快訊

買快篩惹民怨...傳蔡總統「中常會震怒」 民進黨、政院回應

踏上古獵徑尋覓月亮之鏡 探秘嘉明湖

聯合新聞網 / 旅讀
©李智凱/ 旅讀
©李智凱/ 旅讀

【撰文／李智凱/ 旅讀】

走上布滿松蘿、二葉松的古獵徑，披荊斬棘地穿越箭竹林試煉，仰起頭，遼闊的山際稜線在眼前層層開展。一路上，雲海群峰、山友笑語相伴而行。最終，月亮之鏡在山間原野悄悄現身，與山行者相遇。

走訪古獵徑，迷霧戒茂斯

想目睹「天使的眼淚」有兩種方式：一是從向陽登山口出發的傳統路線，二是從戒茂斯攀登上嘉明湖。其中，後者的總體路程較長、花費天數較多（至少三天兩夜）。我此次參加「發現者旅行社」的行程，即選擇戒茂斯這條路線，可以讓山友們能多花點時間在山上享受大自然，並且不必另外擔心申請山屋和入園證件等問題。

戒茂斯（Kaimusu）是布農族語「山胡椒」的意思，由於這裡曾遍布滿山的山胡椒，故而得名。戒茂斯上嘉明湖原為布農族狩獵的山徑，他們從南投遷移到花蓮的大分山及拉庫拉溪後，有一部分族人越過戒茂斯，沿著這條路線到臺東的新武呂溪尋找新的落腳之地。不只如此，布農族也透過它與其他部落進行婚姻結盟。也就是說，這是一條集遷移、狩獵和提親的重要路線。

時至今日，這條路線已經演變為登山客的天堂，從二〇〇五年政府開始對傳統路線進行人口管制後，這條古獵徑就成為山友的替代路線。直至現在，因為它申請方便、景色原始，甚至取代傳統路線，成為前往嘉明湖最熱門的路線。

©李智凱/ 旅讀
©李智凱/ 旅讀

營地也是山中遊樂園

山友在穿越迷霧森林、下切新武呂溪後，踏上鬆軟的二葉松山徑，溫暖斜陽輕輕穿透樹梢間，茂密森林右側便是一路相伴的雲海。不妨用最舒服的速度走在林間，深吸一口氣，陽光的味道聞起來清新宜人。走著走著，依外型和腹地大小而被取名成各種球類運動的「籃球」、「排球」、「足球」、「高爾夫球場」營地，一個個映入眼簾，它們不但是山友休憩紮營的好所在，也是這條路上必看的景點。

不只它們，在戒茂斯上的其他營地也各自性格鮮明：新武呂溪營地位在森林之中，稀稀疏疏的流水聲此起彼落；獵寮營地被環山圍繞，巨木小溪隨伺在側；妹池營地則因為無樹木遮蔽，所以抬頭就能望見星空銀河。

©李智凱/ 旅讀
©李智凱/ 旅讀

美麗與哀愁，反思山與地

不論是嘉明湖的深邃湛藍、戒茂斯的原始林相，還是營地的滿天星斗，嘉明湖及其沿途的風景，在山友的口耳相傳和網際網路的推波助瀾下，愈來愈為人所知。不過，登山客大量且密集的踩踏，也造成步道凹陷和環境污染等問題。人類與自然間的天秤開始傾斜，一發不可收拾⋯⋯

針對人為活動與自然環境間的問題，擔任嘉明湖避難山屋管理員數年的響導沙力浪表示，從前嘉明湖的管理較為鬆散，嘉明湖畔以及眼界所及的任何平坦腹地都可以紮營開伙。如此一來，山友們留下的廚餘、排泄物就會積累在山上，對山林造成無法挽回的破壞。尤有甚者，動物健康與人熊衝突等窘境也進一步惡化。當人們意識到問題後，一方面，管理處開始搬運木屑上山，將排泄物裝入容器變成肥料，協作也會將廚餘揹下山以減少環境汙染；二來政府也號召山友，請他們帶泥土石頭上山填石補路，除了保護步道，也讓人親身感受山林維護的不易，並為山林做出回饋和貢獻。

（原味海島20+／《旅讀》第123期）
（原味海島20+／《旅讀》第123期）

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.123；訂閱or旅讀電子版

相關新聞

踏上古獵徑尋覓月亮之鏡 探秘嘉明湖

走上布滿松蘿、二葉松的古獵徑，披荊斬棘地穿越箭竹林試煉，仰起頭，遼闊的山際稜線在眼前層層開展。一路上，雲海群峰、山友笑語相伴而行。最終，月亮之鏡在山間原野悄悄現身，與山行者相遇。

登陸原生態島嶼 探秘烏托邦

「我們正在沉沒，其他人也是。」二〇二一年十月，吐瓦魯外交部長柯飛在聯合國氣候變化綱要公約第二十六次締約方會議（COP26）上以一段影片發表演說。片中僅見鏡頭由中景逐漸拉遠至整個畫面，揭露身著西裝、對著螢幕侃侃而談的柯飛膝蓋以下早已浸在海中，直指環境變遷所帶來的危機已然到來，所有地球人應正視其帶來的影響。

厄瓜多 加拉巴哥群島Galapagos Islands 上帝的生態園

南美洲厄瓜多西邊約一千公里的太平洋上，坐落著由火山爆發所形成的加拉巴哥群島（Galapagos Islands）。此地因長年與大陸隔絕，加上位處洋流匯集處，孕育出超越想像的豐富自然物種，宛如上帝的生態園。

帛琉 洛克群島Rock Islands 上帝的水族箱

位於帛琉群島中段之洛克群島（Rock Islands） 由珊瑚礁隆起組成，是海洋國度帛琉觀光最精華的區域，島上因海灣泥沙淤積產生的潟湖，形成獨特的生態系統，綠意盎然的珊瑚礁環繞者碧藍清澈的海水，形成洛克群島深植人心的美麗樣貌。

葉門 索科特拉群島Socotra Islands 地球上的外星海島

在印度洋上， 有座充滿魔幻色彩的神祕島嶼群，名為索科特拉群島（SocotraIslands）。這裡氣候乾燥、終年罕雨，構築海岸線上雪色沙丘與碧色海景共同延伸的景象；加之群島自一千八百萬年前與大陸板塊分離後，棲息著奇特豐盛的動植物種，令這塊土地同時存有華麗與蒼涼、魔幻無比的奇特地貌，被封為「地球上最像外星」的冷酷異境。

塞席爾 費利西泰島Six Senses Zil Pasyon 六善酒店

群島上的海島國家「 塞席爾共和國」，是由九十五處如星點般散落在浩瀚印度洋上的花崗岩及珊瑚礁島組成，與馬爾地夫、模里西斯並稱印度洋上的三大明珠。《國家地理》雜誌曾評價：「一個熱愛風景的人，應該在這裡老去。」先天優越的條件，使塞席爾群島成為全球頂級酒店的插旗地，為避免當地觀光過度發展、造成生態環境的破壞，酒店無不力求永續發展，入駐於此的國際頂級酒店品牌六善酒店便是其中的佼佼者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。