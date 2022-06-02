【撰文／曾郁芸/ 旅讀】

二〇二一年河南衛視推出《唐宮夜宴》、《洛神水賦》等節目，現代舞者重新演繹博物館裡的陶俑、古文中的仙女。曼妙的舞姿既復活了歷史，也揭開人們對傳統文化的好奇，欲重回古時舞台，就由漢代畫像磚石告訴你！

鼓技驚人，長袖能舞

據學者統計，漢代畫像磚石上最常見的舞蹈圖像為盤鼓舞、建鼓舞及長袖舞，尤以盤鼓舞居多。盤鼓舞因表演多以七盤（鼓）為數，也稱「七盤舞」。表演最大特點為舞者在表演時，除了振臂舞袖，還要注意腳下踏鼓的時機。因此表演者不但需有良好的節奏感，平衡感更不可少。東漢文學家傅毅的〈舞賦〉即以「體如遊龍，袖如素蜺」形容舞者輕盈且揮袖如虹的剎那。

建鼓舞則採雙人進行，多為男性，但也不乏女性舞人。此表演是將鼓置於兩人之間，鼓下有時會有老虎形狀的底座，有時則有羽葆、華蓋裝飾於鼓上，舞者雙手執桴，或跨步擊鼓、或翻身敲擊，展現雄勁且震撼的舞姿。

吞刀、走索、拋接球也上畫像磚

東漢文學家張衡就曾在〈西京賦〉敘述百戲的內容：跳丸、弄劍、走索、吞刀、吐火、盤鼓舞、長袖舞等盡括其中；一九七三年，河南省南陽市東郊出土的「許阿瞿畫像石」更是以畫面補足現代人對漢代豐富社會娛樂生活的想像。該畫面裡，上層左邊榻上有一小兒，正欣賞著童戲表演，他便是年僅五歲便夭折的許阿瞿。下層由左至右，則依序刻畫雙手持劍的跳丸者、舉長袖跳盤鼓舞的舞者和兩位彈琴吹簫伴奏者。這番盛況，生動地再現百戲眾藝，也讓觀者彷彿重溫古代版的馬戲團演出。

這些令人目不轉睛的表演項目，除了有宴會諸臣及外來使節的功能，也經常提供帝王貴族們娛樂之用。《漢書‧ 禮樂志》曾做出統計，指出漢哀帝時，樂府署的表演者竟高達八百廿九人之多。鋪張奢侈的權貴豪戚們，還曾出現向君王爭奪歌舞藝人的僭越行為，因此基於個人喜好及財政等考量，哀帝大刀闊斧地裁撤樂府機構及四百餘位從樂者，並將剩餘的三百多位專業人士列入其他工作單位。

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舞林天下，晉級之路

上位者迷醉於娛樂表演時，鄉里民間的熱衷程度亦不遑多讓。尤其，出身低微的民間藝人或權貴府邸的歌舞伎人，甚至還有幸趁著熱潮一躍成為鳳凰，順利嫁入帝王家！根據史料記載，漢代有不少后妃就是憑藉精湛的歌舞才藝，得到皇帝欣賞後成功上位，如：漢武帝十分寵愛的李夫人。

妙麗善舞的李夫人是當時著名音樂家李延年的妹妹，讓風流倜儻的武帝傾心不已；可惜紅顏薄命，死後武帝還將其畫像掛於甘泉宮內日夜思念。另外，漢成帝的皇后趙飛燕，也是出身低微，後進入陽阿公主家學習歌舞；在邂逅微服出巡的漢成帝後，依靠著自身的美貌和舞蹈才藝的加持，順利獲得寵幸。

定格的瞬間，想像無邊

隨著中國大陸近年古風舞蹈表演《唐宮夜宴》、《洛神水賦》頻頻爆紅，再加上先前《國家寶藏》、《如果國寶會說話》等現象級紀錄片的助攻，讓更多人關注到過去陳列於博物館、美術館的傳世名畫、樂舞俑、畫像磚石等，其實還可以有不同的方式介紹給大眾。

然而，在讚嘆這些舞蹈表演者仿若從漢代、唐代款步走來的同時，卻也必須了解：古代舞蹈的原貌其實就如同古樂，難以完整復現。誠然，漢代畫像磚石保留最直接的舞蹈圖像，但它們卻是定格且瞬間的呈現，如何將不同動作串連起來？舞蹈的文化氣質要如何體現？其實都不得而知。因此在古裝劇或各大節目看到如此流暢又動人心魄的古風舞蹈，大抵都靠著現代人加工「想像」而來。

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(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)