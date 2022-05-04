塞席爾 費利西泰島Six Senses Zil Pasyon 六善酒店

【撰文／黃彥綾、Doris、張婷/ 旅讀】

群島上的海島國家「 塞席爾共和國」，是由九十五處如星點般散落在浩瀚印度洋上的花崗岩及珊瑚礁島組成，與馬爾地夫、模里西斯並稱印度洋上的三大明珠。《國家地理》雜誌曾評價：「一個熱愛風景的人，應該在這裡老去。」先天優越的條件，使塞席爾群島成為全球頂級酒店的插旗地，為避免當地觀光過度發展、造成生態環境的破壞，酒店無不力求永續發展，入駐於此的國際頂級酒店品牌六善酒店便是其中的佼佼者。

奢華隱匿巨岩間，復育瀕危物種

發跡於泰國的六善集團向來選址獨到，當集團進駐塞席爾群島時，選擇將塞席爾第五大島費利西泰島（Félicité Island）作為據點。這座島屬塞席爾海洋保護區（MPA）的一部分，為世界級潛水熱點之一。島的沿岸被雪白沙灘及珊瑚礁環抱，陸地上則遍布著巨形獨特的花崗岩，蔥鬱的熱帶叢林點綴其間，可說壯闊與美麗並存，無論島上或水下都能時刻貼近自然與生命的脈動。

為了不破壞生態，六善集團只開發了島嶼三分之一的面積，將建物修建在陡峭的花崗岩巨石之間，其餘三分之二皆保留原始風貌、供野生動物棲息。因為倡導「永續旅遊」，酒店提倡零廢棄、無塑膠、減少碳排放等環境友善經營方式，島上的餐食均來自附近農場或自家種植，就連飲用水都是自建工廠過濾水源，實現零碳足跡的用水。

酒店也致力於環境保護，十幾年來投入大量物資於島嶼造林、海龜監測和珊瑚修復等計畫，近年逐漸有所成果：成功讓極度瀕危的賴特梔子花（Wright's Gardenia）在島上首次開花；每年海龜也都如期來海灘上築巢，讓旅客可近距離觀賞小海龜孵化入海的景象。

©Six Senses Zil Pasyon

超豪房型：屋頂就是透明泳池

當然酒店的住宿服務也在水準之上，提供多元的別墅房型，每間都坐擁絕美海景、私人泳池、專屬管家，並在綠意環繞下保障絕對的私密性。

最令人驚嘆的房型莫過於位於島上最高點， 可三百六十度飽覽印度洋與周邊島嶼的全景泳池別墅。該房型配備兩個泳池，其中一座位於二樓主臥、正巧位在一樓客廳下方。透過透明玻璃池底，從一樓屋頂一望就能欣賞滿池碧意與動人泳姿，是讓人一眼震撼的創意設計。

而其他別墅房型，也在泳池設計上增添巧思，每當夜晚來臨時，不止天空繁星點點，泳池也會亮起星光，將度假氛圍渲染的浪漫無比。

此外，入住於此最不能錯過的就是這裡的SPA 中心。島上的SPA 中心占地遼闊，內部以該島五大特色「海洋」、「漂浮」、「自然」、「岩石」及「洞穴」呈現主題房。一旁壯麗的岩邊泳池是出境率最高的網紅地標，在這不論享受SPA 課程、做瑜珈或是欣賞日出日落都是享受。

©Six Senses Zil Pasyon

浪漫與野性並存，不同年齡皆樂享

六善酒店在此也提供豐富的體驗活動令來客感受費利西泰島浪漫與野性並存的魅力：或是漫步在島上欣賞當地特有的國寶植物「海椰子」、直擊海龜孵化；亦或在度假村內享受香檳派對、落日野餐、星空電影院等。

當大人沉浸於兩人世界，孩子們一樣能透過此處設有的兒童俱樂部享受一段生態旅遊假期。比如跟隨廚師享受烹飪、學習當地傳統舞蹈，在海灘上打椰子保齡球等。酒店還別有用心地為孩子設計「可種植的彩色筆」，這些筆的末端藏有種子，當孩子完成藝術作品後，可以種下鉛筆，未來會長出香草或花卉，為土地添增綠意。

（原味海島20+／《旅讀》第123期）