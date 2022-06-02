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紳士的品格 原來是美男

聯合新聞網／ 旅讀
©王盈穎/旅讀
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【撰文／鄺介文/旅讀】

英國授勛頭銜何其繁多，又是爵士又是騎士，各自底下再有分級，然而還是不敷使用。十五世紀往後，那些未有貴族資歷，卻已具財產聲望的青年，社會普遍稱之紳士。到了維多利亞女王時期，紳士形象更有定型，西服、禮帽、拐杖、領結不一而足。漢語所說富不過三代，到了英文成了「三代以養紳士」。─ It takes three generations to make agentleman。

男子有貌便是德

英國紳士出現在十五世紀，中國名士早在魏晉前後便已成形。

前文提及，政治動盪與儒學腐化，使得傳統士人觀念開始鬆動，評價男子的角度堪稱多元。單看《世說新語》三十六門，有從品格言之者（方正、雅量），有從天份言之者（捷悟、夙慧），有從氣性言之者（任誕、簡傲），等等云云，林林總總，使得士的定義一再擴大。然而，其中最使人耳目一新的，當屬〈容止〉。

該篇一共卅九條，無一不與容貌舉止相關。如果加上〈識鑒〉、〈賞譽〉、〈品藻〉另有零星相貌身材的描述，魏晉六朝恐怕是空前（亦絕後）如此聚焦男性外型的社會，幾乎到了意淫的程度。男子有才是名士，男子有財是名士，男子有德是名士，男子有貌當然也可以是。倘若當時已有「男權主義」者流，恐怕也會跳腳抗議：不要再物化我們了啦！

©視覺中國
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鄉民被自己帥死，古人被粉絲看死

如果魏晉舉辦環球先生選美，何晏、王衍、衛玠、潘安、王濛、杜乂、庾亮、韓壽等人一字排開，一時那還真不知道誰該掄元了。比如何晏，熱天喝湯，喝得揮汗如雨，揮揮衣袖擦了一擦，結果皮膚越擦越白，原來真的沒上粉底！比如衛玠，今日鄉民常說「鏡子一照，又給自己帥死」，他這老兄倒是「進城一趟，又給粉絲看死」！比如潘安，不過出門遊街，迷弟迷妹不由分說朝著他扔鮮花素果，扔得他想吃水果都用不著上菜市場。

認真的男人最美麗

容止容止，指的是儀容舉止。但是〈識鑒〉、〈賞譽〉、〈品藻〉數篇，另有一些關於氣質、辭令的描寫，舉手投足合而觀之，才能使名士成為名士。王衍能以皮相迷惑聽眾，進而信服他的口中雌黃（詳見P.72）；反面而言，口若懸河的辯士同樣可以回過頭來增添面上光采，使之更形迷人。口若懸河典故出自郭象，《世說新語》形容他的清談有如懸河瀉水、注而不竭。

認真的男人最美麗，善良的男人何嘗不是？庾亮本就是塊「豐年玉」，甚至因為丰姿颯爽，使得政敵陶侃（陶淵明曾祖父）一見改觀，乃至「談宴竟日，愛重頓至」。貌美如此卻仍舊善良。有人勸他買到凶馬，應當轉賣，他卻回答：「賣之必有買者，即當害其主，寧可不安己而移於他人哉？」不單只是相由心生，還是相生心、心生相了。

©視覺中國
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魏晉男士，怪美的！

學者劉強於《一種風流吾最愛》如此總結：中國古典美學中有三大系統，自然美學、文藝美學和人物美學。魏晉時期可以說是中國「人物美學」的成熟期，而其中一個最典型的特點就是對於男性美的欣賞。─所謂人物美學，不只人物本身容止之美，而是品評「人物本身容止之美」本身亦是美學。也就是說，魏晉名士很美，世人眼光很美，記錄他們的《世說新語》當然很美。

如果英國紳士塑造一種典型風範（眼看詹姆斯龐德的一回眸、一轉身，就是那些拳拳到肉的美國電影學不來的），魏晉名士則是沒有典型的典型。或者說，所有類型都成典型。然而，這也成了《世說新語》可讀堪讀耐讀之處。它不是史書，只有好壞、只有功過、只有忠奸，而係提供各種觀照立場，讓讀者各取所需、對號入座。終究，讀者是人，作者是人，角色是人。

(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)
(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.124；訂閱or旅讀電子版

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