慕舍酒店：奢華早晨之必要

【撰文/陳育陞、鄭淳予/ 旅讀】

主菜還沒上桌，兩人座的餐桌已經快被食物餐盤佔滿，麵包籃、果醬架、火腿起司碟、優格水果盅、現榨果汁、氣泡酒⋯⋯為了騰出空間，我意圖把盛著蛋器的餐盤撤走，經理連忙制止。因為渥達尼斯磨坊對這張餐桌上的一切都有堅持，無論食物或食器，桌上連束花都沒擺，就是要讓來人全神享用眼前的食物。

啜一口氣泡酒，享一頓歐式早宴

身為米其林一星餐廳，早餐的主菜當然沒讓人失望，香煎舒肥鱸魚的檸檬茴香酸爽開胃，豬頰肉的牛骨半釉醬汁濃郁醒腦，配菜還有正宗伊比利燻火腿加持。更讓人驚喜的，是偽裝成日式玉子燒的焦糖奶油吐司，溫軟甜蜜不膩舌，嘗一口，還想賴床的三魂七魄全歸位。下意識舉杯啜一口，通體血路灌入氣泡酒，好不暢快。

主掌菜單設計的西班牙裔主廚Govinda 笑著說：「我們平常當然不會喝氣泡酒當早餐，但如果你在歐洲享用飯店早餐，香檳這類的奢華品就是必要的。」

©慕舍酒店

海外首間「磨坊」落腳臺灣

這間位於庇里牛斯山腳下的餐廳已連續十五年獲米其林肯定，更於近四年摘下米其林二星。David 原先是名侍酒師，善用自然食材，並融合法式料理技巧入菜，在奔放強烈的西班牙菜式中，以簡約風格獨樹一幟。餐廳招牌的兩朵薊，其實是西班牙隨處可見的雜草，取其講究天然食材、重視原味不過度裝飾之意。而渥達尼斯磨坊的前身就是一間百年磨坊，內裝保留原來的石砌構造，店內雖不到十桌，卻不顯寒酸，友善融洽的氛圍，讓臺北慕舍酒店執行董事王劭仁印象深刻。登門用餐五十餘次後，終於打動David，首肯讓渥達尼斯磨坊的招牌進駐慕舍酒店。

一輩子沒離開過西班牙的David，為了第一間海外分店開幕，特地將本店休業兩週，親自來臺督導。結果臺北渥達尼斯磨坊才在試營運期間，就獲得米其林一星肯定，David 功力之高，可見一斑。曾前往本店取經的臺籍廚師透露，儘管廚務繁重，David 每日收工後總不辭辛勞開上長途車，把店內剩下的麵包送到鄰近孤兒院，惜食至深。

David 的兩位高徒也從未想過會踏上亞洲土壤，甚至不曾聽過臺灣，但樂於挑戰的他們，都爽快接下來臺任務。在他們心中， 臺式風味有哪些特色？ Govinda 覺得口味溫和、食材新鮮，Adrian 則下了「 健康」 的註解。

我們都心裡有數，臺灣的小吃文化哪裡是這等小家碧玉氣質。果然，Adrian 說他印象最深刻的街邊料理就是臭豆腐。「我住在夜市附近，經過還納悶他們怎麼賣壞掉的食物給客人。」他勉為其難試過一次，「真的吃不完，那氣味太強烈了（笑）。」Govinda 則對臺灣的「雞肉」讚不絕口：「品質好，烹飪方式也多，有很多專業的雞肉料理達人。」 問他最愛哪一味？「我想是炸雞排！」對於臺式早餐，他特別鍾情飯糰與浸潤芝麻醬的涼麵，「份量很大，但很棒。」

©慕舍酒店

摘星風味在地重現

渥達尼斯磨坊原先只是供應午、晚餐的餐廳，來到臺灣與飯店結合，就得再推出早餐。在米其林餐廳的世界裡，亞洲還沒出現過「鍍星」早餐，他們的任務既要突破，也要維持原來的午、晚餐品質。就跟渥達尼斯來臺後既得忠於西班牙原味，同時抓住臺灣人的胃，一樣具挑戰。

好比本店三分熟的乳鴿料理，或其他西班牙的尋常食材如小牛胸腺、鴨肝等，就不受臺灣客人青睞。本店經典的一道「鹿肉塔塔」，來到臺灣也折衷改為「牛肉塔塔」；連最招牌的菜色「後院」在臺灣試菜時，偏酸口感也嗆得在場人找水喝。

儘管如此，Govinda 對於食材採購還是不改龜毛本色。經理悄悄告訴我，訪問這天，進口自愛爾蘭的竹蟶才要正式採用，前陣子疫情攪局，珍饈得來不易。

「這是我們必須努力取得平衡的地方，但我們還是會努力把歐式用餐體驗帶來這裡，讓客人感覺自己就像在歐洲用早餐。」Govinda 的慎重，已讓人體會到這個來自西班牙餐飲品牌嚴謹的匠人精神。

(豐饒早餐之島──臺灣/《旅讀》第 127 期)