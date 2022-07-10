野性非洲重生記：自駕行/愛希Ashley

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

非洲，一個充滿野性想像之地，危機四伏卻也處處充滿驚喜，原為平凡上班族的愛希獨身踏上這片遠古大地探索，展開一連串涵蓋驚險、未知、意外，卻又動人的旅行故事，旅程徹底顛覆愛希往昔生活，開展以富足心靈為方向的新人生。

驚險與驚喜都在轉瞬間

「我最喜歡納米比亞！」愛希興奮的說，納米比亞位在南非西北方，是愛希離開南非後首站，在這座國家中愛希經歷數次生死交關時刻。非洲國家中，許多地區方圓幾百公里都是無人居住狀態，愛希與旅伴開車疾駛於骷髏海岸時，經歷一次爆胎後換上唯一備胎，但危機還未結束，一小時後行駛中的新輪胎爆炸，在輪框完全外露險些翻車困境下，靠著義大利旅伴高超車技一行人才幸免於難，但在荒蕪人煙沙漠中又沒有新胎情境下，愛希一行人只能將原先爆胎的輪胎換上，鄰近夜晚加上遠處斑鬣狗嚎叫聲，愛希說：「我真的以為要死在那裡了。」

馳騁於非洲公路處處都是驚險，許多路線都未鋪設柏油路，路上碎石將輪胎刺破是常見之事，因此在非洲公路旅行基本修車知識是必備技能。雖然充滿驚嚇，但有趣故事也很多。在安哥拉與納米比亞交界處，愛希原本要前往一處瀑布，抵達後卻發現瀑布已是乾涸狀態，於是他們沿途詢問當地人還有哪處瀑布適合遊覽，最後一路抵達了埃普帕瀑布（Epupa Falls），如仙境之地於愛希而言完全是意外禮物。自駕旅行的自由性讓愛希得以對於旅程安排有更高彈性，也讓她能與當地人產生更多交流，進而深入探索非洲真實面貌。

納米比亞南回歸線標誌 ©愛希

搭便車的原住民

愛希對於非洲傳統藝術深感興趣，一開始就打定主意要前往原住民部落學習相關知識，愛希說：「但我不想去觀光部落，把人當成動物園參觀。」於是愛希與旅伴決定先交個原住民朋友。愛希在苦思如何交朋友時，機會竟然悄悄上門了，因為當地大眾運輸不甚發達，行駛於納米比亞公路時常見當地人請求搭便車，愛希一行人便讓一位當地人搭上了車，結果在言談中發現他竟然就是辛巴族人。辛巴人為納米比亞原住民，常見特徵是婦女常會在頭髮敷上紅泥，對於辛巴人而言紅泥具有清潔與美容作用，但男性與在都會生活的辛巴人則沒有敷紅泥習慣。「你永遠不知道會遇到怎樣的人，使得公路之旅充滿火花！」愛希笑著說，藉著這位搭便車辛巴人，愛希與旅伴最後順利探訪了傳統辛巴族部落。

除了辛巴族部落，愛希也曾造訪坦尚尼亞馬賽人部落，延續交朋友策略，愛希前往坦尚尼亞吉力馬札羅山腳下小鎮Moshi，眾多馬賽人會在此處市集販售物品，像是輪胎鞋、馬賽人花布與藥草等。順利交到朋友前往馬賽部落後，愛希才了解馬賽人其實是一支戰士民族，過往馬賽人成年禮必須徒手殺獅，因此馬賽人大多相當剽悍。馬賽人也有一個傳統，族中男子會透過跳高來擄獲女子芳心，誰跳得最高誰就最受歡迎。

愛希透過交朋友方式造訪坦尚尼亞馬賽 人部落。 ©愛希

「我在出發前並不會查太多資料。」愛希希望透過雙眼去認識各種人事物，不希望過多資訊造成自己戴上有色眼光去看待一切，因此才會生出藉由交朋友前往傳統部落的奇思妙想，也才敢讓路邊陌生人上車。透過親身探訪傳統原住民部落，實現了愛希對於傳統藝術的嚮往，也因為開放心態讓非洲公路之旅充滿未知色彩。

被療癒者成為療癒者

那趟逾兩百一十個日子、穿越六個國家的旅程，充滿驚險，生死危機常常就在一瞬間，不過意外驚喜也在霎那間，愛希跳脫循規蹈矩生活後，看到了生命其實純粹又簡單。她一路上遇過數不清的人，或好或壞每段故事都讓她的生命更加精彩，也讓她了解自己真正想要的生活是何種模樣。其中， 在尚比亞偏鄉育幼院志工經歷對她影響甚大，在那裡她深刻了解到非洲偏鄉教育資源極度缺乏的窘境，也看到水源不足與愛滋病肆虐境況，這些經驗讓愛希漸漸摸清，自己想成為一位能幫助與療癒他人之人。

在旅程最後，愛希考慮長期定居非洲，一度打算前往朋友位於馬拉威的育幼院服務，無奈計畫趕不上變化，家庭因素與後續的全球新冠肺炎疫情，使得她不得不為家人有更多考量。儘管因種種阻礙，她暫時放棄定居非洲的原計畫，不過待在非洲七個月時光依然讓她生命徹底轉了一個大彎，過往她在外商公司上班每天汲汲營營於生活，幾乎不曾有太多探索內心的機會；現在她開辦頌缽音療課程，更加著眼於探索心靈富足。一場壯闊非洲公路之旅，徹底改變了愛希的人生。