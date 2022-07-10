【撰文／吳駿聲】

西元一九七二年四月，位於中國大陸長沙的「馬王堆漢墓」出土一具保存完整的女屍。這項發現隨著當年七月三十日新華社所發布的報導，震撼海內外。今年七月，恰逢其發現熱潮席卷全世界五十週年，再來探訪這座改變歷史的古墓。

馬王堆漢墓如今出土已有半世紀，然而學術界並未因為時間的久遠而停止對它的探討。二〇二二年四月，湖南省博物館又從其出土的紡織品碎片「菱紋綺」中，新發現上頭織入了篆字；此外，還在其他絲織品發現新紋樣，在在體現漢初高超的工藝技術。

古代「黑科技」保存千年女屍

不過，最驚人的仍屬一號墓出土的「辛追夫人」，其保存情況令人不可至信─出土時，軟組織仍有彈性、毛髮尚在、關節還能活動，當考古人員為其注射防腐藥水時，她的微血管還能因此擴張。經解剖後發現，其內臟甚至沒有缺失，食道、腸胃內有近一百四十顆甜瓜子。加之其他病理檢查，推斷辛追夫人可能由膽絞痛引起冠心病發作致死，且逝於瓜熟季節。其遺體所留下的訊息之完整，讓人想像不到這已經有兩千年的歷史了！

珍貴「帛書」填補古代醫藥史

一般而言，古墓中出現的文字，大多是墓主的個人訊息或者是陪葬清單，發現書籍文獻的狀況十分罕見，更遑論三號墓中的書籍還是珍貴的「帛書」。所謂「帛書」，是指以白色絲帛作為書寫文字的材料，不同於當時常見的木簡、竹簡，是非常奢侈的書寫工具。利豨卻使用大量「帛書」陪葬，可見他嗜好知識的程度！

這批「帛書」之中，有一半內容與醫學有關。這對了解中國古代的醫藥歷史，起了承先啟後的重要作用。以墓中出土的《足臂十一脈灸經》與《陰陽十一脈灸經》而言，可以彌補《黃帝內經靈樞‧ 經脈》之前的空白。而出土的《導引圖》則可能是東漢末年《五禽戲》運動的啟發者。

史上最精確天文記錄

令人驚奇的是《五星占》所記載的天文數據，與今日的科學數據相差不遠，例如書中記載：金星與地球的會合週期為五百八十四點四日，比今日測值數字只大了零點四八日；土星的會合週期為三百七十七日，比現在測知小了一點零九日；土星公轉太陽一周（恆星週期）三十年，也比實際僅多零點五四年；木星是三百九十五點四四日與地球相遇一次，距離真實情況少了三點四四日等⋯⋯種種天文記錄是古人在沒有精密儀器下，以四十多年的時間所完成，相當準確，令人驚訝且欽佩。

三號墓出土的《五星占》

未完的利家故事

馬王堆漢墓帶給我們種種驚奇，不禁讓人更加好奇三位墓主的生平故事。根據學者研究，三座墓中，現在稱為二號墓的年代最早，其墓主為第一代軑（音同帶）侯利蒼。他原是楚國的舊貴族，早年追隨劉邦起兵；漢朝建立後，他位列功臣榜的一百二十位。西元前一百九十七年，漢高祖將其派到異姓王吳芮身旁做長沙國丞相（實際上是監視），對後來平淮南王英布叛亂，做出卓越的貢獻，因而受封為軑侯，食邑七百戶。

西元前一百八十六年，利蒼去世，其子利豨繼承家族封號，成為第二代軑侯。從他墓中出土的《儀仗圖》、《地形圖》、《駐軍圖》三份帛畫來看，他是文帝時期，長沙國防備南越的高級將領。西元前一百六十八年（史籍記載為西元前一百六十五年），利豨下葬不久之後，他的母親辛追夫人也逝世。辛追夫人與她心愛的兒子共用一個封土丘，所以從老照片觀看馬王堆，看起來就是一個相連起伏的雙丘。

根據史料記載推算，辛追夫人下葬二十多年後， 她的孫子第三代軑侯利彭祖， 於景帝中元五年（ 西元前一百四十五年）改任「奉常」，舉家離開長沙前往長安。至第四代利秩，又遷至山東東海郡任「太守」。漢武帝元封元年（西元前一百一十年）利秩因擅自調動軍而被撤職回鄉，他死後由於沒有後代，利家的歷史就此斷絕。雖然利家血脈的故事到此結束，但他們帶給我們的豐富遺產仍被海內外專家學者深入研究，運用到現代學術之中，甚至改變後世對歷史的認知，就某種程度而言，利家的故事尚未真正結束。