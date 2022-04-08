南國風情新發現：嶄新屏東

【撰文/陳育陞/ 旅讀】

韓國近年吹起「Newtro」風潮，即以舊時代的文化為基底，融入新式流行文化，產生出新的當代復古風格。從縣民公園到勝利星村，由舊建築重新衣裝帶來的嶄新面貌，一股復古新時代潮流正於屏東逐漸蔓延。

嬉遊糖廠化身的得獎公園

或許是墾丁海岸的熱帶風情過於耀眼，每每談及屏東觀光，墾丁總是榜上有名，此次將視線拉回屏東北部，在屏東市區，幾處新聚落正悄悄於舊式建築中萌芽發展，新舊交融下產生的時代對話，正是一座城市累積文化底蘊的重要養分。

屏東糖廠在日治時期時曾是臺灣三大總廠，更是當時東亞產能最高的糖廠。隨時代進步，用紙需求逐漸提升，民國六十六年設立紙漿廠，利用製糖產生的蔗渣製造紙漿，提高生產價值。直到近代糖業式微，紙漿廠也隨之熄燈。

在荒廢近三十年後，政府與台糖協商取得土地，重新打造出結合舊時紙漿廠遺址與殺蛇溪河岸的大型景觀公園。現今走進縣民公園，仍可望見碩大的紙漿倉庫、蔗渣地坑與汙水處理池，在設計團隊的巧手下，遊人可自由走逛於舊時地坑，感受當時屏東糖業的規模之大，融合新舊場域的景觀設計，也讓縣民公園榮獲美國MUSE DESIGN AWARDS景觀設計類「公園與開放空間」項目最高殊榮「鉑金獎」。

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可可奇蹟，小雨果

可可產地主要分布於非洲、拉丁美洲與東南亞地區，需要生長在高溫潮濕的環境中，恰好符合屏東的氣候性質。近年屏東可可產業在不斷改良種植技術下，品質逐漸優良，甚至能在國際競賽中嶄露頭角，至今已發展出近三十間本土品牌巧克力。

位在里港的小雨果巧克力，便是本土品牌之一。起初，創辦人蘇一明捨棄原有在都市的工作，返回家鄉幫忙務農，將自家檳榔園轉種新興作物可可。十年下來，蘇一明克服各項困難，一手包辦巧克力的原料種植到後續的販售行銷，與國際巧克力品牌Bean to bar 的風潮接軌。從每一道工序的親身力行，蘇一明不僅做出巧克力的職人精神，也讓小雨果成為屏東伴手禮代表。

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尋回黑豬，從零開始

屏東擁有全臺數量最多的養豬場，每四頭臺灣豬當中，就有一頭來自屏東。在這些豬種中，有一種臺灣黑豬，肉質甜美而且沒有腥味，然而因為混種嚴重，導致肉質品質不一。

曾經是航空業與電子業工程師的李榮春，以自身科技背景管理養豬場，決心找回臺灣黑豬品種，透過記錄豬隻生長、抽血檢驗與基因篩選等，逐代確認品種基因，花費數年時間與淘汰上百隻種豬下，終於將黑豬種源找回，命名為「平埔黑豬」。二〇一八年通過出口檢疫條件，將黑豬成功銷送香港，創下當時口蹄疫廿年來的首例活體豬外銷。

遊客若想嘗試黑豬的香甜口感，可前往開設於職人町的黑豬食堂，品嘗以黑豬肉製作的招牌肉燥飯，感受平埔黑豬的獨特風味。

在臺灣的東南亞小旅行/《旅讀》第 122 期