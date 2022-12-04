做一場關於未來的大夢

【撰文/吳歆宜、鄺介文、柯博晟、林宜慧/ 旅讀】

未知的未來在我們面前展開。我第一次懷著希望去面對它。因為如果一架機器、一個終結者都能夠瞭解人類生命的價值，也許我們也能。──電影《魔鬼終結者2》

世界正在飛速改變。

二〇一〇年，世界各國齊聚上海世界博覽會，一同探討未來都市向「智慧城市（Smart City）」 的轉型彷彿近在眼前，一晃眼十年過去，最新一屆杜拜世界博覽會業已於二〇二二年落幕。

所謂智慧城市，指的是交通、工商與能源開始走向數位科技管理，比如二〇一八年為迎接東京奧運，日本大力推動東京發展的「超級生態城」計畫便是一例，隨著全球人口增長，除科技治城之外，也興起了摺疊都市以及十五分鐘都市（15-MinuteCity）的新觀點。

一如美國阿拉斯加基奈半島上著名的霍奇大廈（又名貝吉奇塔）─整座公寓大廈容納了整座城鎮（惠蒂爾鎮）的人口，立體大樓中設有醫院、教堂、郵局、超市與學校，只要上下樓層便能夠完成一日生活之所需，彷若一幢末日當中的「諾亞方樓」，該地也被暱稱為「同一座屋簷下的小鎮」。

由此衍生一個饒富趣味的問題：當科技日新月異，交通無遠弗屆的同時，網際網路卻提供了一個足不出戶就能與世界連結的機會，隨著虛擬實境與元宇宙世界逐步完善，人類會走得更遠？還是更囿於廚房與客廳呢？

飛者非鳥 潛者非魚？

古今中外先人對於未來的預想並非新鮮事，至少我們可以追溯到中華文化著名的四大預言書：《乾坤萬年歌》、《燒餅歌》、《馬前課》、《推背圖》，它們有別於西方的大型末日預言（如瑪雅預言），更多被解讀與區域戰爭、政局跟部分天災有關，有趣的是，「推背圖」的第五十六卦所說「飛者非鳥，潛者非魚，戰不在兵，造化遊戲」，看似講述戰爭武器（戰鬥機、潛艇），但也何嘗不是講述未來虛擬世界的意象，即使雙目所見都未必真實。

不僅如此， 從古至今、由東到西，東晉干寶的《搜神記》，各種超自然事物被稱作東方版《X檔案》；清朝吳趼人的小說《新石頭記》，裡頭基於東方傳統科學幻想出的飛車、海底獵艇；乃至法國科幻小說家朱爾．凡爾納代表作《海底兩萬哩》中對水下科幻世界的刻劃，人類對於想像未來從未停歇。

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高端科技 低端生活？

目光轉到近代，廿世紀大量湧現的繪畫、電影中之擬像，使得過往古人藉由文字勾勒的未來想像圖紙越發具體。早在一九二七年，經典電影《大都會》中就已經描繪出未來都市樣貌，那是一座摩天大廈林立、有著機器人及地下城市空間的城市，近百年後已逐步落實；或許值得人們額手稱慶的是，一九八二年影史經典《銀翼殺手》當中對於二〇一九年洛杉磯的暗黑板想像─整座城市不分日夜被移民外星的廣告影像照耀宛如白晝，一隻大眼凝視著世界─終究沒有成真。

作為科幻電影當中一個特殊流派，以《銀翼殺手》為首的「賽博龐克」電影是一扇窺看暗黑版未來的窗口，該類型電影的故事背景常設定為科技發展下人工智能長足發展，掌握此一技術的巨型公司掌握一切資源，底層人士被異化為工具為其所奴役，整體呈現出「高端科技／低端生活」以及「全知人工智慧／脆弱人類」的強烈反差。

其代表符號有三：一是高科技世界中的底層社會生活，代表畫面有電影《阿基拉》主角群們為爭奪生存地盤，騎著未來重機與死對頭幫派械鬥；二是華麗高端建築與頹圮的邊陲區域形成的衝突美學，如電影《 艾莉塔：戰鬥天使》中主角總是從廢棄鋼鐵堆的下層都市、抬頭凝望著上流階級居住的空中之城；三是人與機械的結合，正如《攻殼機動隊》或影集《電馭叛客：邊緣行者》中裝載著機械義肢的主角，為生活所迫被迫起義，開啟一趟英雄旅程。

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（尋訪五座未來之城/《旅讀》第 130期）