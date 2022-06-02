快訊

強尼戴普官司還沒結束！安珀赫德證實上訴「法官解讀錯誤」

土石流淹沒鐵軌列車緊急剎車 宜蘭龜山大里段單線通行

新北市府首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

漢代畫像磚石舞千年

聯合新聞網／ 旅讀
©視覺中國
©視覺中國

【撰文／曾郁芸/ 旅讀】

二〇二一年河南衛視推出《唐宮夜宴》、《洛神水賦》等節目，現代舞者重新演繹博物館裡的陶俑、古文中的仙女。曼妙的舞姿既復活了歷史，也揭開人們對傳統文化的好奇，欲重回古時舞台，就由漢代畫像磚石告訴你！

鼓技驚人，長袖能舞

據學者統計，漢代畫像磚石上最常見的舞蹈圖像為盤鼓舞、建鼓舞及長袖舞，尤以盤鼓舞居多。盤鼓舞因表演多以七盤（鼓）為數，也稱「七盤舞」。表演最大特點為舞者在表演時，除了振臂舞袖，還要注意腳下踏鼓的時機。因此表演者不但需有良好的節奏感，平衡感更不可少。東漢文學家傅毅的〈舞賦〉即以「體如遊龍，袖如素蜺」形容舞者輕盈且揮袖如虹的剎那。

建鼓舞則採雙人進行，多為男性，但也不乏女性舞人。此表演是將鼓置於兩人之間，鼓下有時會有老虎形狀的底座，有時則有羽葆、華蓋裝飾於鼓上，舞者雙手執桴，或跨步擊鼓、或翻身敲擊，展現雄勁且震撼的舞姿。

吞刀、走索、拋接球也上畫像磚

東漢文學家張衡就曾在〈西京賦〉敘述百戲的內容：跳丸、弄劍、走索、吞刀、吐火、盤鼓舞、長袖舞等盡括其中；一九七三年，河南省南陽市東郊出土的「許阿瞿畫像石」更是以畫面補足現代人對漢代豐富社會娛樂生活的想像。該畫面裡，上層左邊榻上有一小兒，正欣賞著童戲表演，他便是年僅五歲便夭折的許阿瞿。下層由左至右，則依序刻畫雙手持劍的跳丸者、舉長袖跳盤鼓舞的舞者和兩位彈琴吹簫伴奏者。這番盛況，生動地再現百戲眾藝，也讓觀者彷彿重溫古代版的馬戲團演出。

這些令人目不轉睛的表演項目，除了有宴會諸臣及外來使節的功能，也經常提供帝王貴族們娛樂之用。《漢書‧ 禮樂志》曾做出統計，指出漢哀帝時，樂府署的表演者竟高達八百廿九人之多。鋪張奢侈的權貴豪戚們，還曾出現向君王爭奪歌舞藝人的僭越行為，因此基於個人喜好及財政等考量，哀帝大刀闊斧地裁撤樂府機構及四百餘位從樂者，並將剩餘的三百多位專業人士列入其他工作單位。

©視覺中國
©視覺中國

舞林天下，晉級之路

上位者迷醉於娛樂表演時，鄉里民間的熱衷程度亦不遑多讓。尤其，出身低微的民間藝人或權貴府邸的歌舞伎人，甚至還有幸趁著熱潮一躍成為鳳凰，順利嫁入帝王家！根據史料記載，漢代有不少后妃就是憑藉精湛的歌舞才藝，得到皇帝欣賞後成功上位，如：漢武帝十分寵愛的李夫人。

妙麗善舞的李夫人是當時著名音樂家李延年的妹妹，讓風流倜儻的武帝傾心不已；可惜紅顏薄命，死後武帝還將其畫像掛於甘泉宮內日夜思念。另外，漢成帝的皇后趙飛燕，也是出身低微，後進入陽阿公主家學習歌舞；在邂逅微服出巡的漢成帝後，依靠著自身的美貌和舞蹈才藝的加持，順利獲得寵幸。

定格的瞬間，想像無邊

隨著中國大陸近年古風舞蹈表演《唐宮夜宴》、《洛神水賦》頻頻爆紅，再加上先前《國家寶藏》、《如果國寶會說話》等現象級紀錄片的助攻，讓更多人關注到過去陳列於博物館、美術館的傳世名畫、樂舞俑、畫像磚石等，其實還可以有不同的方式介紹給大眾。

然而，在讚嘆這些舞蹈表演者仿若從漢代、唐代款步走來的同時，卻也必須了解：古代舞蹈的原貌其實就如同古樂，難以完整復現。誠然，漢代畫像磚石保留最直接的舞蹈圖像，但它們卻是定格且瞬間的呈現，如何將不同動作串連起來？舞蹈的文化氣質要如何體現？其實都不得而知。因此在古裝劇或各大節目看到如此流暢又動人心魄的古風舞蹈，大抵都靠著現代人加工「想像」而來。

©視覺中國
©視覺中國

(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)
(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.124；訂閱or旅讀電子版

相關新聞

從罷黜百家到全民開講

柘，早成文學史上經典雋語。而它還有後續：「 這是智慧的時代， 也是愚蠢的時代；這是信仰的時代，也是懷疑的時代……。」有趣的是，狄更斯將負面形容詞置放在正面形容詞之後，讀來未免悲觀。魏晉局勢雖然大抵如此，現今回過頭看，卻應當是：這是最壞的時代，也是最好的時代；這是愚蠢、懷疑的時代，也是智慧、信仰的時代⋯⋯

杭城野菜正當食：四時江南

若有幸在春天造訪江南，萬萬不能錯過的頭等大事，當是吃野菜。當江南的春風悄然而至，山林田野的馬蘭頭、春筍與蠶豆，便伴隨著早春的氣息，紛紛被送進市場、送上餐桌。

紳士的品格 原來是美男

英國授勛頭銜何其繁多，又是爵士又是騎士，各自底下再有分級，然而還是不敷使用。十五世紀往後，那些未有貴族資歷，卻已具財產聲望的青年，社會普遍稱之紳士。到了維多利亞女王時期，紳士形象更有定型，西服、禮帽、拐杖、領結不一而足。漢語所說富不過三代，到了英文成了「三代以養紳士」。─ It takes three generations to make agentleman。

安藤忠雄挑戰挑戰安藤忠雄

建築到底是什麼？ 通過建築可以實現什麼？安藤忠雄認為就是在人工與自然、個人與社會、現在與過去⋯⋯與人類社會有關的各種現象之間建立關係。

漢代畫像磚石舞千年

二〇二一年河南衛視推出《唐宮夜宴》、《洛神水賦》等節目，現代舞者重新演繹博物館裡的陶俑、古文中的仙女。曼妙的舞姿既復活了歷史，也揭開人們對傳統文化的好奇，欲重回古時舞台，就由漢代畫像磚石告訴你！

從伊索寓言到世說新語

北風與太陽相約，若是能讓過路的旅人脫下斗篷就是贏家。誰知北風愈吹，旅人包得愈緊；太陽愈曬，旅人穿得愈少。《伊索寓言》眾多故事當中，這可算是最為人津津樂道的一則，隱喻控制力道愈強，反抗力道愈大。多年以來，不少漫畫、童書、電影、歌曲輾轉援引典故，乃至登上《國際語音學會手冊》，翻譯成為多國文字，作為音標紀錄示範案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。