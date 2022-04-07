紮根於流動之地：他鄉之夢

【撰文/甘炤文、黃雪瀅、蕭上晏/ 旅讀】

走出桃園後火車站，卻彷彿走進濃縮的東南亞世界，這個商圈說大不大，然而卻見證臺灣經濟的起飛和轉型，也留存了許多外籍移工青春的履跡。

滴漏出新未來

短短一條延平路上，既有屹立至今的老店，自也不乏後出轉精的門面。

走入精潔敞亮的「PhòngTrà¬Adam Quý 咖啡店－麵包」，當班的越籍經理隨即趨前迎上，招呼來客就座；儘管操持著他相對不熟悉的華語，語氣卻顯得分外殷勤，這或許足以解釋何以偌大的門庭總是人聲熱絡，不僅年輕移工呼朋引伴前來，許多過路的臺灣人也樂得前往一探究竟，點食一碗道地河粉或一杯又苦又香的滴漏咖啡，貼近感受東南亞社群熙熙攘攘的別樣活力。

儘管後站慣常可見移工面孔成群結隊地出沒、結構出消費主力，然而本區經營活躍的業主並非僅限東南亞商家，比如後站附近、開設於大林路上的「旅人咖啡館」，同樣也是頗受網路推崇的文青系小店。黃偉雯表示，這種空間的「混雜」恰恰可對應於文化的多樣性，臺灣自古以來就是移民社會，來自四方的族群不斷地移徙，新與舊之間亦不斷地融合，生活在這片土地上，人與我從來不是、也不該是一刀兩斷的二分關係。以桃園而言，歷經約三十載生聚後，桃園、中壢火車站周邊目前均已發展出以移工為本體的規模經濟，遊客若想一窺箇中變貌，不妨試著由飲食、購物等軟性的生活面向切入。

談起臺灣人對東南亞和移工的觀感，黃偉雯認為，隨著社會發展以及彼此日益頻繁的交流，相較於過去動輒充滿傲慢與偏見的發言立場，大部分民眾在觀念上的確愈來愈進步；然而若矯枉過正，一味採取「同情」、「包容」的扶弱心態來面對這群異鄉人（哪怕有些新住民早已取得在臺身分證件），同樣顯得偏頗而落伍──事實上，這種近乎「上對下」的觀看視域，反映的往往是自身知識的匱乏，或也由於思考的向度過於單一，以至於看不見多元的可能性。

「就拿這間店為例，看看老闆將空間打理得多好啊！看看它考究的建材用料和裝潢，完全有長治久安的打算。」黃偉雯輕撫熟柔的椅背皮革，長桌上，我們單點的越南咖啡正順著容器的開孔緩緩滴漏出香醇，就像是一則苦盡甘來的隱喻：也許這些來自東南亞的移工或新住民，當中有部分早已脫離「討生活」階段，卻儼然站穩腳跟、懷著滿腔熱血，準備在這座北方島嶼上滴漏出美麗的新未來。

日惹是印尼爪哇島上最古老的城市之一 ©123RF

在地微旅行，走進東南亞

除卻跨國超商裡琳瑯滿目的東南亞小物，黃偉雯也推薦在地重要的文化地標「SEAMi 望見書間」。

坐落於印尼小吃店「Ratna Sari」樓上，SEAMi望見書間成立迄今已然邁向第六、七個年頭，它也是全臺首間以東南亞文化為關懷主題打造的書店空間。造訪當日，幾位來自馬來西亞、越南的新住民朋友端出各式家鄉點心熱情接待，並以「過來人」之姿解答我們諸多的疑問；創辦人林周熙則向我們敘明SEAMi 望見書間的經營模式，從一開始獲取徵件企劃的補助款，到後來藉由各項活動摸索經營路線，他始終秉持社會企業理念，不斷深化這方空間與新住民、東南亞移工的連結，另方面則向臺灣民眾招手，邀請大家共同「望見」生活在這塊土地上的異文化社群。

這種臺灣和東南亞雙向交流的互動關係，或最能體現於相關的旅行活動設計上。SEAMi 望見書間曾分別推出越南和印尼主題（含穆斯林文化體驗）的單日小旅行，除卻舉辦行前講座、以期替每一位參與者建立基礎的知識概念，前者在內容規劃方面，尤其聚焦於越南美甲文化、流行穿扮等較為人忽略的當代審美議題，旁及在地店家和飲膳特色的介述，來客更得以品嘗一杯苦甜交融的滴漏咖啡，自舌尖感受越南歷史的美麗與哀愁；後者則圍繞印尼傳統服飾以及穆斯林宗教文化進行開展，箇中有趣的議題，包括女性頭巾的包法（可不只有呆板的兩三種！）、伊斯蘭教禮拜的步驟等，口說之不足，導覽者甚至將實地邀請參訪者一同轉往祈禱室，躬身感受其殊聖的儀式進程。

此番多元化的嘗試亦不僅限於當時當地，在兩天一夜的「中壢東南亞街區漫遊」 行程中，SEAMi 望見書間更將體驗場景移至滇緬風情濃郁的龍岡，在走訪傳統市集、忠貞文化園區之餘，目前更準備孵孕一樁「夜宿清真寺」的計畫──相信若順利成行，定能打開參與者觀看的眼界！

峇里島合該是臺灣人最為熟悉的印尼旅遊勝地了 ©123RF

在臺灣的東南亞小旅行/《旅讀》第 122 期