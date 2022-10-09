【撰文/張慧萱/ 旅讀】

紅磚青瓦、曲巷幽深，一座匯集百年人文史的小鎮─鹿港，因著返鄉者戮力修復老屋、年輕人進駐古老屋宇，以匠心獨具的創意為小鎮帶來新氣象。

長得像番薯的臺灣，最接近中國大陸的港口即為鹿港，因此清代官府指定為官方口岸，對渡泉州蚶江港，吸引了大量泉州仕紳家族於此通商、定居，文風鼎盛冠於全臺。後來因為港口淤積和日治時期縱貫鐵路行駛山線，才讓鹿港經濟發展停滯下來。

穿梭鹿港巷弄間，清朝古屋與日式老宅等各種樣式、年代的老屋，和諧共存於小鎮中，但歷經世代更迭，許多老屋皆面臨久無人居、屋宇殘破等境況，看著鹿港老屋蕭條之景，有一群人立志改變現狀，促使老屋迎來新生。

坐落於鹿港九曲巷中的鹿港茉莉人文環境教育中心，為臺灣小鎮文化協會基地，小鎮文化不僅致力維護鹿港人文風貌，也協助青年返鄉。小鎮文化創辦人許書基因為兩次返鄉經驗，探看到鹿港景致發生巨大變化，因而決心發願展開修復一百間老屋的宏偉計畫。

©張慧萱/旅讀

古屋重生塑小鎮風韻

二〇一二年臺灣燈會於鹿港盛大舉鹿港茉莉人文環境教育中心 鹿港茉莉人文環境教育中心 小艾人文背包客棧辦，帶來眾多觀光客同時也讓投資客們看到廣大商機，紛紛進駐鹿港購買房產拆除老屋。隔年恰逢許書基第二次返鄉，他希望多年後自己的孩子仍能看到往昔鹿港風采，這次他決定長留鹿港、創立小鎮文化協會，致力維護鹿港人文景色。當時人們普遍對於「老屋修復」沒有明確概念，他與團隊歷經周折才讓老屋屋主願意將房舍交付修繕，至此，首間修繕成功的老屋「小艾人文背包客棧」誕生了，其成為鹿港老屋修復起點，許多老屋屋主也開始願意嘗試與小鎮文化協會合作。

二〇一五年小鎮文化透過兩年努力溝通協調，終於與傳承兩百餘年的老屋屋主取得共識，進行修繕，後此屋成為小鎮文化基地「鹿港茉莉人文環境教育中心」。這間老屋為小鎮文化重要里程碑，協會從過往自費幫人修繕，轉變為老屋屋主提供經費聘請團隊修復，更難能可貴的是，在雙方長期耐心溝通下，不僅讓屋主願意免費出借老屋給團隊使用，更認同小鎮文化致力保護鹿港人文的精神，入股成為股東，並希望協會開放老屋讓大眾參觀與學習。

有了基地後，小鎮文化團隊除了修繕老屋，也開始有空間舉辦人文活動，鹿港茉莉人文環境教育中心執行長黃雅君說：「鹿港有很深的人文底蘊，無法一眼便看懂。」因此，中心開辦老屋串門子、夜訪鹿港與迷鹿任務等體驗，帶領旅人深度了解鹿港，為了讓鹿港孩童有更多機會了解家鄉文化，他們也與小學攜手合作，希望能讓孩子們對鹿港產生更緊密的情感連繫，促使孩子成年後願意回到鹿港生活。

©張慧萱/ 旅讀

老靈魂與新活水碰撞

從修復第一間老屋至現今，小鎮文化團隊陸續修繕了逾四十棟老屋，其中，位於鹿港北頭漁村的老屋修復計畫，讓團隊迎來了全新階段，團隊活化老屋將其改造為一間充滿古樸風情的酒吧「北頭娛椿共同實驗空間」，團隊也以此為基地，希望為北頭漁村注入新活力。

小鎮文化團隊從修復老屋走到振興鹿港鎮，如今主力目標是希望青年返鄉於老屋中創業，因此他們透過「著鹿計畫」媒合老屋屋主與返鄉青年。但是近年鹿港房價高漲，年輕人回家創業成本高昂，因而團隊鎖定往昔鹿港北頭漁村，此地有嚴重人口外「留」問題，剩下老屋多是長者居住，且因為往昔都市計畫，許多老屋被道路從中剖半，不過團隊卻從殘破屋宇及荒廢老屋中，看到發展機會。

團隊藉由重新爬梳北頭漁村文史資料，找出廢棄老屋的主人們，希望能與政府洽談修復老屋經費補助，並期待此處古屋能以較低廉或優惠方式租借給返鄉青年，發展成新興聚落，並透過青年的巧思讓小漁村重新喚醒往昔活力。

除了民間努力外，近幾年彰化縣政府也越發重視老屋，像是「和興青創基地」便是修復日治時期和興警察官吏派出所宿舍群，以公益換租方式租借給年輕人創業。同時政府也設置「老屋點燈」平臺，期望媒合老屋屋主與租客，讓鹿港老屋的獨特景致淵遠流長。

(華燈初上－艷旅行/《旅讀》第 128 期)