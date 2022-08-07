浙江—松陽縣：遙望谷底，叢花亂樹中，隱隱有小里落
【撰文/Doris/ 旅讀】
要說極能搬演《聊齋》裡位處山中、雲霧繚繞，猶如疲憊旅人救命稻草的古村聚落，那麼時常若隱若現的松陽縣肯定是榜上頭牌。而且若你是甄嬛迷，對於松陽應該更感熟悉，沒錯，它就是劇中鸝妃安稜容說到：「家父松陽縣丞安比槐」所指的那處故鄉。
這處位於浙江麗水西南邊的小縣，有著一千八百多年的建縣歷史，因交通不易，至今仍保存近百座格局完整的古村落。高山階梯式、傍水式、平谷式等眾多形態古樸的古村，錯落在松陽的山水之間，如詩如畫的美景，被《中國國家地理》喻為「最後的江南秘境」，來這裡可以遊古村、觀雲海、逛茶園，品味中國鄉村的原始美感。
松陽的古村落們各有看點，成階梯狀分佈的楊家堂村或可做為名片擔當，這座村落共有十八棟建築，烏瓦黃牆的房子錯落有致，每當陽光灑落，猶如披上金紗的布達拉宮。村裡的高處還植有兩棵近五百年樹齡的老樟樹，讓這裡的古韻更添三分。
有著五百多年歷史的松莊村，被山嶺與竹林層層包圍，有小溪穿村而過，百年石橋靜靜矗立，村民在溪中浣衣、石板路間雞犬相聞，飯點間還有裊裊炊煙升起，在此可感受難得的山村野趣。
位於松陽古城之南的松陽老街，則有「活著的清明上河圖」美稱，臨路兩旁都是木構的兩層明清建築，老街作坊林立，諸如打鐵、釘秤、剃頭、彈棉花、草藥、土灶燒菜的麵坊等等幾近失傳的舊日手工藝都在此延續。
然而比松陽村落更受歡迎的其實是這裡的民宿，松陽在政府的支持下，幾乎網羅了鄉村領域最活躍的建築師、品牌和團隊，以「建築針灸」為策略，將老屋重新修復設置成民宿、博物館、書店、茶室等景點，使這裡成為浙江繼莫干山後另一個精品民宿的聚集地，許多人來此不僅是探訪古村，更多是要住上幾晚特色民宿，品味鄉村中的摩登生活。
【完整內容請見《or旅讀》2021.No.126；訂閱or旅讀電子版】
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