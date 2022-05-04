踏上古獵徑尋覓月亮之鏡 探秘嘉明湖

【撰文／李智凱/ 旅讀】

走上布滿松蘿、二葉松的古獵徑，披荊斬棘地穿越箭竹林試煉，仰起頭，遼闊的山際稜線在眼前層層開展。一路上，雲海群峰、山友笑語相伴而行。最終，月亮之鏡在山間原野悄悄現身，與山行者相遇。

走訪古獵徑，迷霧戒茂斯

想目睹「天使的眼淚」有兩種方式：一是從向陽登山口出發的傳統路線，二是從戒茂斯攀登上嘉明湖。其中，後者的總體路程較長、花費天數較多（至少三天兩夜）。我此次參加「發現者旅行社」的行程，即選擇戒茂斯這條路線，可以讓山友們能多花點時間在山上享受大自然，並且不必另外擔心申請山屋和入園證件等問題。

戒茂斯（Kaimusu）是布農族語「山胡椒」的意思，由於這裡曾遍布滿山的山胡椒，故而得名。戒茂斯上嘉明湖原為布農族狩獵的山徑，他們從南投遷移到花蓮的大分山及拉庫拉溪後，有一部分族人越過戒茂斯，沿著這條路線到臺東的新武呂溪尋找新的落腳之地。不只如此，布農族也透過它與其他部落進行婚姻結盟。也就是說，這是一條集遷移、狩獵和提親的重要路線。

時至今日，這條路線已經演變為登山客的天堂，從二〇〇五年政府開始對傳統路線進行人口管制後，這條古獵徑就成為山友的替代路線。直至現在，因為它申請方便、景色原始，甚至取代傳統路線，成為前往嘉明湖最熱門的路線。

©李智凱/ 旅讀

營地也是山中遊樂園

山友在穿越迷霧森林、下切新武呂溪後，踏上鬆軟的二葉松山徑，溫暖斜陽輕輕穿透樹梢間，茂密森林右側便是一路相伴的雲海。不妨用最舒服的速度走在林間，深吸一口氣，陽光的味道聞起來清新宜人。走著走著，依外型和腹地大小而被取名成各種球類運動的「籃球」、「排球」、「足球」、「高爾夫球場」營地，一個個映入眼簾，它們不但是山友休憩紮營的好所在，也是這條路上必看的景點。

不只它們，在戒茂斯上的其他營地也各自性格鮮明：新武呂溪營地位在森林之中，稀稀疏疏的流水聲此起彼落；獵寮營地被環山圍繞，巨木小溪隨伺在側；妹池營地則因為無樹木遮蔽，所以抬頭就能望見星空銀河。

©李智凱/ 旅讀

美麗與哀愁，反思山與地

不論是嘉明湖的深邃湛藍、戒茂斯的原始林相，還是營地的滿天星斗，嘉明湖及其沿途的風景，在山友的口耳相傳和網際網路的推波助瀾下，愈來愈為人所知。不過，登山客大量且密集的踩踏，也造成步道凹陷和環境污染等問題。人類與自然間的天秤開始傾斜，一發不可收拾⋯⋯

針對人為活動與自然環境間的問題，擔任嘉明湖避難山屋管理員數年的響導沙力浪表示，從前嘉明湖的管理較為鬆散，嘉明湖畔以及眼界所及的任何平坦腹地都可以紮營開伙。如此一來，山友們留下的廚餘、排泄物就會積累在山上，對山林造成無法挽回的破壞。尤有甚者，動物健康與人熊衝突等窘境也進一步惡化。當人們意識到問題後，一方面，管理處開始搬運木屑上山，將排泄物裝入容器變成肥料，協作也會將廚餘揹下山以減少環境汙染；二來政府也號召山友，請他們帶泥土石頭上山填石補路，除了保護步道，也讓人親身感受山林維護的不易，並為山林做出回饋和貢獻。

（原味海島20+／《旅讀》第123期）