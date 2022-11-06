老城有「藝」思：摩登臺南

【撰文/吳歆宜/ 旅讀】

走進古都臺南，彷彿走進活的歷史當中，一個轉身駐足、一次抬眼停眸，都是一次跟古早歷史的相遇。

做為全臺最早開發建立的城市，臺南早在一六二〇年代便有稍具規模的聚落，這是一座有著深厚飲食文化底蘊的城市，獲米其林指南進駐評鑑；是全臺首學所在，開一代臺灣人之蒙昧；更是一座適宜生活的城市，是葉石濤葉老筆下「適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活」的所在。

三百年歲月悠往，如今的臺南旅遊也連年推陳出新，帶給旅人不一般的新鮮感受，今年尤其格外令人驚豔。

藝術下鄉：大崎村落遊樂場

種米的人稱為稻農，種果的人是果農，那麼在農村耕耘藝術的工作者呢？大崎村落創意基地負責人林建叡說：「我們是藝農！在鄉下種藝術的人」，意即把藝術理念藉由在地創生與社區營造計畫帶入鄉村並實踐。

大崎村位於臺南官田，地處烏山頭水庫與臺南藝術大學之間，由於緊鄰南藝大，村落中長年居住著一批批藝術工作者，農村草根生命力與藝術氣息相互交織。然而，如同臺灣鄉下的大多數農村一般，本地青壯年勞動力出走，大崎隨著原居民凋零出現了越來越多傾頹的老屋。

約莫十一年前，當時就讀於南藝大建築研究所的林建叡與羅婉慈來到大崎，因緣際會開始了一連串村落再造計畫，在一批批暑期學生志工的幫助下，大崎村煥發新生：閒置的碾米廠成為在地農場販售商店「藝農號」，崩塌三合院變身「紅瓦手作教室」，越來越多的遊客慕名而來這個「庄腳所在」，動手製作古早玩具戰鬥陀螺、體驗在地水果提袋絹印，或者在精心規劃的村落闖關體驗中，感受到人與山村的緊密連結。

除了南藝大、烏山頭水庫等景點，大崎村所在的官田還是全臺著名的「紅菱之鄉」，品質優良的官田菱角每年僅收六期，一般從九月面市到十二月左右，近日適逢菱角盛產，此時走訪官田不只可以品嘗菱角魚丸、菱角酥、菱角麵等特色料理，還能親自下田感受採菱樂（十人以上可洽官田農會預約）。

©吳歆宜/ 旅讀

跨界聯名：後壁好米「稻陣走」

繼今年初「俗女養成記」相關景點掀起旅遊熱後，後壁再推跨界聯名新景點──由人氣Line 貼圖「貓貓蟲咖波」當中受歡迎的咖波、小雞及狗狗為主角，在田野間以「黃、綠、紫（紅）、白」四色彩葉水稻種植出「插秧咖波」及「飯桶狗狗」的彩繪稻田。

臺南好米祭由臺南市政府農業局主辦，今年已邁入第十一屆，每年選擇臺南優質農田推廣米食文化。今年再度移師至臺南最大稻米產地後壁，後壁地處嘉南平原之上，受陽光照拂、烏山頭水庫灌溉，培育出三千五百公頃的優質良田，一直都是全臺重要米倉，由此培育的稻米品質優良屢獲大獎，其中也包含俗稱臺南越光米的「臺南十六號」，其透明度較一般米粒更高，入口香氣十足，即使冷卻後品嘗依然Ｑ彈可口。

本次「 臺南好米季，咖波稻陣走」活動專門以在地越光米製成糙米條零食，搭配聯名咖波圖案包裝， 另有小包裝咖波越光米、後壁芭樂吸凍飲品等多款在地農產商品，包裝精美、品質優良，皆是理想的農遊伴手禮。

©吳歆宜/ 旅讀

老街活化：安平秒變迪士尼

經典臺南之旅不能錯過安平。過去安平港曾是全臺第一大港，安平碼頭送往迎來，見證了繁榮商船盛況與興衰史，而後此區接連打造出漁人碼頭、港濱歷史公園、裝置藝術「大魚的祝福」等景點。

今年，觀光旅遊話題再升級，由臺南市政府主辦的「米奇與好朋友CHILL遊臺南」活動邀請魅力風靡全球的米奇與他的好朋友米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂一同現身到安平碼頭，其中高達十公尺的巨型米奇米妮氣球以及十五公尺高的TSUMTSUM 水上漂浮裝置，自九月開幕以來已經吸引逾五十五萬人次參觀。

活動結合安平老街商家聯合行銷，已整合老街五十家以上業者推出「拍照打卡送優惠」活動，希望藉由迪士尼元素吸引人潮回流老街，以達振興地方商圈、復甦觀光產業之目的。

從市區到城郊，從街道巷弄到田間地頭，今年下旬臺南各區話題不斷，值得旅人一一走訪，感受藝術與文創扎根的臺南新風貌！

東亞12城捷運點線面－歡迎搭乘類火車！/《旅讀》第 129 期