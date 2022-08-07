北京—法海寺：兩壁圖繪精妙，人物如生

【撰文/Doris/ 旅讀】

《聊齋》裡最出名的故事之一〈畫壁〉中，一段書生偶然進入壁畫，與畫中散花仙女談戀愛的故事，如幻似真，想那壁畫該有多靈動才能引人入壁？若想欣賞絕美的壁畫，無須遠赴敦煌，在北京的法海寺就有驚艷世人的作品。

法海寺坐落於北京翠微山腳，為明代的皇家寺院，其鎮寺之寶為兩百多平方公尺的十鋪壁畫，被譽為明代壁畫巔峰，與敦煌莫高窟，山西芮城永樂宮並稱中國三大壁畫，歷經六百年風霜卻依然完整鮮亮，幾乎完美無缺，堪稱舉世罕有。

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不同其他朝代的壁畫畫風，法海寺壁畫極盡華麗繁複且飽滿立體，充滿皇家尊貴之氣勢，壁上的每分每寸都填滿了色彩與花紋，且幾無廢筆，近看某些紋飾還是凸起的。這是因為畫匠使用了如現代化妝技巧的「暈染法」，在不同部位畫上陰影或高光來展現立體感；甚至還在眾神的法冠、飾品使用「瀝粉堆金」的工藝，不僅增添畫面的立體感，也讓人物更顯輝煌光彩。

這裡最值得一探的便是「水月觀音」畫像，被譽為世界觀音的造像之最，無一處不精、無一處不美，壁畫上的觀音、菩薩和天女身上的寶石瓔珞令人目不瑕給；身上薄如蟬翼的白紗上，也繪滿了六菱花瓣，每朵花瓣都由四十多條細如蛛絲的金線組成，金光爍爍。看到這麼美的壁畫，也不難想像為何〈畫壁〉故事中的朱孝廉會如此被吸引了。

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（跟著《聊齋去旅行》/《旅讀》第 126期）