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網紅爆料害Lulu無端中槍 小S發聲澄清了

紅顏未老，風月無邊

聯合新聞網／ 旅讀
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【撰文/甘炤文、劉書甫、蕭上晏/ 旅讀】

有人說，煙花行業是全世界最古老的行業之一，理應在人類歷史上占有一席之地；有人說，「日日青樓醉夢中」無疑是一種道德墮落，務須除之而後快⋯⋯無論存持何種立場，花街柳巷的美麗與哀愁，不啻都值得來客細細品會一番。

王書奴在《中國娼妓史》開篇，便透過史料文獻的爬梳，為讀者釐清「倡」、「娼」、「優」、「妓」等字形字義及其衍變而來的指代關係。

大體而言，「倡」字使用最早，《說文解字》裡逕言「倡，樂也」，顯見其本義和音樂、歌舞相勾連；其次，由《史記》、《漢書》、《三國誌》等內容記載可進一步推知，上古時期倡、優本為一家，性別亦無分男女；降及南朝梁顧野王所撰作之《玉篇》，女字旁的「娼」方正式登場，並被賦予淫逸、放蕩（娼，婸也）的意涵。

除卻自語文發展的脈絡考據「娼妓」源流，王書奴且依照朝代順序，翔實剖析這門充滿爭議、卻又饒富豔異色彩的行業。他指出，從實務面來看，無論是早期的殷商王朝、古巴比倫乃至於當代印度的某些地方，均出現過「巫娼」、「廟妓」等特殊階級，為朝覲的信眾提供宗教性服務，由是成為相關產業的濫觴；爾後隨著運去代遷，「娼」作為神、人中介的角色定位逐漸模糊，反而逐漸朝世俗化、市場化的方向過渡──從春秋時期管仲設立的「女閭」、漢武始置的「營妓」，到盛於魏晉的「家妓」、唐代「宮妓」、「官妓」以及有明一朝巧立名目的「教坊樂戶」等，從身分上來看，這群身陷風月的紅顏多屬罪犯或遭其連坐的眷屬，自也包括奴隸、戰俘等非自由人；值得注意的是，除卻上列「國營事業」，私下投身接客者更是族繁不及備載，且獻媚對象往往遍及紅男綠女，此間假鳳虛凰的情事或透過筆記著作顯微，經由小說、戲曲渲染，合而觀之，的確令人眼界大開！

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儘管依紅偎翠的場景每令人浮想聯翩，不過由現存資料觀照，勾欄麗人和恩客之間的往來交際，並不總淪為買空賣空的肉體交易；相反的，前者有時或能充分發揮才、情、色、藝，將原本公事公辦的生意敷染為風花雪月的綺譚，正所謂「雖居鶯燕之場，時切雎鳩之慕」，從而形成一道獨特的文化風景。

饒有興味的是，煙花事業發展得勃興如許，歷來其人其事評價，卻動輒擺盪於兩個極端間，其一是文人墨客筆下奼紫嫣紅開遍的交際花形象，從玉臂到朱唇，從頑感哀豔的詩情到軟玉溫香的風情，浪漫地勾勒出一幅幅靈肉相契的畫面，直教人好生羨煞；其二則為社會賢達高舉道德大纛，直將這等營生等同於寡廉鮮恥的勾當，不僅難登大雅之堂，更有傷風敗俗、破壞良善之嫌。

晚近則有不少性別運動者從勞動權、工作權和自主權等方面倡議，積極爭取性產業的全面合法化。無論如何，歡場聲色誠屬跨時代、跨地域的現象，迄今已然有些國家或地區敢為天下先，率先規劃專法、闢設專區，甚至從中延伸出許多另類的旅遊景點和觀光行程⋯⋯待華燈初上，愈夜愈美麗的身心體驗，才正要展開！

(華燈初上－艷旅行/《旅讀》第 128 期)
(華燈初上－艷旅行/《旅讀》第 128 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.128；訂閱or旅讀電子版

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