們會在與朋友飲酒談天時，帶去一隻小雞，等下次親友來訪時，也會留下一隻小雞，避免雞的近親繁殖隱憂。芋頭、地瓜與南瓜都是小雞食用飼料，咖哩意為「聊天」；火雞代表「雞寮」。「愛的豬肉轉圈圈」為燒烤豬肉，往昔只在婚宴等重要場合出現，該道料理也代表著太魯閣族人對親朋好友最誠摯的招待。

©張慧萱/ 旅讀

世代齊心 重塑部落樣貌

一場美好野宴背後，是一群人經年累月的深耕與努力。Apyang 說：「這場餐桌不只分享部落文化，更傳遞共享精神。」阿改玩生活願景是希望年輕人認識並學習自身部落文化、將原住民祖先智慧代代相傳，同時也將太魯閣族豐厚文化底蘊與眾人共享。幸運的是，許多部落長輩們支持年輕人們回鄉大展長才，不僅成為團隊中導覽人員請教的導師，有時也會參與部分體驗活動教學，與旅人互動。

除了藉由餐桌領略支亞干部落，還可以跟隨族人走讀部落，了解部落遷徙史與神話傳說、學習原始竹筒飯製作方式、一探傳承悠久祈福儀式。在家鄉深耕多年的青年們也曾辦音樂會、辦報紙、辦雜誌與展覽，為部落注入新活水。

原住民祖先智慧綿延傳承，滋養著部落一代代人，現今仍舊是人們生活不可或缺一部分，更令遠道而來的旅人們感受到這塊土地之奇。漫步於部落中，感受支亞干人文魅力；安坐於月光下，品味太魯閣族純樸野宴。

(風格家的市集之旅/《旅讀》第 131 期)