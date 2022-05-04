厄瓜多 加拉巴哥群島Galapagos Islands 上帝的生態園

【撰文／黃彥綾、Doris、張婷/ 旅讀】

南美洲厄瓜多西邊約一千公里的太平洋上，坐落著由火山爆發所形成的加拉巴哥群島（Galapagos Islands）。此地因長年與大陸隔絕，加上位處洋流匯集處，孕育出超越想像的豐富自然物種，宛如上帝的生態園。

直至二〇二〇年，仍有海洋科學家在群島周圍深海發現超過卅種新物種，包括珊瑚、海綿、龍蝦等。其獨特的生態系統不僅在十九世紀啟發英國生物學家達爾文撰作《物種起源》， 更成為一九七八年首批被聯合國教科文組織列為世界自然遺產的島嶼。

特有種啟發「演化論」

巨龜是這裡最具代表性的物種，也是島嶼名稱由來，加拉巴哥的西班牙語（IslasGalápagos） 即為「 陸龜群島」之意。群島主要由七個大島、十四個小島及其他小島岩塊組成，總陸地面積近三個臺灣大。為保護其生態環境，厄瓜多政府將群島百分之九十七的土地面積劃定為國家公園，並以達爾文之名在聖克魯斯島建立「查爾斯達爾文研究站」，從事群島的生態研究及物種保育。

除卻世上現存體型最大陸龜之一的「加拉巴哥象龜」外，加島著名的物種還有在「赤道上的企鵝」──加拉巴哥企鵝。當地由於祕魯寒流及克倫威爾洋流共同影響，氣溫遠低於其他赤道地區，使得加拉巴哥企鵝得以在此生存。

而世上唯一會下水的鬣蜥──「加拉巴哥海鬣蜥」又是群島上另一種見證演化史的物種。海鬣蜥平時躺在海灘上吸收陽光、暖活身體，當進入海中則能逗留約九十分鐘，在淺海處覓食海藻。部分學者認為海鬣蜥及陸鬣蜥的共同祖先自南美洲來到巴拉加哥群島後開始分化，也另有人認為海鬣蜥是源自已滅絕的海中爬行動物。

另外，島上還因能觀賞到許多外型豔麗的鳥類吸引不少國際賞鳥客。比如體長約八十公分、擁有一雙天藍色腳蹼的大型熱帶海鳥「藍腳鰹鳥」，當求偶時，體型略小的雄鳥會踩著美麗的雙腳跳出繽紛的舞步吸引雌鳥。而另外一種常見的海鳥則是體長約一百公分、展翅能有體型雙倍大的「麗色軍艦鳥」，其雄鳥則是在繁殖期間將胸口的皮囊充氣、漲飽如氣球，呈現腥紅色。

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全球鯊魚及海豚最多樣地區

陸地上精彩，水下亦然，群島周邊是全球鯊魚及海豚物種最豐富的地區，也是太平洋最重要的鯨魚棲息地。根據達爾文研究中心的研究指出，加島周邊的魚類生物量平均每公頃有近十六噸──高於科學界已知魚類生物量排名第二的哥斯大黎加科科島國家公園。

潛入加島周邊的潛點，就有可能與海龜、魟魚、槌頭鯊群共同游徜在汪洋大海，甚至也可以看到擁有紅唇的達氏蝙蝠魚（RedLipped Bat¬sh）。然而，由於加拉巴哥群島周邊海域海流強勁、浪況變化莫測，深潛活動只建議具有足夠經驗的潛水人士在專業嚮導帶領下進行。

在人類進入之前，各種棲息在加拉巴哥群島上的生物已經獨立生存演化了好幾世紀。在島上，人類也只是萬物之一，與路上隨處休憩的海獅、海鳥、鬣蜥等共同生存。為保護群島獨特的生態環境，厄國政府採取嚴格的保護措施，如控制每座島登島人數，入島需繳交相關保育費用等，並且大多數島嶼禁止過夜。拜訪者不妨調整心態，讓自己也成為島嶼生態的一部分，順應自然法則，尊重島上各種生命，有緣能在遙遠的島嶼相遇，無論是一花一石、一鳥一獸，皆自珍貴。

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（原味海島20+／《旅讀》第123期）