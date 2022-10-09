【撰文/甘炤文、劉書甫、蕭上晏/ 旅讀】

從料亭到藝旦間，從精神交流到肉身受授，臺灣自有清一代以來，剪不斷理還的風流秘史，便始終不絕如縷地緜延著⋯⋯

二〇二二年六月二十九日，位於桃園市區的「天天樂」將性交易服務場所許可證上繳，隨後宣告歇業──至此，臺灣最後一間合法的公娼館正式吹響熄燈號，也標誌著一個時代的終結。

事實上，隨著全臺各地公娼制度及管理辦法的陸續廢止，相關的店家營生或設法由公開轉入地下，持續於暗中活動，或就此洗盡鉛華、關門大吉，一時頗有「三春去後諸芳盡，各自須尋各自門」之慨⋯⋯期間或有部分從業人員不願（或不能）轉職，在社運團體的陪伴下數度和公部門展開曠日廢時的抗爭與協商，檯面下的工作權、人口販運乃至於勞動剝削等議題紛紛浮現，同樣引發社會輿論一波又一波關注。

無論如何，「煙花女」作為貫串不同時代的類型主題，早已成為臺灣流行文化中俯拾即是的素材，早期如西卿〈可憐酒家女〉、尤美〈為著十萬塊〉等臺語歌曲，主唱者無不以自憐自傷的口脗娓娓道出苦海浮沉的身世，而陳小雲的名曲〈舞女〉同樣怨嘆命運的捉弄，表明以色侍人者就算打扮得再亮麗光鮮，身不由己之時也只能「甲伊當做眠夢」；晚近則有《假裝看不見》、《軍中樂園》、《華燈初上》等影劇作品問世，它們有的從紀錄觀點呈現風塵心路，有的模擬懷舊世情，意圖復刻歡場的華麗與蒼涼，在在豐富了觀眾對煙花世界的想像與認知。

至於現實當中的花街、遊廓，則多半面臨轉型的挑戰──如今，宛如半老徐娘的萬華除卻勉力僨張燈紅酒綠的氛圍，也開始考掘在地文創的觀光價值；金門、馬祖等外島的「軍中特約茶室」皆已走入歷史，化作風前塵埃，然而戰地本身的遺址陳跡，卻同樣吸引遊人目光，值得重新活化；至於和風濃厚的條通商圈，則猶仍憑藉異國混合小資的溫柔情調攬客，在燈火輝煌的夜空下，將一條條巷衖織成風月無邊的情網。

(華燈初上－艷旅行/《旅讀》第 128 期)