依託科技而生的超級大都會

【撰文/吳歆宜、鄺介文、柯博晟、林宜慧/ 旅讀】

從《原子小金剛》、《無敵鐵金剛》到《超人力霸王》，日本戰後如春筍崛起的影視動漫作品當中，不僅是動漫創作者奇思妙想的體現，也反映日本戰後全面擁抱能源科技，全力重建東京都的歷史。

作為日本漫畫宗師手塚治蟲第一部長篇連載作品、也是日本第一部電視動畫，《原子小金剛》誕生在二戰後日本社會百廢待舉、積極重建之時，主人翁原子小金剛（中國大陸、香港音譯「阿童木」）之能量來源被設定為摧毀廣島、長崎的原子能，其名稱當中的「原子Atom」正取自「原子彈Atomic bomb」。

透過主人公可愛又正義，致力於維護世界和平的形象，該漫畫與改編之動漫作品成功扭轉了戰後日人對核能的恐懼與戰慄。

而後，《無敵鐵金剛》、《機動戰士鋼彈00》、《科學超電磁炮》作品接連問世，其中的光子力研究所、巨型太陽能系統以及風力發電驅動的「學園都市」，皆寄寓了日本舉國對於新科技的美好想像，對後續世代的能源教育有著深遠之影響。上述作品不僅是動漫創作者的天馬行空，實則融入科技發展，反映出日本戰後全面擁抱科技，將東京重建為亞洲大都會的真實社會情況。

©123RF

能源永續 為城市續命

二〇二三年起，核電將正式納入歐盟認定的綠色能源之一，「以核減碳」成為下一階段的永續發展方式。然而，自冷戰時期的核軍備競賽落幕後，核武器對人類文明殲滅式破壞的陰影始終存在，「末日時鐘（註）」不斷地在加快，二〇〇七年末日時鐘被縮減至五分鐘，二〇二〇年更只剩一分四十秒，在在提醒能源發展必須有所改變。

日本身為二十世紀亞洲最發達國家之一，當局亦早有警覺，為了延續地球與都市文明的壽限，在一九九九年便由國會推動「永續能源」政策，全面發展可持續供應又不破壞未來的能源技術，而廣義的綠色能源就包括再生能源及一切能促進環保的技術。甫於二〇二〇年公布的「綠色成長戰略」，更加確立淨零碳的永續目標，最重要的對策便是強調低碳、高效的綠能及其相應的綠色交通系統。

恆久的驕傲 子彈列車高速奇蹟

談到綠色大眾運輸，日本的鐵道交通正是全世界的龍頭，而首都東京的鐵道文化更是首屈一指的指標，它不僅有最複雜綿密但高效的網絡，豐富的文物及周邊，同時也是世上罕有能夠盈利的公共交通事業。

一九六四年十月，日本在東京和大阪之間的新幹線推出世界第一列子彈頭列車，將原先五百公里車程六點五小時，縮減為四小時。此時距離日本宣佈戰敗投降不過廿年，此次劃時代的通車不只為全球有軌運輸帶來革命性的增速，同時也是日本戰後急速重建的象徵。

今年八月甫上映的美國動作喜劇《子彈列車》，其故事背景正是以東京開往京都的超高速電車作為主舞台，講述了由布萊德彼特扮演的殺手「瓢蟲」，在車上與背景各異的多位殺手交鋒的故事。

©123RF

綠色運輸 打造超級生態城

日本發展運輸科技的腳步並未就此止步，二〇〇五年，日本愛知世博會前夕，「JR磁浮列車」開通，成為繼英國伯明罕磁浮（已停運）、德國柏林磁浮（未商業運轉）、中國大陸上海磁浮線之後運轉的磁浮列車，同時也是目前世界僅存五條商業磁浮線路之一。

二〇一五年，日本東海旅客鐵道公司宣布，其最新款磁浮列車創下時速六〇三公里的世界紀錄，預計將於二〇二七年投入營運，屆時只需短短四十分鐘就能從東京前往名古屋。磁浮列車高速帶來的經濟優勢，磁能的環保性及低維護成本，預料將對城市發展注入新活力。

身為巨型都市（megacity）之一的東京，多年來運用智慧科技不斷地朝永續城市進化，尤其為了迎接二〇〇二東京奧運，採取多項節能減碳措施，也陸續提出了東京海之森、地下城之神流川發電站等大型計畫，進一步打造東京為超級生態城。

註_ 末日時鐘為六〇年代由包含愛因斯坦在內的美國《原子科學家公報》科學家所創立的人類文明預警機制，依據世界局勢如核戰風險、環境汙染、氣候變遷、生物多樣性等情況的危急程度而調整，約莫在二到十七分鐘之間浮動。

（尋訪五座未來之城 /《旅讀》130期）