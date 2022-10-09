【撰文/甘炤文、劉書甫、蕭上晏/ 旅讀】

工作不順，好想要『跳槽』」、昨天打算拜訪客戶，卻吃了碗『閉門羹』」⋯⋯有誰料想得到，今日許多琅琅上口的生活用語，在過去居然和風月場所息息相關？此間的（超）連結， 究竟是怎麼一回事呢？

青樓

「青樓」原指豪華雅緻的樓宇或者帝王的住所，例如清代文人袁枚在《隨園詩話》中嘗謂：「齊武帝於興光樓上施青漆，謂之青樓。」根據其說法，南梁劉邈〈萬山採桑人〉一詩所言「娼女不勝愁，結束下青樓」，首度將青樓借代為妓居，實乃訛傳；無論如何，如今的「青樓」已在約定俗成下，逐漸演變成煙花之地，有些時候更與「紅樓」（良家婦女的居所）對舉，從而凸顯風月本色。

鴇母

多用以代稱開設妓館的（女性）老闆或者娼婦的經紀人，年輕的喚作鴇子、鴇兒，上了年紀或行事老練者則逕稱老鴇。鴇原為一種禽鳥，傳說其「純雌無雄，與他鳥合」（見《本草綱目．集解》），習性十分不專；《西遊記》中描述孫悟空與二郎神鬥法的段落，更言及「花鴇乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群……」字裡行間不啻點逗出鴇鳥在古人心目中的地位，而引伸而來、與性產業相關的「鴇母」一語，也就隱含有道德墮落的批判意味。

閉門羹

以「羹」字結尾的閉門羹，原初誠然指的是一道料理！

唐代馮贄所著《雲仙雜記》（或名《雲仙散錄》）中記載了一則名為〈迷香洞〉的故事：宣州城的名妓史鳳以其容貌才情，歷來吸引不少來客欲一親芳澤；但是史鳳為人極有個性，僅願意接待她看得上眼的能人異士，至於那些空具皮囊的紈絝子弟，恁是為她揮霍千金，亦「下列不相見，以閉門羹待之。」換言之，即委請他人端出碗羹相待，由是婉轉表達她拒絕晤面的態度。

時迄於今，「吃閉門羹」已演變為一句俗語，帶有「求而遭拒」的意味。

戴綠帽

相較於黃色、朱色，在古人眼裡，綠色的地位相對來得低微，例如《漢書．東方朔傳》中提及館陶公主的情夫董偃，言「董君綠幘傅韝，隨主前，伏殿下」，幘即頭巾，而唐儒顏師古著意注曰：「綠幘，賤人之服也。」降及元、明之際，這種對於綠幘（綠帽）的厭惡與輕賤，因著統治階層所訂立的規範而益發變本加厲起來──元代官修政書《大元聖政國朝典章》中明令娼妓須「穿皂衫，戴角巾兒」，而其男性的家長親屬出入則須佩裹綠頭巾，以識別身分；明代同樣以服裝巾帽的種類、色彩區隔地位級別，是以《明史．輿服志》中可見「教坊司伶人，常服綠色巾，以別士庶之服」的記載，在在強化綠色的侮辱意涵。久而久之，時人以為妻子若出軌外遇，那麼丈夫就形同娼門親眷，是被「戴綠帽」了！

跳槽

今人提到「跳槽」一語，多半和轉換工作、另謀高就有關；推溯原初的典故，「跳槽」出自楊慎《升庵詩話》，本在譏刺魏明帝曹叡三番兩次隨意罷黜舊愛、擁立新歡的舉措：「元人傳奇，以明帝為『跳槽』，俗語本此。」槽音同曹，算是藉機幽了曹叡一默，爾後帝王家這份見異思遷之心更在秦樓楚館間得到發揚光大，其中又以清末民初文人徐珂的《清稗類鈔》所言最明：「（跳槽）……原指妓女而言，謂其琵琶別抱也，譬以馬之就飲食，移就別槽耳。後則以言狎客，謂其去此適彼。」看樣子在風月場合中，不只勞方能使用該語，就是資方也可保有另覓出路的「跳槽」權利呢！

(華燈初上－艷旅行/《旅讀》第 128 期)