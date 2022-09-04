【撰文/黃彥綾/ 旅讀】

「除非你有勇氣抵達看不到岸的彼端，否則你永遠無法跨越大洋。」──哥倫布一五二二年九月六日，麥哲倫船隊在繞行地球一周後返回西班牙，完成人類歷史上首次的環球航行。適逢壯舉五百週年，且隨麥哲倫展開一場波瀾壯闊的旅程。

是愚人，還是大夢想家？

蔚藍天空之下，里斯本著名的地標「發現者紀念碑」迎著海風，矗立在太加斯河岸邊，這裡是地理大發現時代葡萄牙水手出航的起點。這座以船首為形的米白色巨大紀念碑上，雕有三十三尊該國當時重要的航海家、導航員、數學家及傳教士等，以此紀念葡萄牙在這群重要人物引領下航向的富庶未來。其船首赫然站立著為葡萄牙打下堅實航海基礎的恩里克王子，發現好望角的迪亞士、史上第一位從歐洲航行至印度的達伽馬，以及實踐環球航行的麥哲倫等人。

不過有些諷刺和尷尬的是──麥哲倫在當時其實並不受葡萄牙國王曼努埃爾一世待見，資助他完成夢想的反而是與母國競爭的西班牙。西元一四九二年，西班牙帝國完成統一，隨著掌權者伊莎貝拉女王以國家之力資助航海家哥倫布西行，與比鄰的「航海前輩」葡萄牙競爭逐漸白熱化，最終於一四九四年簽訂《托德西利亞斯條約》劃定兩國如何瓜分世界。

受制於該合約，西班牙若想前往亞洲尋找代表財富的香料，只得向西開闢新航路。西元一五一七年，麥哲倫向葡萄牙國王提出環球計畫遭拒，便放棄葡萄牙公民身份，移居西班牙港口城市塞維利亞。隔年，他晉見西班牙國王卡洛斯一世，以「地圓說」為基礎，向其建言一條避開葡萄牙、抵達亞洲的航線，並得到了支持。

葡萄牙王室在得知後，處心積慮想要使其計畫失敗。一五一九年九月底，麥哲倫在避開葡萄牙的謠言與行刺後，率領了一支由五艘海船、約兩百七十人組成的遠航船隊，駛離西班牙桑盧卡爾德巴拉梅達，航向茫茫的大西洋。

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挺過叛變 發現偉大航道

船隊在大西洋航行約七十天後，終於看見南美洲，十二月中停泊在現今巴西里約熱內盧附近重新補給，為航程下一目的準備──尋找穿越美洲的「海峽」通道。當時，人們多數認為美洲是一塊與南極洲相連的大陸、無法穿越，一位位嘗試找尋通道的探險家都無功而返。麥哲倫卻堅信兩者之間必定有一條通道。

船隊在他的信念下，沿著美洲東海岸往南邊不斷探索。時序來到一五二〇年三月底，南美進入隆冬季節，船員受連日來一無所獲的結果、愈趨寒冷的天氣及短缺的糧食影響，日益頹喪；積壓已久的不滿最終於到達聖胡利安港時爆發，三位船長聯合船員舉事，奪取船隻的控制權。麥哲倫則假意送出談判信件，並趁機刺殺叛亂的船長，迅速奪回掌控權。

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兵變後，麥哲倫就地修整，同時派出船隻「聖地牙哥號」向南搜索，該船卻不幸在過程中因風暴而沉沒；直至八月底，剩餘的四艘船才重整出發。十月中，船隊持續南航，在繞過一處海角後，發現一個似乎沒有盡頭的海灣。

根據紀錄，當時巨浪滔天、狂風怒號，四艘船隻在能見度不佳的天候下分別深入海灣及向外搜索。更糟的狀況不只如此，其中一艘船趁此機會違背麥哲倫的命令，私自返回西班牙。眾人在不知情的情況下，只得擔負著隊友「沉沒」的恐懼繼續找尋通道。幸運的是，一艘向海灣內部搜索的船隻傳回捷報──這條水道有潮汐，並非河流；於是，僅剩的三艘船在淒風苦雨下駛入峽道。峽道時寬時窄，船員除了頂著寒風留意沿線上的礁石與淺灘，還得避免船隻擦撞到兩岸的懸崖峭壁。經過十多天的迂迴航行，船隊

終於穿越海峽，航向浩瀚無際的新大洋。

這條在巴拿馬運河落成前，太平洋與大西洋之間最安全的航行通道，後人為了紀念，將之定名為「麥哲倫海峽」。十八世紀時，因為過往船隻需要加煤、補給，沿線中段的港口城市蓬塔阿雷納斯隨之興起，至今也仍因其獨特的地理位置，成為各國前往南極科學考察的重要基地。

麥哲倫船隊雖未在蓬塔阿雷納斯駐紮過，該城內的武器廣場卻矗立著麥哲倫的青銅雕塑，港口邊的維多利亞博物館更是以傳統的造船技術，等比例復刻船隊中唯一完成環球旅行的船隻「維多利亞號」，而該城更是智利「麥哲倫─智利南極大區」的首府，整座城好似與航海家堅毅的精神融合，昂然挺立於世界邊陲。

(豐饒早餐之島──臺灣/《旅讀》第 127 期)