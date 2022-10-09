今宵酒醒何處，城市的「妓」憶

【撰文/甘炤文、劉書甫、蕭上晏/ 旅讀】

毫無疑問，城市經濟的規模和特種行業的發展間呈現高度的正相關──正是在豐腴的物質沃壤上，一朵朵欣欣向榮的「惡之華」正妖嬈盛開。

大文豪歌德在《義大利之旅》一書中，翔實寫下他參訪龐貝古城後的心得：「這世界上發生過許多災難，但也就只有龐貝能帶來如此巨大的『愉悅』。」無獨有偶，朱自清《歐遊雜記》裡頭對古城遺址的述記，適足以解釋這份奇特的愉悅感從何而來：「人民是很富裕的。他們的生活非常奢靡，正合『飽暖思淫欲』一句話。……裡面一間小屋子，牆上滿是春畫，據說他們常從外面叫了女人到這裡。」

作為受到舉世關注的古老廢城，龐貝的傳奇性不僅體現在夕日間遭火山熔岩傾覆殆盡的現實，更在於埋藏於灰燼底下的聲色繁華：偉岸的劇院，華麗的浴場，侈靡的妓館⋯⋯如此狂蜂浪蝶的場景，令人想起《聖經》中同樣受到天火焚城的索多瑪、蛾摩拉。

而正如同龐貝遺址所彰顯的特質，無論東、西方，城市的演化趨向總是由政治型朝向經濟型過渡，商貿的興盛連帶促動各種形式的消費行為，因此若稍加留意，便不難發現：歷史上那些風月場所叢集雜生之地，通常也是交通輻輳、商貿發達之地，因為只有足夠的人流才能造就混居的環境，也才能助長酒色財氣的生意。

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例如以自由開放聞名的阿姆斯特丹，早在榮膺「世界性都」之名的數百年前，便因為四方舳艫的交駁轉運，形成一片煙花市場，迄今方興未艾；又比如曾以鹽業揚名的運河城市揚州，多少人願意「腰纏十萬貫，騎鶴上揚州」，為的就是趕往美人窟中銷金，而杜牧的名句「十年一覺揚州夢，贏得青樓薄倖名」，更以正言若反的赤裸口吻，揭露了花花世界中鶯歌燕舞的溫柔。

時迄於今，不少將性產業合法化的國家紛紛闢設特區、專區，意圖經由公部門統一的規訓和管理，在保障「妓」權的同時，亦打造一條倚托紅粉觀光而生的經濟命脈──事實上，秦樓楚館從來就不是孤立的存在，隨著生張熟魏的進出，經年累月的絡繹人潮也每每將帶動週邊其他產業內容的崛起，餐飲只是箇中卓犖者；餘下的，至少還應包括旅宿、理容梳化（含服飾）、夜場娛樂乃至於相關醫療體系的運作等，雖不宜貿然斷言此番走馬章台的行徑發揮了經濟火車頭的作用，然而幾經胭脂風塵點染，的確造就了一地多元的文化面貌。

晚近更有不少在地住民或公益團體彼此結集，企圖藉由系統性的史地背景介紹，為外地遊客提供街區環境的導覽服務：從荷蘭的阿姆斯特丹到新加坡的芽籠，從日本的歌舞伎町到臺灣的萬華，相信遠道而來的旅人愈是深入在地的緋色肌理，愈是能看見潛藏於庶民社會底層、既活潑又頑韌的生命力！

(華燈初上－艷旅行/《旅讀》第 128 期)