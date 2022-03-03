婆羅洲雨林探險記：巴哥國家公園 黃一峯驚嘆連連的婆羅洲之旅

【撰文／吳歆宜、張慧萱、李智凱、陳育陞/ 旅讀】

一八五四年，英國博物學家華萊士抵達婆羅洲，打開生態基因寶庫大門。百餘年後，生態玩家黃一峯追隨著其腳步，展開驚嘆連連的婆羅洲之旅。

自然怪咖成生態專家

婆羅洲位處馬來西亞、印尼與汶萊三國，是世界上的第三大島嶼。島上生物的神奇美麗，使得許多生態愛好者前仆後繼，其中便包括年少的黃一峯。從小熱衷於生態觀察的黃一峯，是眾人眼中的「怪咖」，生長在臺北都會區的經歷使他對於自然更加神往，他會在睡前觀察蚊子的型態、在路上細瞧各種動植物，於他而言自然從來都不在遠方，自然就在他的生命中。

「我從來都認為興趣與專業可以並行。」黃一峯說。熱愛自然的他也將興趣與工作結合，透過設計自然圖書讓他得以「邊做邊學」，更加深入了解生態的奧妙與豐富性，四次榮獲金鼎獎的四本書籍通通與生態有關，《台灣賞蟬圖鑑》便是他獲得金鼎獎美術編輯獎項的第一本書。在每天工作都與「自然」接觸的情況下，黃一峯越做越知道讀者需要什麼，豐厚的經驗甚至讓他「做而優則寫」，出版了自己的自然圖書《婆羅洲雨林野瘋狂》。

去婆羅洲就別睡了！

在黃一峯眼中，婆羅洲就如同一座「魔幻之島」。在婆羅洲這座巨大的生態基因寶庫中，不僅白天有令人著迷的動植物出沒，更多的是僅有在夜晚現蹤的生物，「到婆羅洲都捨不得睡覺。」他說，身處雨林當中的每分每秒都要全神專注，因為隨時都有不同的稀有動物從眼前飛掠，一瞬間的機會如果錯過，有可能就是一輩子都錯過了。

雨林當中的生物千奇百怪，比如巴哥國家公園的「長鼻猴」、「鬍鬚豬」便是其中的明星物種。「長鼻猴」生活在在馬來西亞砂拉越古晉市的巴哥國家公園（Bako National Park），牠們有著大鼻子、大肚子與白屁股，不過只有公猴有長鼻特徵，而手腳趾縫間的蹼，使其能輕易於紅樹林泥灘中行走。

©黃一峯

而「鬍鬚豬」則有著比一般豬隻更碩大的身形，加上佈滿鬍鬚的面部，常令人感到驚異。此種野豬活躍於早晨和夜晚，能夠能適應從海口紅樹林到熱帶森林中的多變環境，使牠們成為巴哥國家公園內常見動物之一。

來到婆羅洲雨林也不可錯過森林中的奇花異草，巴哥國家公園內的豬籠草被當地人稱為「猴子杯」。豬籠草長相奇特，由葉子化成的補蟲籠內含有消化液，其透過分泌糖蜜吸引獵物進入籠內，別具一格的型態常令旅人們感到萬分驚奇。

動植物天堂飛速瓦解

雖然婆羅洲為世界上豐富的基因寶庫，但人為開發與物種保育長年以來在此地互相拉扯與競爭，黃一峯說：「除了保護區外的地方就像生態孤島。」他曾在婆羅洲的京河沿岸遍覽生態之美，但在出了保護區後，大片經濟作物棕櫚樹映入眼簾，令人感到質疑的是，將眾多生物全都限縮在僅剩的保護區生存，無異於是另一種生態窄化。

不過值得慶幸的是，近年婆羅洲當地人透過吸收網路資訊，越發了解婆羅洲雨林的珍貴性與自然環境的重要性，促使人們生態保育觀念漸漸轉變。

城市親子家庭自然課

「我希望用生命影響生命。」黃一峯鄭重地說。在他從小到大的觀察經驗中，發現成長於都市的孩童對於自然環境接觸有限的情況下，長大後對於自然議題通常較漠不關心，所以他希望能照顧到在城市中長大的孩子們，當孩子們透過觀察自然進而對動植物產生同理心，成年後或許會對與生態有關的議題或政策更加關注。加上透過「親子共學」的方式，除了是教導孩童自然知識，更是一場家長們的生態課，自然野趣藉由家庭方式帶領親子一同進入自然中，不僅凝聚家人感情，也讓生態教育落實到不同年齡層上。

©黃一峯

黃一峯從不覺得自然只在遠方，「最重要的是孩子們到底能看懂什麼？能否體會動植物的生存困境！」因此，對於一般家庭而言，不需要遠征非洲、美洲才是生態教育，生態就在每個人家附近的公園，只要有心，走訪一次公園便是場生態探索之旅，自然生態從來就在人們的日常生活中。

全球國家公園TOP30 /《旅讀》第 121期