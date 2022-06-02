從伊索寓言到世說新語

【撰文／鄺介文/旅讀】

北風與太陽相約，若是能讓過路的旅人脫下斗篷就是贏家。誰知北風愈吹，旅人包得愈緊；太陽愈曬，旅人穿得愈少。《伊索寓言》眾多故事當中，這可算是最為人津津樂道的一則，隱喻控制力道愈強，反抗力道愈大。多年以來，不少漫畫、童書、電影、歌曲輾轉援引典故，乃至登上《國際語音學會手冊》，翻譯成為多國文字，作為音標紀錄示範案例。

USO，伊索寓言／是說，世說新語

關於控制與反抗、北風與太陽，《世說新語》所載七步成詩也有類似寓意─文帝嘗令東阿王七步中作詩，不成者行大法。應聲便為詩曰：「煮豆持作羹，漉菽以為汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急？」帝深有慚色。─不過歷史證明，最終北風得勝。曹氏兄弟同時愛上甄宓。他們仨一個北風、一個太陽、一個旅人，甄宓卻在與曹植私奔途中反悔，選擇麵包而非愛情，日後成為文昭甄皇后。而曹植鬱鬱不得志的下場，也印證當時曹丕的「深有慚色」顯然持續不久。

軼事寓言，史書小說傻傻分不清楚

曹丕篡漢、三國鼎立，結束自秦以降四百餘年，中原大地的統一局面。史稱魏晉南北朝、五胡十六國的這段過往，就政治上刀刃相向，是最壞的時代；就文化上卻是爛若披錦，堪稱最好的時代。劉義慶作為南朝劉宋宗室，在任官以外的閒暇時間，召集門下文人編錄前朝及當朝的雅士風流、名人軼事而成《世說新語》一書，能在千百年後入列國文教材，足證是這個最好的時代的文化產物之一。

書中人物有名有姓、有頭有臉，書中內容有模有樣、有憑有據，當是史實無疑。然而書中角色倒也有稜有角、有血有肉，書中敘事有枝有葉、有聲有色，編輯團隊善用對比、譬喻、誇示種種修辭鋪陳情節，或可將之視為小說。倘若《伊索寓言》係將具備USO特質（日文漢字「噓」的讀音，意即誇張的謠言／謊言）的故事敷演開來，那麼《世說新語》則係將具備現實意義的故事娓娓道來，道出了弦外之音。

脫離道統舒適圈，迎向文藝蛋黃區

寓言有其目的，旨在藉此喻彼、寄託事理；史書也有其目的，旨在歸納因果、判別忠奸。然而，軼事與小說是中性的，作者單純描述，讀者各取所需，像是一只萬花筒，元素不過就是那些，排列組合卻操之在己。劉義慶生逢亂世（南朝），又身逢亂源（皇室），他無心撥亂反正、無心角逐權柄，唯一有意的是文學。可以見得他出書編書不為名留青史，只為自己寫了有趣，而他人看了有趣。

為寫而寫、為文而文，在這當時並不容易。須知道，《世說新語》成書年代，距離曹丕揭開「奏議宜雅、書論宜理、銘誄尚實、詩賦欲麗」的文學自覺風氣不過二百年，世人對於純文藝審美還在摸索，活在「道統舒適圈」的劉義慶能夠脫開束縛，尤屬難得。

開時代風氣，誌人言故事

尤有甚者，儘管《世說新語》圍繞孔門四科，它卻不若《論語》微言大義、包袱沉滯。如前所述，劉義慶創作初心只為寫了有趣、讀了有趣，是故，他的觀照獨到、心態寬厚，在那些德行言語政事文學的罅隙之間，突出角色不為史載、不為人知的面貌。往後，更掀起一波志人小說風潮，裴啟《語林》、郭澄之《郭子》、沈約《小說》、邯鄲淳《笑林》等書紛紛問世。

化身酸民網軍，寫下幽默故事

或者可以這麼說，作為小說，它所關注的並非角色來自哪裡、站在哪裡、去到哪裡，而是角色怎麼來的、怎麼站的、怎麼去的。劉義慶選擇了或風趣或溫馨或驚悚或獵奇的題材，補強史書不夠說、不肯說、不願說、不能說的角落。它像是中國版本的馬克吐溫幽默故事集，而該書的編輯團隊，則像是魏晉版本的批踢踢鄉民、酸民和網軍，一針見血地評論了正規媒體的評論。

原來我們這樣近！

晚清經學家劉熙載如此梳理中國文學史：「文章蹊徑好尚，自《莊》、《列》出而一變，佛書入中國又一變，《世說新語》成書又一變。此諸書，人鮮不讀，讀鮮不嗜，往往與之俱化。」可見其承先啟後、又扭乾轉坤的地位。這每則不過百餘字、數十字（甚至不超過一行）的人與事、言與行、說與語、品與味，在在賦予了那些英雄梟雄奸雄狗雄以人性。讀歷史的時候，他們彷彿遼遠遼遠；當歷史化為小說的時候，原來我們這樣近！

(試說，世說新語/《旅讀》第 124 期)