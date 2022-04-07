走進東南亞生活立方：三層一宇宙

【撰文/甘炤文、黃雪瀅、蕭上晏/ 旅讀】

在社會發展的進程中，每一座城市或多或少都將形成饒富特色的社群空間和族裔地景──對外人而言或許不足稱道，但對飄洋過海的「移人」來說，這些地方卻是邂逅同鄉、彼此相互守望的美麗新天堂！

三樓：餐廳掛旗見證移工社群的消長

根據SEAT｜南方時驗室的沈豪挺研究員所述：「臺灣剛開始開放移工入境時，主要的人力資源來自泰國和菲律賓，所以他們也可以說是東協廣場裡最早的消費主力。」需求創造供給，為服務兩國客層的餐廳於是紛紛應運而生；然而晚近隨著泰、菲移工數量遞減，取彼而代之的越南移工社群漸成大宗，也連帶影響了餐廳供給的菜式屬性；至於更晚一步抵臺的印尼移工（當中許多亦為穆斯林），或受限於東協廣場內部既成的空間分配，因此其餐廳多半開設於周邊的街巷間。

「移工平常都有各自的工作，所以這裡的店家雖多，但大部分都只在例假日全開。業主會將國旗掛在店頭，這樣一來，移工就能按圖索驥，光顧適合自身飲食習慣的餐廳。」李威瀚和全彥翰如此解釋道。除了供應正宗的家鄉料理以撫其脾胃，三樓的部分店家亦著意設置伴唱設備，方便來客使用──事實上，這群來自東南亞的移工平均年齡並不高，撇開異鄉謀生的身分，他們就如同臺灣本地的青年男女，每逢例假日時節，總也喜歡三兩湊成堆，甚至一同小酌歡唱；因此酒飽飯足的周末夜晚，遊客將不難由喇叭傾洩的歡快樂音中，充分感知到年輕人所展露的、青春獨有的活力！

富國島坐落於泰國灣，目前為越南堅江省富國市轄治；由於近年來當局積極推動相關觀光建設，使得這座島嶼逐漸成為觀光熱點。 ©123RF

二樓：從超市看東南亞移工的餐桌

平心而論，近年來東協廣場商圈的主要消費客群，還是以來自各地的外籍移工為主，這由大廈二樓設立的兩家超市── BIG KING¬和CLC ──以及其所販售的商貨內容，即可獲得印證。倘使以臺灣本土的企業商城進行類比， 那麼BIGKING 就好比是「全聯」這樣的生活類賣場，主要是移工藉以購置日用品、補充家鄉味的地方。在BIG KING貨架上、冰箱裡所陳列的特色商貨，多半為進口自東南亞地區的食物和飲品，比如用以調味的蝦醬、魚露，為料理迴添香色的月桂葉、打拋葉，或者泰國皇室特供芒果汁、印尼泡麵、維他豆奶⋯⋯當然也提供符合穆斯林飲膳習慣的咖啡、甜點和巧克力。

毫不誇張地說，若來客想要製作風味道地的東南亞料理，那麼決不能略過此處搜羅的舶來調料。遊覽之際，兩位導覽員順手抄起一包其貌不揚的種子，篤定說道：「胡荽籽，正宗越南河粉必放。」看樣子，跟著達人走逛東協廣場，不僅能廣開眼界，還能夠破譯東南亞菜式色香味背後的秘密！

一樓：青春作伴的還鄉／落戶想像

東協廣場的一樓雖然罕見臺籍顧客自在走逛，但是對外籍移工和新住民來說，這裡卻可能是最重要的交易空間──興許是我們太習慣逕將任勞任怨，省吃儉用的形象套用在這群離鄉背井之人身上，卻時常忽略他們之中，許多正值春春年華的年輕移工，自然也擁有那個年紀對於美好物質生活的追求和想像。

從摩登的電子產品到象徵身分地位的（偽）精品，形形色色的百貨內容，構成了這一層樓面的風貌。總體來說，本區的商家大致可分成兩類，其一能提供實惠的日常必需品，從而滿足其生活需求；其二則專事「門面」服務，移工得在此挑選合適的物件作為伴手禮，藉以營造出自身「事業有成」、「衣錦榮歸」的形象⋯⋯無論是孩童專屬的衣裝、書包，抑或適合親族長輩穿戴的經典服飾，林林總總的商貨中，總有一兩款能成功打進遠方親友的心坎。

位於越南東北部的下龍灣，由於灣域內錯落著大大小小近兩千座的石灰岩嶼，形成殊絕唯美的觀光旅遊勝地。 ©123RF

在臺灣的東南亞小旅行/《旅讀》第 122 期