凝鍊歲月 曠野中的文明畫痕：人文地景5選

【撰文／吳歆宜、張慧萱、李智凱、陳育陞/ 旅讀】

相較於地球的年歲，人類存世的時間極為短暫，但依然在地表上深刻地留下了蹤跡。跟隨編輯嚴選五座人文公園，重返蠻荒年代，一探人類遠祖智慧結晶當中的的宗教、藝術、生活樣貌。

千年道教 文化軌跡－中國大陸│武夷山國家公園

地址_ 福建南平市武夷山市武夷山風景區

年份_2021 面積_1,280 平方公里

特色_ 武夷山崖墓群、桃源洞道觀

武夷山自秦漢以來便是道、佛與儒三教聖地，其中因為中國閩越族人的古老神祇武夷君而使得此山得名，不僅有太姥娘娘、葛洪等人在此地修行，道教三十六洞天之一的升真玄化洞天也位於此處。同時境內武夷山崖墓群為古閩先民於此留下的墓葬痕跡，廿多具船棺散落於玉女峰、仙館岩、小藏峰與大藏峰⋯⋯等多處，加上紡織、竹蓆等炭化陪葬品，也是探尋先民生活方式的重要遺址。在此不僅可探訪武夷山的珍稀景致，亦能回望道教文化留下的點滴痕跡。

富士山，不只是山－日本│富士箱根伊豆國立公園

地址_ 日本山梨縣、靜岡縣、神奈川縣與東京都境內

年份_1936 面積_1,217 平方公里

特色_ 日出、本宮淺間大社、富士五湖

富士山古時被日本人視為神明居所，山下有著為了平息富士山的怒火，於西元前三百年所建、佇立兩千年之久的本宮淺間大社，神社境內則植有五百多棵櫻花樹。而在富士山山頂亦有著分社奧宮，為登山者的朝聖地。富士山也是日本藝術創作的泉源，像是葛飾北齋的「富嶽三十六景」等豐富創作，皆因其而誕生。富士山，不僅是一座地表上的山，更是日本人精神信仰的家園。

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歐洲最後的遊牧人－瑞典│拉普人居住區

地址_ 瑞典北部北博滕省拉普蘭山區

面積_9,400 平方公里

特色_ 拉普人文化、馴鹿、冰川

拉普人是北歐民族之一，為蒙古人與歐洲人混血，主要分布在挪威、瑞典、芬蘭與俄羅斯北部，又被稱為「歐洲最後的遊牧民族」。在拉普人居住區不僅能一覽拉普人與馴鹿相伴、古老壁畫、神話故事與傳統生活等千年文化，此地也為世界上破壞程度極小的自然區域，可在多個國家公園中探訪山林、瀑布與山峰之美。

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大洋洲之心的遠古巨岩－澳洲│烏魯魯．卡塔丘塔國家公園

地址_ 澳洲北領地Mutitjulu

年份_1958 面積_1,326 平方公里

特色_ 赭紅烏魯魯、原民遺跡

烏魯魯為世上最大塊的岩體，高三百四十八公尺，約等於三分之二的臺北一〇一高度，加上阿南古人精彩的原民傳說、洞穴中古老繪畫與岩雕，此地除了壯麗地景更是宗教文化聖地。過往遊客們攀登烏魯魯的行為，對於當地原住民而言是侵犯聖地的舉止，因而攀登禁令的推動格外令阿南古人激動。黃昏時分的烏魯魯會因光線變化而成赭紅色，又被稱為「澳洲心臟」，加上為了紀念往昔的南澳洲首相，又名「艾爾斯岩」。

獸血、礦石顏料凝鍊成的藝術－澳洲│卡卡杜國家公園

地址_ 澳洲北領地Kakadu Hwy, Jabiru

年份_1979

面積_19,804 平方公里

特色_ 原民遺跡諾蘭基岩、安班剛藝廊、烏比爾落日

獨特壁畫敘述著悠遠的原民文化，當地先民以獸血與礦石於岩窟上作畫，知名景點諾蘭基岩（Nourlangie）講述著祖先的生活方式與宗教崇拜等； 安班剛藝廊（Anbangang Gallery）一探著夢世紀神靈閃電人（Lightning Man） 呼風喚雨之能與神秘的諸神傳說；烏比爾岩（Ubirr） 繪出彼時人們的狩獵生活與多樣動物。在廣漠北領地探索人們萬年前的生活樣貌，同時徜徉於大自然的美好姿態中。

全球國家公園TOP30 /《旅讀》第 121期