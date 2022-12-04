【撰文/吳歆宜、鄺介文、柯博晟、林宜慧/ 旅讀】

受限於地理條件，重慶野蠻生長成一座建築高度垂直的立體山城，恰恰成為全球大都會謀求人口居住問題的天然借鏡。

根據聯合國的人口預測，全球人口將於二〇五〇年達到九十七億，也就是在未來的二十七年間，人口將再增加十七億。人口增長將帶來城鎮的都市化，而原本的都市，將會為了容納更多的遷入人口，在既有的都市基底上，向上延伸、往外擴散，發展成大型都會區。重慶特殊的地形與繁盛的經濟造就的立體城市，正可作為居住空間向上延伸的參考實例。

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山川會合 立體風光

重慶地處四川盆地東南側，面積八萬平方公里，為中國大陸四大直轄市中面積最大者。整座城市座落在長江、嘉陵江交會之處，四面環山、三面臨江的地理條件，使得城鎮依山而建，建築分布在平行的峽谷之中，錯落而上。

若想要徒步漫遊古老重慶，山城步道則是很棒的選擇。重慶的新修馬路與大樓取代了古老民居，昔日的重慶市井風情保存在這些山城步道裡。其中最著名的便是第三步道，以中山醫院為起點，山城巷為終點，全程步行約半小時，途經山城巷、懸空棧道、觀景平台、菩提金剛塔。路途有需多支線小巷弄，踏著青石板路，偶爾可以見到吊腳樓古樸建築，與在樹蔭下乘涼的重慶在地居民寒暄幾句，便會發現重慶人自得其樂的生活態度。

科幻復古 迷霧之都

當夜色降臨， 重慶披上霓虹彩燈，風格也從山水交織的田園風光搖身一變成時髦冷冽的迷霧之都，其中最具科幻風格的景點當屬紅崖洞，紅崖洞座落在嘉陵江畔，由重慶特色建築群「吊腳樓」改建，每到夜晚時分，燈火璀璨，金黃色的燈火倒映在河上， 遠看就像《 神隱少女》電影中的湯屋。

沿千廝門大橋抵嘉陵江的北岸，從北往南回望，便會見到紅崖洞與其身後的摩天大樓群，夜晚的復古黃金燈光，與背後的七彩霓虹大樓，古新並列、相映成輝。

層次複雜的建築結構、加上燈火璀璨的迷霧夜景，使得重慶蒙上一層神祕色彩，成為攝影玩家競相打卡的「賽博龐克」之城。

(尋訪五座未來之城 /《旅讀》第 130期)