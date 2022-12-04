【撰文/吳歆宜、鄺介文、柯博晟、林宜慧/ 旅讀】

紐約市人口八百萬，兩成市民集中在曼哈頓半島，面積約莫等同臺北市北投區的曼哈頓半島是一百六十萬市民的家。如此高密度的人口需要對城市規劃有更前瞻性的思考，而紐約將之體現在創新建築、社區實踐以及社會企業！

甫開幕的臺北表演藝術中心設計者─荷蘭籍建築大師雷姆庫哈斯（RemKoolhaas），在一九七八年便對曼哈頓島的都會發展史整開一系列論述。他將紐約形容成譫狂、蘊含魔力、夢想與現實的交錯之地。

然而，百年以來的譫狂發展，擁擠的都會環境帶來了都市熱島效應、空氣與噪音汙染，讓都市的永續治理措施成為紐約政府當局迫切的新課題。

由於曼哈頓的島嶼地形，使之相對美國其他城市，在面對氣候變遷災害時首當其衝；根據統計，曼哈頓島的海平面每年上升零點三公分，防止海水倒灌更早已成為都市治理的重要項目。

面對氣候變遷的挑戰，紐約市政府設定了一連串目標：二〇五〇年減少八成的溫室氣體排放，相應的措施例如設置摩天大樓綠建築標準、太陽能計劃、甘迺迪機場裝設地熱發電、雨水再利用與濕地保存、都市菜園、綠屋頂計劃、單車專用道、共享汽車計劃等等。

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商業力量 助力環保意識

要想打造一個環保永續的未來，不僅僅需要公部門，也需要私部門協力，紐約作為商業企業的總部集中地，企業的綠色影響力也不容小覷。

具有永續意識的商業品牌在紐約越來越受到歡迎，在食衣住行領域都可輕易找到，且並不限於環境保護，也些品牌也提倡社區與社會意識；例如使用綠色漁獲的餐廳、僅聘用社區二次就業婦女的餐廳、提供獨立酒莊所生產的有機葡萄酒的小餐酒館、使用再生尼龍材料的時尚品牌等。

整體而言，紐約作為全美人口最多的都會，其對於城市規劃的暢想不僅體現在公共空間的建設與經營，也關注心靈的成長，大至國際型商業組織，小至獨立品牌商店，在紐約都能找到展現了對永續的思考與作為的個例，著實可作為全球發展中都市的參考典範。

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(尋訪五座未來之城 /《旅讀》第 130 期)