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上山下海無所不達：島嶼公路七選

聯合新聞網／ 旅讀

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

臺灣這座小島，雖然不能體驗如美國、澳洲等公路的荒野風情，但因為島嶼特性，使得許多公路沿線不僅能與海景相伴，甚至能深入山林，抵達臺灣公路最高點「武嶺」，展現出上山下海皆能一次包攬的島嶼公路之美。

新北：市道一〇二號／寂寞公路

位在雙溪區與瑞芳區交界處的不厭亭，是拍攝寂寞公路絕佳位置。不厭亭取自李白《獨坐敬亭山》中的「相看兩不厭」，從此處能輕鬆一覽瑞芳與雙溪全景，而從涼亭望出去，便能看到在群山之中連綿至遠處的市道一〇二號，零星車流量為此處增添了孤寂感，因而不厭亭下的此段公路又稱「寂寞公路」。寂寞公路最佳拍攝季節為秋季，彼時芒草遍布山頭，金黃色澤搭配上點點綠意，也為寂寞公路增添沉靜情懷。

苗竹：臺三線／內山公路

臺三線為全臺第三長公路，又稱為「內山公路」。未修築前的內山公路北部路段，昔年為客家人與原住民的「土牛界線」，也是茶與樟腦的主要產業道路。廿世紀時，政府希望能促進內山偏鄉經濟發展，因而修築內山公路，路線深入丘陵行經諸多客家村落。

苗栗：臺六十一線／日落大道

苗栗通霄的「日落大道」從名稱便可知其因夕陽聞名，每年夏季旅人在行經此路段時，常常可以見到海天連成一線的景致與落日餘暉交相輝映，車子向著大海方向駛去，如同電影般的夢幻場景，是公路愛好者不可錯過的重點路線。

花蓮：臺十四甲線／仙境公路

踏上臺十四甲線，行駛於被群山環繞的公路上，周圍林木挺立，遠眺白雪皚皚的山峰，恍若墜入精靈居住的仙境。臺十四甲線又被稱為「仙境公路」，名列於「臺灣十大最美景觀公路」之一，仙境公路為前往南投清境與合歡山的主要道路，熱愛山中景致的旅行者定然對該路線不陌生。

花蓮：臺十一線／海岸公路

臺灣這座海洋之島上，許多公路都是濱海而築，花蓮臺十一線海岸公路便因緊鄰太平洋，成為眾多公路愛好者時常行駛的路線。海岸公路沿途景點與太平洋相輔相成，像是加路蘭遊憩區或是小野柳風景區，於不同景區中皆能感受湛藍海景與藝文、建築相互交織而成的獨特美感。海岸公路不只是一條公路，同時它也與東部藝文力量緊密連結，每年由交通部公路總局舉辦的「東海岸大地藝術節」，不僅邀請藝術家將藝術品設置在東海岸，同時開放臺十一線沿線的藝術工作室、舉辦藝術市集與音樂會，讓公路不再只是「路」，更成為旅程中的「目的地」。

臺東：臺二十線／南橫公路

今年五月重新全面通車的南橫公路，令所有公路迷們為之振奮，開通當日湧入近六千部車輛，創下南橫公路有紀錄以來最多的車流量。沿線上知名景點「埡口」為南橫公路上重要地標，分隔了東部與西部景致，而如果足夠幸運，還能在此處望見縹緲雲海。

臺東：臺九線／綠色公路

臺九線為全臺第二長公路，因為行經花東縱谷，是前往花東旅行的遊客們常選擇的路線。臺九線上從池上至臺東市區沿線中，不僅會行經一望無際的金色稻田，還會穿越蓊鬱青樹交織而成的綠色隧道，使其又被稱為「綠色公路」，周遭知名景點如「伯朗大道」、「金城武樹」與「鹿野高臺」。

【完整內容請見《or旅讀中國》2022.No.125；訂閱or旅讀中國電子版

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