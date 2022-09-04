哥吃的不是早餐，是臺派浪漫

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【撰文/陳育陞、鄭淳予/ 旅讀】

一頓早餐，可以是實質上的尋求溫飽，也可以是性靈上的展示生活態度。各種本土的、異國的、量產的、媽媽手做的⋯⋯早餐在這片土地上以豐富多樣的形式存在著，有故事，也有溫度，是臺灣最可愛的飲食現象之一。它是我們的日常，卻很值得驕傲。

一句「吃早餐了嗎」盡顯臺式浪漫

早餐之於臺灣人是如此重要，是日常，是生活，是精神，是情感。

關於臺灣人是多麼看重早餐，營養師不時會在社群上跳出來以科學角度告訴你怎麼吃、應該要起床之後多久才吃；奶奶則是強迫你出門之前一定要吃，好像不照著做就會失去整天元氣；早餐店阿姨總是能記住你什麼東西不吃，為你客製餐點。在理性與感性之間，臺灣早餐就是這麼的迷人浪漫。

相比世界各地，我們的食材物產與飲食文化一點兒也不輸人，今日若有外星生物來到地球調查這裡的早餐，如果要每一種都嘗一口，那它們恐怕一輩子也用不著離開了。各洲各國早餐匯集於此，有漢堡可頌三明治，有拿鐵奶茶思慕昔；甚至相同的粽子或粥品也可以分出南北特色，這麼多選擇，就怕你吃不完。若將這些地球上的早餐排列成一直線，不用說可以繞行赤道幾圈，就是排出幾個光年恐怕也不成問題。

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從追求生存到追求生活

讓我們回看舊石器時代時的生活樣貌，在日復一日的狩獵採集中，每日進食的份數與時間隨機而定，甚至整日皆無進食也有可能。直到一萬年前新石器時代，遠古人發展出農業與儲存糧食的技術，想收穫更多作物就得取得更多的農地，隨後逐漸形成聚落。在這樣存有備糧的情形下，每日外出狩獵與採集以前的進食行為，人類學家推論，可以視為早餐的雛形。

現代人生活步調之繁忙，自然不能與石器時代同日而語，不過「早餐是餵飽辛勤工作之身心靈的重要一餐」這一個由早餐獨具的特質，千萬年來卻未曾改變。

從追求生存，到追求生活，公式不離先求溫飽，再求營養。直至今日我們餐桌上的第一餐，對於尚在發育階段的孩童，到青壯年，再到退休樂活人士都各具意義。在資源充沛的情形下，各群體皆能找到最適切的一頓早餐來源，想吃營養均衡的也有，想吃追求熱情的也有，生活在現代的人們（尤其臺灣人）實在太幸福。

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世界獨一無二的感性早餐

如今早餐店在街頭巷尾處處可見，源於一九八〇年代開創的連鎖品牌美而美，撰寫出一篇輝煌的本土西式早餐史。經濟起飛的時代，婦女紛紛進入工廠上班，原本替家人準備早餐的重責大任，就由家裡附近的早餐店接手，擔起許多家庭的一日元氣來源。

臺式早餐店之蓬勃，我們甚至可以信手拈來數十個不同的連鎖品牌。有趣的是，在幾十個不同品牌之中，製作的餐點至少有八成以上雷同，一樣都有著鮪魚漢堡、火腿蛋吐司和玉米蛋餅。這就是早餐店的重要特質─提供顧客選擇便利。無論哪個品牌，都可以點到自己想吃的餐點。遠遠看見招牌了，便能約略知道有賣什麼，這套「全臺範圍內的本土早餐店皆適用」的邏輯，帶給顧客莫大的方便。

早餐店不單供應顧客早餐，同時供應顧客情感上的依賴，這項珍貴的特質在其他餐飲店家身上可能遍尋不著。它們多是社區性經營，煎臺前的叔叔阿姨可能是你每日第一個打招呼的對象，也可能是除了媽媽之外最熟悉你口味的存在。如此一來便間接帶給顧客心理認同，兼具聯絡鄰里的功能。早餐店是如此萬能，臺灣人是如此需要它，外國朋友以此作為創作題材也理所當然了。

(豐饒早餐之島──臺灣/《旅讀》第 127 期)
(豐饒早餐之島──臺灣/《旅讀》第 127 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.127；訂閱or旅讀電子版

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