鬼斧神工 雕刻魔幻風光：地表奇觀10選（一）

【撰文／吳歆宜、張慧萱、李智凱、陳育陞/ 旅讀】

與浩瀚宇宙中的茫茫群星相比，地球僅僅是其中億萬分之一的存在。但在這顆星球上，依然存在著大量的奇特風光，其形成過程歷經風吹雨蝕、火山流淌、版塊擠壓，才成為今日寫滿造化之美的奇幻樣貌。

乘熱氣球，俯瞰火山奇蹟－土耳其│歌樂美國家公園

地址_ 土耳其- 內夫謝希爾省斜裡町大字遠音別村

年份_1985 面積_98 平方公里

特色_ 石林、洞穴教堂

遠古時代時，埃爾吉耶斯火山數度噴發，產生的大量熔岩及火山灰層層堆積形成火山岩高原。其中，質地較軟的岩石繼續受到數百年風化與雨水侵蝕，形成立柱，最終產生了許多石筍及洞穴，造就卡帕多奇亞一帶百座奇石林立的特殊景觀，旅人能在這裡搭乘熱氣球遊覽整片石柱群，極致的美景也被認為是人生必訪景點。

地球之火，至今依然熾烈－美國│夏威夷火山國家公園

地址_ 夏威夷大島

年份_1916 面積_1,309 平方公里

特色_ 火山、島嶼

夏威夷群島位處北太平洋中部，主要由八座面積較大的島嶼組成。八千萬年以前，地表下的熔岩不斷蓄熱，達到一定噴發條件後，順著太平洋板塊的裂隙向上噴發，形成海底火山。由於火山運動持續不斷，最後突出海面形成島嶼，隨著太平洋板塊移動，夏威夷島鏈也逐漸成形。

徒步世界屋脊 遠眺珠峰真顏－尼泊爾│薩加瑪塔國家公園

地址_ 尼泊爾加德滿都，珠峰南麓

年份_1979

面積_1,148 平方公里

特色_ 冰川、雪峰

尼泊爾使用的梵文中，「薩加瑪塔」意思為天空的頂部，也就是指珠穆朗瑪峰。在薩加瑪塔境內包含珠峰共有七座海拔七千公尺以上的極地高峰，整座公園海拔分布從兩千餘公尺至珠峰頂端八千八百四十八公尺，物種生態變化豐富，雪豹、麋鹿與小熊貓棲息其中。

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歐洲版九寨奇觀－克羅埃西亞│普利特維采湖群國家公園

地址_ 克羅埃西亞卡爾洛瓦茨縣

年份_1979 面積_296.8 平方公里

特色_ 喀斯特地形

該公園創立於一九四九年，由於主要包含十六個湖泊，也被稱為十六湖國家公園。數千年以來，鄰近溪水流經石灰岩之上，帶來無數的石灰華（碳酸鈣沉積物），經過層層沉積，形成自然的屏障，因而產生一個個湖泊以及天然瀑布。

公園分為上湖區與下湖區，步行區步道全長超過二十公里，全數遊覽完畢最少需要兩天時間，可安排住宿國家公園內的旅館，慢慢遊走於湖泊步道，細細品味天然美景。

走進超現實 沙丘景觀－納米比亞│奈米布．諾克盧福國家公園

地址_ 納米比亞布爾斯波特斜裡町大字遠音別村

年份_1979 面積_49,768 平方公里

特色_ 沙漠

坐落於非洲西南隅的納米比亞諾克盧國家公園，成立於一九七九年，納米比沙漠是境內主要地貌，學者推估約形成於八千萬年之前，是目前世界上最古老的沙漠。

特別的是，沙丘之間有一個乾枯的沼澤地，許多枯木聳立於此。這裡原本是山丘之間的湖泊，轉變為乾燥氣候後（這裡的年雨量只有約一百毫米，且大部分僅為霧， 並不是「 降雨」），湖水枯竭導致寸草難生，因而被稱為「死亡谷」。但乾燥的環境同時也避免了樹木腐化，超現實的景象也吸引《國家地理雜誌》的攝影師在此捕捉畫面。極度乾旱的生存條件下依舊有物種分布於此，包括鬣狗、南非劍羚與胡狼等。

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全球國家公園TOP30 /《旅讀》第 121 期