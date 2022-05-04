葉門 索科特拉群島Socotra Islands 地球上的外星海島

【撰文／黃彥綾、Doris、張婷/ 旅讀】

在印度洋上， 有座充滿魔幻色彩的神祕島嶼群，名為索科特拉群島（SocotraIslands）。這裡氣候乾燥、終年罕雨，構築海岸線上雪色沙丘與碧色海景共同延伸的景象；加之群島自一千八百萬年前與大陸板塊分離後，棲息著奇特豐盛的動植物種，令這塊土地同時存有華麗與蒼涼、魔幻無比的奇特地貌，被封為「地球上最像外星」的冷酷異境。

遺世獨立的物種烏托邦

有別於地球上大多由火山噴發起源的島嶼，索科特拉島曾與大陸相連，在一千八百萬年前因強烈的地殼運動與大陸分離，而孤懸在印度洋上兀自美麗。

正是這樣的地理隔離使它發展出獨特的生態系統，保留了許多遠古物種，人們稱它為「印度洋上的加拉巴哥群島」。據聯合國教科文組織世界遺產名錄簡介，索科特拉全島百分之卅七的植物、百分之九十的爬行類、百分之九十五的蝸牛類皆是當地獨有。除了最著名的龍血樹，各類動植物如沙漠玫瑰、太陽鳥、錫嘴雀等，都有專屬該島的特有種。海洋生物也極其豐富，有兩百五十三種珊瑚礁、七百卅種沿海魚類，以及三百種螃蟹、蝦類等。然而因天氣乾燥炎熱，島上沒有兩棲動物，唯一的哺乳動物是索科特拉蝙蝠，據網上少數曾親炙索科特拉島的遊記分享說在島上沒有看見狗，甚是有趣。而島上最常見的動物為埃及禿鷹，是世界上這種鳥密度最高之地。

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千年奇樹建構外星地景

遼闊荒漠中、浩瀚星空下，參天矗立的奇異龍血樹群像極了科幻電影中的外星基地，這是索科特拉島聞名世界的指標地景。龍血樹（Dracaena Cinnabari）作為索科特拉群島最知名的植物物種，一身沾染著魔幻色彩──傳說古代巨龍與大象交戰，鮮血灑滿大地，而後從土壤長出的植物便是龍血樹，其樹皮受傷會流出鮮紅色的樹脂，即為龍血。

紅色樹脂經提煉後製成的「血竭」具備珍貴的藥用價值，可做防腐、染料用，在中世紀時期常被應用於魔法與煉金術中。

龍血樹外觀奇特， 遠觀有如龐大的雨傘，枝葉扭曲上翹，盤根錯節形成巨大樹冠。這種樹形有如陽傘，可幫助樹木有充足的樹蔭降低水分蒸發，並汲取高空中的霧氣，以適應炎熱乾燥的沙漠氣候。現存壽命最長的龍血樹至今約有六千年之久，堪稱是植物界的活化石了。

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戰火下的黯淡明珠

索科特拉群島除了因獨特的動植物而有各式新奇景象，群島海岸線也擁有非比尋常的美景：絲緞般柔潤的白色細沙堆疊出一座座綿延的壯觀沙丘，自沙丘登頂遠眺，下方是翡翠般的清澈海水，景象絕美。

然而， 索科特拉群島因位居戰略要衝，長年政局不穩，自葉門爆發內戰以來，各界自然生態與保育團體無法登島探勘，難以瞭解戰事對當地自然環境的影響。

（原味海島20+／《旅讀》第123期）