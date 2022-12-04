一條穿梭古今文化絲路

【撰文/吳歆宜、鄺介文、柯博晟、林宜慧/ 旅讀】

近年間，沿徐匯區濱江岸線，一批極具未來感的當代藝術展館拔地而起，使得西岸「文化走廊」之名不脛而走。

沿著徐匯區黃浦江畔的龍騰大道，北至打浦路隧道，南至龍耀路隧道，步行大約一小時的區間內，集結了上海最知名、豐富且新興的藝術觀光資源， 從上海地鐵十一號線的龍騰路站下車，步經旗艦型的影視及數位聚落「西岸傳媒港」，來到西岸沿江劇場群落，由此往北便是「西岸文化走廊」—一條專屬於上海、穿梭於古今的藝文絲路。

自二〇一〇年上海世界博覽會以來，當局規劃「藝術造城」， 打造徐匯濱江沿岸藝術街區，上海西岸的「西岸文化走廊」遂由此而生，二〇一五年時，西岸文化走廊已獲得國際媒體《藝術新聞》（TANC）頒發亞洲藝術未來貢獻獎，二〇一九年時更與法國政府合作五年期的計畫，讓全球知名的「龐畢度藝術中心」進駐上海西岸（西岸美術館），成為其第三座海外分館。

同年，上海市已超越倫敦成為世界最大藝術品交易市場，其中，上海西岸正是上海藝文機構聚集密度最高的所在， 南端有中央電視台上海總站所在地，具有令人歎為觀止的建築外觀及夜景，北端有歷史淵源深遠的日暉港，沿岸有逾二十間的大小藝術場館，每年舉辦的「西岸藝術與設計博覽會」更召喚世界各地超過百間的頂尖畫廊、藝術機構不遠千里齊聚此地。

白天優雅靜謐，人來人往穿梭展場；夜晚燈光映照江景，紅男綠女或騎行或漫步其間，這正是上海西岸文化走廊的日常。

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沿著濱江岸線勾勒出無限想像力的公共藝術空間、展館、演藝中心以及美術館，由南到北集結水岸兩側的眾多文化亮點景點，打造西岸文化明星隊，有趣的是，裡頭包含許多工業遺址再造，譬如余德耀美術館、西岸藝術中心等是由上海龍華機場的舊機庫所改建而成，作為中國近代工業發展起源地的上海西岸，曾是貨運與航空製造業聚集地，大量的工業遺跡亦正在發生變化。

從西岸藝術大道往南，距離車程半小時的「西岸新渡口」有著外觀宛如太空飛船的碼頭，往北，距離車程半小時的外灘，則有二〇一〇年重新開幕的「上海外灘美術館」，此區之時髦新潮、重要藝術場館之密集，著實令人目不暇接，驚嘆連連。

(尋訪五座未來之城 /《旅讀》第 130 期)