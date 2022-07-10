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驚悚…疑內輪差視線死角釀禍 油罐車擦撞機車輾斃女騎士

紐西蘭拼車狂想曲：拼車遊/謎卡Mika

聯合新聞網／ 旅讀
東格里羅國家公園健行有別於臺灣登山界的登頂文化，當地人因尊敬山，並不會攀登山。
東格里羅國家公園健行有別於臺灣登山界的登頂文化，當地人因尊敬山，並不會攀登山。

【撰文／張慧萱/ 旅讀、旅讀編輯部】

謎卡說：「公路旅行就是一場一鏡到底的公路電影。」不同於定點旅行、城市漫遊，公路旅程一旦開啟，往往很難中斷或回頭。在二〇一九年一趟為其廿天紐西蘭橫貫公路之旅中，謎卡勇敢上路、擁抱未知，也在路程中跳脫了舒適邊

與陌生人同行，是福還是禍？

綿羊大國紐西蘭擁有大片原始地貌，加上良好的治安、完善的公路系統，是公路旅行的絕佳目的地。勇於探索各種旅行方式的謎卡，自然不會放過嘗試這種充滿自由感旅行方式的機會，因緣際會之下，透過網路拼車社團媒合，謎卡與兩位文化背景迥異的陌生人結伴同行，以一台小箱型車開啟為期廿天的紐西蘭環島之旅。

旅伴之一的法蘭黛來自荷蘭，離家已有兩、三年時光，以打工度假方式輾轉於不同國家間，是個擅長料理的維根主義者；阿倫則來自加拿大，以前是位公司老闆，專長是修電器與寫程式，某天忽然醒悟人生竟然只剩下工作與金錢，於是賣掉公司，踏上探索世界步伐。與陌生人共同旅行，對於彼此都是一場考驗，需要突破各自原有生活框架，既是衝突也是蛻變，不擅烹飪的謎卡與阿倫必須配合大廚法蘭黛的素食習慣，擅長野外露營的謎卡與阿倫，則細心陪著法蘭黛購買野營用具。旅程之始充滿習慣差異，但謎卡描述：「公路旅行就是一場一鏡到底的公路電影。」因為一鏡到底，無法中途喊卡，因此在旅程中彼此會更積極地互相磨合、打開心胸，讓自己接受多元想法從而獲得意料之外的成長。

學習與自然共生

紐西蘭公路旅行既有驚喜也充滿驚嚇，謎卡與旅伴們全來自於左駕國家，因此在右駕紐西蘭常常發生開錯邊慘況，每當發現有車子面對面行駛而來時，三人才驚覺不僅開錯道而且還開錯方向。公路上驚險事情很多，但愉快故事也是多不勝數。

從奧克蘭出發不久後，三人抵達北島熱水海灘（Hot Water Beach），此地得天獨厚擁有著天然溫泉，但有趣的是，這裡並沒有溫泉飯店，遊人多半會自行攜帶鏟子在沙灘上挖出一個個坑洞，成為原始溫泉浴場，等到隔夜後藉由海水漲退潮，坑洞又被一一填平；一行人也前往紐西蘭最早建立的國家公園「東格里羅國家公園」，此處為毛利人酋長百年前贈與英國的神聖禮物，不僅是《魔界》拍攝地，更是紐西蘭人健行勝地。對於在臺灣經常爬百岳的謎卡而言，在東格里羅健行體驗與臺灣格外不同，臺灣登山界通常著重於登頂，但因為當地人將東格里羅國家公園內的山視為聖山崇拜，登頂代表著不敬，所以旅人會環繞火山健行。不管是海洋還是山林，都體現出紐西蘭人與自然緊密連結、和諧共處之貌。

Lake Rotoroa，紐西蘭公路旅行中自然風光絕對是路上最佳夥伴。
Lake Rotoroa，紐西蘭公路旅行中自然風光絕對是路上最佳夥伴。

奔馳在六號公路

從威靈頓越過庫克海峽，沿著西海岸六號公路一路前行，將會看到最常見的公路圖片之一，便是從六號公路上遠眺庫克山景，南島上許多重要城鎮都由六號公路串連，其中就包括謎卡最喜愛的紐西蘭城鎮──皇后鎮。隱藏在深山中的皇后鎮提供眾多戶外極限運動供旅人挑戰，不管是滑翔翼、高空跳傘，或是冰河健行等，世界旅人於此匯聚，充滿活力的小鎮相當契合謎卡個性。

謎卡的紐西蘭公路之旅讓她拓展了全新視野，加上她旅行時距離紐西蘭基督城恐攻剛過不久，臺灣媒體輪播著紐西蘭現況非常危險不宜前往等，但在深度探索紐西蘭後，謎卡發現當地人並不如媒體所述被恐慌與害怕吞噬，反而是攜手度過恐攻陰霾下的日子，她嚴肅的說：「我發現人容易被既有資訊來源給主宰。」為此，透過自己親身體驗去探索世界真實面貌，讓她得以跳脫既有思維，看到全新的世界樣貌。

「我開始去接納每個人都不完美這件事。」謎卡說，從剛開始只著重於旅伴缺點，但隨著一同經歷旅行中的好與壞後，她也挖掘出了旅伴們樂於分享的優點，更重要的是，她開始嘗試接受不夠完美的自己，掙脫往昔對於自身期待所形成的束縛。若將謎卡紐西蘭公路之旅假想成一部公路電影，這部一鏡到底的電影迫使她如同每位電影主角般接受各種挑戰，從中突破過往枷鎖，成長為更好的模樣。

【完整內容請見《or旅讀中國》2022.No.125；訂閱or旅讀中國電子版

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