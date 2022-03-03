走訪異星對話冰原：瓦特納冰川國家公園 劉月丹探極寒之地看見人類的渺小

【撰文／吳歆宜、張慧萱、李智凱、陳育陞/ 旅讀】

跟隨移居冰島的香港女孩劉月丹，一探極寒之地居民與自然共存共榮的生活哲學，在宛若異星地表的冰原上看見人類的渺小。

氣候雕塑冰島人性格

「重點不是冰島。」阿丹說，最重要的是跨出去的那一步。約莫六年前，甫從英國完成學業的阿丹偶然投出一封求職信，竟意外順利的取得冰島工作，並以人才簽證移居冰島生活至今。同時她也在此地展開夢幻副業─為冰島當地最大線上旅行平台，撰寫冰島第一手的中文旅遊資訊。

在距離家鄉千里之外落地生根，阿丹自承最大的改變在於個性，過去，她在香港生活時善用每分每秒，凡事講求效率；但冰島生活則是急不得，眾人步調皆慢的社會氛圍迫使她也慢下了腳步。此外，冰島人際關係相處上也與香港迥異，冰島人重視個人隱私空間，要想打入當地人圈子並非易事，但也正因為其感情緊密的民族特性，只要成功與某位冰島人深入交流，很快能認識他的一眾親朋好友，這是因為極寒氣候造就當地人團結的國民性。

地理條件對於冰島人的性格形塑影響甚鉅，由於地處極圈周邊，冰島有著漫長的冬夜以及特殊的夏日現象─午夜陽光（Midnight Sun）。午夜陽光發生在白夜當中，類似於極圈當中的永晝現象；到了冬日，黑夜則彷彿沒有盡頭，使得此地憂鬱症比例相當高。或許也因此，冰島人格外把握能外出的日子，並且對於戶外運動也相當熱愛。

瓦特納冰川冒險記

「冰島的簡單與大自然的緊密聯繫，正是我喜歡冰島的原因。」阿丹說。在冰島眾多戶外運動中，瓦特納冰川國家公園（Vatnajokull National Park） 正好能將戶外運動與自然之美結合。瓦特納冰川國家公園於二〇〇八年成立，二〇一九年被納入世界自然遺產名錄。

公園主要核心保護區─瓦特納冰原，為歐洲最大冰原，占據冰島國土百分之八的面積，其冰原平均深度達四百公尺，冰原厚度最深處達一公里。在國家公園內，人們會選擇在電影《星際效應》、影集《冰與火之歌》拍攝地斯卡夫塔山（Skaftafellsjökull）的斯維納冰川（Svínafellsjökull Glacier） 健行。斯卡夫塔山冰川健行需要跟團才能探訪，整個旅程約為五小時，因為山脈將冰川包圍，人們在健行探險過程中便可一覽壯麗山景。而在冰川附近的景點如傑古沙龍冰河湖、鑽石沙灘與赫本鎮等，也是旅人必訪之處。

©劉月丹

位處冰川深處的藍冰洞（Blue IceCave）同樣是國家公園中不可錯過的一處奇景。天然形成的壯麗景致會在每年夏天消融，於冬天再次凝結，因而藍冰洞每年位置皆不相同，不同年份探訪，藍冰洞樣貌也是截然不同，彷彿是上帝仔細丈量後一筆一畫慢慢雕刻出的精緻創作。為了安全考量，藍冰洞每年開放前都經過專業探勘者踏尋，一般人須跟團才能造訪。

© 123RF

冰島人幸福哲學：一切都會沒事

震撼人心的冰川景觀令人感到自身渺小，變化無常的氣候則形塑冰島人平和穩定的性格。在冰島，總能聽見一句話「þetta reddast」，中文意為「一切都會沒事的」，有幾分安於天命的意味。

就阿丹看來，「冰島人熱愛自然、尊重自然」是深入日常的，從生活瑣事小如行車規定，大到政策辯論，都能體現當地人對生態的重視。在冰島，法律中嚴格規定，車子行駛時不能離開正規道路，因為冰島生態系極為脆弱，車輪輾壓將對生態造成永久性破壞，除政府制訂法律約束外，居民也自發地維護生態，避免車輛進入及足跡踩踏苔原。

與生態和諧相處的堅持還展現在制定自然生態相關政策時，官員們往往會花很長的時間進行討論，公民亦積極參與給出意見，可以說，冰島人保護自然、與之共存的思想幾乎融入每位冰島人的基因、血脈當中，有著這樣一群勇於反思的居民，無怪乎冰島生態之美聞名遐邇、歷久不衰。

全球國家公園TOP30 /《旅讀》第 121 期