極限冰河攀登行：阿拉阿恰國家公園 詹喬愉成功踏足世界之巔

【撰文／吳歆宜、張慧萱、李智凱、陳育陞/ 旅讀】

二〇一五年，阿拉阿恰的冰壁上，一個身板小巧的攀冰者低著頭，無畏險阻、勇敢上攀；短短四年後，她成功踏足世界之巔，昂首領受登頂珠峰的桂冠—她是詹喬愉，江湖人稱三條魚。

攀登天堂，阿拉阿恰

阿拉阿恰，這個位在中亞的國家公園，有二十多個大小不等的冰川和大約五十座山峰，擁有自然天成且未受汙染的壯麗景色，以及處處可見的冰河痕跡；國家公園內，從健行到徒步、從攀岩到攀冰，各種路線應有盡有，對喜愛戶外運動的人來說，彷若天堂一般。

在阿拉阿恰的兩周時間，三條魚嘗試了各種難度從2A級到5A級的攀登路線，並從攀岩到攀冰、從綁繩到無繩攀登，實現了她對於攀登的渴望。三條魚表示，阿拉阿恰在臺知名度不高，但在登山界卻是赫赫有名的攀冰聖地。從上個世紀二〇年代起，就一直是訓練冰攀技術的最佳場域，不論是新手還是老手，皆能在此找到適合自己能力的岩場。

劫後餘生，奉獻救援

對於攀登者來說，阿拉阿恰是一個練習掛繩攀登的理想場地；對於熱愛極限運動的三條魚來說，同樣如此，但她卻因為一次的失足，差點讓這個天堂淪為地獄。二〇一五年七月，三條魚與同伴小廣前往阿拉阿恰國家公園攀冰，原本兩人皆享受著在這裡的美好一切，她卻意外在下攀過程中墜落，躺在冰河上無法動彈。當時，同伴小廣立即衝下山找救援，而三條魚只能獨自待在這寒冷又黑暗的世界，度日如年⋯⋯。

所幸，二十六個小時後，三條魚幸運獲救。有了這次的經驗，她更懂得待救者的心理，原本令她感到不解的問題：「為什麼不留在原地等待救援？」、「為什麼要下切河谷自尋死路？」都因為這次的經歷而有了解答。回臺後，三條魚加入中華民國山難救助協會北區搜救委員會、並成為新北市義勇消防總隊山域搜救分隊隊員，此後數度參與清水大山、白楊步道與奇萊山一帶的山難救援，見證數不清的登山意外，使得她總是扼腕不已，也成為她反覆在網路呼籲民眾重視登山風險的動力。

©詹喬愉

看見國外，反思臺灣

不同於阿拉阿恰等世界知名國家公園，在臺灣，雖然國家公園相較於非國家公園，山屋和各項基礎設施較完備，走起來也較為安全，但臺灣在自然環境與人為活動之間的權衡，卻時常存在爭議，從事極限運動也常常為社會大眾所汙名化。

對此，三條魚感觸良多，她說：「每次國家公園禁止人民的理由都是危險或破壞，然而，這應該是人民自己的責任，政府也應該學會放手，將責任回歸給人民。」她接著舉例，幾年前，有個資歷顯赫的法國登山家不辭千里來到臺灣登玉山，但礙於玉山國家公園的政策，他被規定必須找嚮導、出示登山證明文件，並完成繁瑣的程序始能成行。然而，這讓他誤以為玉山是一條難度非常高的路線，殊不知玉山只是百岳中的入門路線，一條入門路線需要如此程序，這在外國人眼中是無法理解的。由此可知，國家與人民應該相輔相成，人民應該要被允許可以自由的活動，國家公園就是為此而生。在三條魚看來，目前政府要做的是做好山岳分級，而不是處處限制、因噎廢食。

登頂珠峰，放眼未來

二〇一五年，在經歷過阿拉阿恰的意外後，三條魚不僅沒有因此停下腳步，反而更加勇往直前，持續投入山林救難，並將自己的足跡帶往世界第一高峰：珠穆朗瑪峰，達成了這項一般人難以想像的終極任務。

「攀登時，我就是用心感受、用心傾聽自己身體的聲音；並且認真地、誠實地面對自己身體的狀況。」因為如此，三條魚做到了一般人無法想像之事，成功登上世界之巔。爾後，更依著這樣的心法，完登四座海拔超過八千公尺的高山。現在，她透過募資的方式，計畫要在未來完成位在珠穆朗瑪峰週邊十座海拔在八千公尺以上的山峰。三條魚，不僅要達成自身理想，也要提高臺灣在世界的能見度！

©詹喬愉

全球國家公園TOP30 /《旅讀》第 121 期