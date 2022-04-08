信美吾土 樂 斯屬：從異域到故鄉

【撰文/甘炤文、黃雪瀅、蕭上晏/ 旅讀】

因為在大學時期接觸了相關服務性社團，一群志同道合的友人就此結集，希望透過系統化的文史教育以及青年培力訓練，在迢遙的泰北地方播下了希望的種子。

海島與山鄉的跨境串連

二〇二一年下旬，樂。斯屬團隊假濕地Venue 空間，策劃了一場別開生面的「肉噪販」活動。在這場可供來賓互動的實體展覽中，團隊一方面彙整週邊資料，呈現這些年來深耕泰北地區的服務成果；另一方面，有鑑於泰式打拋肉與臺式滷肉間隱約存在的家族相似性，主事者遂決意由「市場」、「食物」的角度切入，意圖藉由常民文化串結起臺灣與東南亞的關係。

比諸灌輸相對冷硬的文史知識，此番以民生議題「軟著陸」的策展規劃可謂別開生面；而團隊饒富創意的設計理念，其實也早已經由他們在泰北地區開展出來的教育內容獲得印證。在連續數年的服務過程間，團隊成員或走進山村，或深入民居，腳踏實地發現在地的需求；而田野調查所積累的訪談資訊，則為服務方針提供反饋，於是乎，樂。斯屬採取多管齊下的方式，包括著手整理泰北義民文史館的文獻、開發協同性課程教學、製作主題繪本等，由是打開在地學子多元參與創生的可能。

盈萱以為，泰北美斯樂一帶多為「孤軍」族裔，此間固然存在錯綜複雜的國族與身分認同問題，但推究其今時發展不易的根源，或在於年輕世代和父祖輩間生命記憶的斷裂；一旦學生有機會得以認識自己、理解過去，這些關於「我是誰」、「我從哪裡來」的解答，終將生成一份對在地的情感羈絆⋯⋯人與土地間一旦產生深層的連結，那麼「地方創生」意識自然水到渠成。

樂。斯屬成員實地走入泰北，和住民相談。 ©樂。斯屬

泰國初體驗：（冷靜一下，沒關係）！

回想起初次踏上泰北這片土地的歷程，盈萱分享自己在大學時代曾率領一眾社團成員搭機離臺，及至由曼谷轉往清萊，過程中卻因為語言未通、且不熟悉當地路況，落得羔羊迷途般的窘境，幸虧最終仍得勉力抵達目的地。至於祐瑄，則由於同行者稍早的「前車之鑑」，免去了摸索交通動線的煩難；初臨異地，除卻曼谷素萬納蓬機場及其週邊尚透露出幾許他鄉情懷，最讓她感到驚訝的是，泰北明媚涼颯的自然環境和風土季候，反倒與臺灣某些鄉鎮地方極其相似，頗令人備感親切！

在口味方面，泰北地方歷來麇集各式各樣的少數民族，加以因地處相對潮濕的山區，故在地住民每每深諳醱酵、醃製等食物保存之道，平素亦喜以各式各樣的香料入餚，只要舌尖不排拒酸、辣，要想融入泰北生活，並不是難事。

盈萱更提及，山區間錯落分布的少數民族不僅豐富了飲膳文化，每年他們亦將舉辦聯歡活動，屆時，族人們將換著五彩繽紛的民族服飾、由各地熙攘而至，形成嘉年華會般的熱鬧市集──所謂「假面飾金銀，盛裝搖珠玉」的場景並非古典文獻上遙遠的記載，在此卻是如假包換、得以躬身體驗的盛典。

©123RF

無論如何，對樂斯。屬團隊而言，泰北或者「美斯樂」或可視為其萌發文史創生理念、革新志願服務內容的起點，卻不會是終站；未來，他們還將秉持著熱忱洋溢的初心，在海外的異域偏鄉成為一股推動改變的力量。

在臺灣的東南亞小旅行/《旅讀》第 122 期