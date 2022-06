杭城野菜正當食：四時江南

英國授勛頭銜何其繁多,又是爵士又是騎士,各自底下再有分級,然而還是不敷使用。十五世紀往後,那些未有貴族資歷,卻已具財產聲望的青年,社會普遍稱之紳士。到了維多利亞女王時期,紳士形象更有定型,西服、禮帽、拐杖、領結不一而足。漢語所說富不過三代,到了英文成了「三代以養紳士」。─ It takes three generations to make agentleman。

2022-06-02 12:10