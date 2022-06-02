安藤忠雄挑戰挑戰安藤忠雄

【撰文／胡志偉/ 旅讀 】

建築到底是什麼？ 通過建築可以實現什麼？安藤忠雄認為就是在人工與自然、個人與社會、現在與過去⋯⋯與人類社會有關的各種現象之間建立關係。

無論對建築的研究或深或淺，大家對於大師安藤忠雄都不陌生。提及廿一世紀最具影響力的建築師，他必定榜上有名。更被媒體讚譽無論早生或晚生一百年，都是偉大的建築家。回顧日本建築巨擘安藤忠雄八十餘年的生涯，依循時間、空間的脈絡，細數其不同階段下創作的經典名作，每個堪比藝術品，吸引人們前仆後繼「打卡安藤忠雄」。

超越安藤忠雄

安藤忠雄的人生曲折離奇，做過木工、當過貨車司機，雖最終未能躋身一流的職業拳擊手，但索性拿著拳擊獎金遊歷世界看遍各地建築。然而對於未受過科班專業訓練，全靠自學七年成才的他，創立安藤忠雄建築研究所，首創獨有的當代風格和新流派，半路殺進日本建築界，乃至全世界都有他的設計，更在一九九五年一舉榮獲號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克建築獎。在講究專業學術的建築領域，看重師承流派的日本，堪稱建築史上的一個傳奇。

©胡志偉/ 旅讀

利用現有，去創造前所未有

有一種建築，就叫做安藤忠雄。他憑藉眾多前衛的作品，帶給建築界前所未有的衝擊，總能交出新的作品去驚豔曾經的作品。此外，素有「清水混凝土詩人」美譽的他，雖非首位使用清水混凝土建材的建築師，卻通過光影、幾何學、結合自然環境打造的藝術清水模，讓民眾重新認識並熟知這個建築詞彙。

安藤忠雄主持的建築研究所參與專案規模漸起，且趨於多元化、公共性。知名代表作：住吉的長屋、教堂三部曲、地中美術館、證券交易所（皮諾私人美術館）、聯合國教科文組織冥想空間等，清水模設計風格獨樹一格，用建築開創對話的空間，以及一條令人刮目相看的建築道路。世界各大城市瘋狂典藏安藤忠雄建築符碼，臺灣也有一個：亞洲大學現代美術館。

宗教融進生活 生活交織藝術

不難發現安藤忠雄影響各個領域，宗教建築則加快他聞名世界。教堂三部曲：風之教堂、水之教堂、光之教堂。其中光之教堂屬大阪最值得探訪的隱藏版秘境，造型極簡，空間感卻豐滿，排除無謂的裝飾元素，正面透光的十字架，成為教堂的象徵，也創造與神獨處的空間；日本北海道札幌真駒內野園，因安藤忠雄參與改建，及用以覆蓋建築的薰衣草園美不勝收，意外成為觀光景點，沿著行走動線漫步，體會建築師向生命致意，以及感悟「 隱佛即顯佛」的意境。

©胡志偉/ 旅讀

用建築回應世界

「我的建築就是我的存在證明。」安藤忠雄全球巡迴展，繼日本東京國立新美術館、法國巴黎龐比杜藝術中心、義大利米蘭亞曼尼劇場，中國上海復星藝術中心、北京民生現代美術館後，全球巡迴最終站正式落地臺北。由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，引進《挑戰──安藤忠雄展》，是親炙建築大師集半世紀心血大成的絕佳機會。

(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)