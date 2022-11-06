盤點美哭車站 捷運就是景點

【撰文/鄺介文/旅讀】

曾幾何時，旅遊媒體須將地鐵站視為目的地，甚至端出各色「必訪、必去」排行榜，提供遊人按圖索驥，一一將之收納於旅行清單之中。可以見得，時至今日地鐵站亦成為城市地景之一，為此各地政府無不借力使力打造捷運門面，運輸與觀光可以一舉兩得。下回外地行旅，可別匆匆刷卡出站，興許某個景點就在旅程當下！

亞洲又有哪些車站即景點、景點即車站的案例呢？

高雄：美麗島與中央公園

美麗島站素來是高捷的驕傲，特邀義大利琉璃藝術家「水仙大師」坐鎮，設計直徑長達三十公尺的光之穹頂，分別以水、土、光、火四大主題，隱喻人生輪迴歷程。除卻高居「BootsnAll」全球十五美捷運車站亞軍，包括美國網媒PolicyMic、德國紙媒GEO 的榜單同樣名列前茅。使得美麗島名符其實，雙線交會的地下大廳確實是座美麗之島。

不過五百公尺之遙，中央公園同獲國際媒體青睞。一號出口座落公園內部，只見金屬天幕向上，一道水瀑、兩道階梯、四道手扶梯向下，彷彿撐開了一整片綠地藍天，太陽花在旁搖曳生姿。由英國建築師理查羅傑斯操刀，利用半開放式露天廣場引入陽光、波光與空氣，似乎一步出站，就有南國熱情撲面而來。乃至遠方傳來親子嘻笑，充分體現公園連結人情之作用。

臺北：劍潭（與北投）

原先就以龍舟造型聞名於世，從而躍入美國網媒「¬rillist」 全球十酷捷運車站名單的劍潭，在表演藝術中心啟用後，重新成為攝影名勝。後者早在施工之際，已經相繼登上各種建築榜單，又是「顛覆建築」，又是「藝文亮點」，偏偏臺灣鄉民並不買帳，嘲弄它是貢丸、米血配百葉豆腐，正好搭配隔壁士林夜市，完全因地制宜。此話一出，便又引來吃瓜群眾紛紛朝聖。尤其來到對過的劍潭山觀景臺，就能一網打盡捷運站與表藝中心，龍舟車站與小吃劇場兩者盡收手機相簿。

北捷北投儘管未被列入兩大媒體榜單，由大量桁架及玻璃組成的站體，盡顯現代主義風華，同樣蔚為熱門景點。紅線高架及地面路段，原先計畫全線車站採用中國傳統歇山頂式結構，礙於北投站另有新北投支線，共有三座月臺、四條軌道，歇山頂跨度恐怕太大，於是改為如今通透舒爽的站體，反而博得好評。

©陳育陞/ 旅讀

新加坡：博覽與樟宜機場

少有城市能讓機場也成為一處旅遊名勝，然而新加坡做到了。比諸電影《瘋狂亞洲富豪》開頭，生平首次涉足亞洲的紐約客女主角甫一下機，便撂下一句經典臺詞：「難以置信機場裡面竟然有蝴蝶花園和電影院，甘迺迪機場只充滿了沙門氏菌與絕望。」除了蝴蝶花園與室內瀑布驚豔全球，兼之第四航廈投入運作、星耀樟宜盛大啟幕，共構而成食購遊旅全方位體系景點。

不僅航運又不僅休閒，地鐵樟宜機場站肩負溝通國際與國內、城外與城裡的重責大任，門面自然不得馬虎。儘管身處航站樓底，通過最少數的弦索支撐最大量的玻璃幕牆，日光得以層層透進地下，一掃尋常地鐵的冰冷。

而鄰近的博覽站「站如其名」，金屬色幽浮造型天頂伸出建築結構之外，似乎暗喻該站通往星國最大會展中心，在此，將有無數各色主題的經貿文化活動正在發生，同樣入選全球最美車站。

往常旅行，總是希望能夠遊到最後一刻，非到萬不得已，否則不會前進機場。然而在新加坡，即使人在機場，旅程還是依舊持續。

©視覺中國

東亞12城捷運點線面－歡迎搭乘類火車！/《旅讀》第 129 期